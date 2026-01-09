Ősztől új tantervek szerint fognak tanulni a kilencedik osztályt kezdő diákok

Az oktatási minisztérium pénteki közleményében emlékeztettek, hogy a 2026–2027-es tanévben kilencedik osztályt kezdő diákok már az új tantervek alapján fognak tanulni.

Addig kidolgozzák az új tankönyveket, illetve a tanárok képzésére és az értékelési szabványok véglegesítésére is sor kerül.

A miniszteri rendelet értelmében a tantervek nyolc évre szólnak. A kilencedikesek számára kidolgozott tantervek a 2026–2027-es tanévtől lépnek életbe, a 2027–2028-as tanévtől a tizedikesek, a 2028–2029-es tanévtől a tizenegyedikesek, a 2029–2030-as tanévtől pedig a tizenkettedikesek is az új tantervek szerint tanulnak – áll a közleményben.