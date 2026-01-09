Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Nyári gumival a téli autópályán: akkora büntetést kapott, hogy simán kijött volna belőle egy szett téli abroncs

• Fotó: Fehér megyei rendőrség

Fotó: Fehér megyei rendőrség

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Nyári gumiabroncsokkal felszerelt járművel hajtott az autópályán egy nő, akit pont kiszúrt a rendőrség.

Székelyhon

2026. január 09., 17:472026. január 09., 17:47

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Harmincéves, gyulafehérvári sofőrt állított meg a rendőrség csütörtökön az A1-es sztrádán. Az ellenőrzés során kiderült, hogy a nő kocsija nem volt megfelelően felszerelve az időjárási körülményekhez, ugyanis nyári gumiabroncsok voltak rajta – közölte pénteken a Fehér megyei rendőrség.

A kihágásért 1822,5 lejes büntetést szabtak ki a közlekedésrendészek, illetve bevonták a jármű forgalmi engedélyét.

A rendőrség emlékezteti a járműtulajdonosokat, hogy a téli gumiabroncsokra vonatkozó előírások megszegése szabálysértésnek minősül, amely 1822,5 és 4050 lej közötti pénzbírsággal, valamint az autó forgalmi engedélyének bevonásával jár.

Hirdetés

Belföld Közlekedés Rendőrség
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Megdöbbentő helyen, a Drum bun feliratnál történt a tragédia
Adóemelés: mi történik, ha a képviselő-testület nem szavazza meg?
Az életmentő szívműtét után lábadozik az FK Csíkszereda fiatal akadémistája
Újabb ingatlanadó-növelés a láthatáron
Újabb érkező, sok hiányzó az FK Csíkszereda edzőtáborában
Okos és fenntartható: szalmaház Csíksomlyón
Megdöbbentő helyen, a Drum bun feliratnál történt a tragédia
Székelyhon

Megdöbbentő helyen, a Drum bun feliratnál történt a tragédia
Adóemelés: mi történik, ha a képviselő-testület nem szavazza meg?
Székelyhon

Adóemelés: mi történik, ha a képviselő-testület nem szavazza meg?
Az életmentő szívműtét után lábadozik az FK Csíkszereda fiatal akadémistája
Székely Sport

Az életmentő szívműtét után lábadozik az FK Csíkszereda fiatal akadémistája
Újabb ingatlanadó-növelés a láthatáron
Krónika

Újabb ingatlanadó-növelés a láthatáron
Újabb érkező, sok hiányzó az FK Csíkszereda edzőtáborában
Székely Sport

Újabb érkező, sok hiányzó az FK Csíkszereda edzőtáborában
Okos és fenntartható: szalmaház Csíksomlyón
Nőileg

Okos és fenntartható: szalmaház Csíksomlyón
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 09., péntek

Ősztől új tantervek szerint fognak tanulni a kilencedik osztályt kezdő diákok

Megjelent a Hivatalos Közlönyben az új középiskolai tanterveket jóváhagyó miniszteri rendelet.

Ősztől új tantervek szerint fognak tanulni a kilencedik osztályt kezdő diákok
Ősztől új tantervek szerint fognak tanulni a kilencedik osztályt kezdő diákok
2026. január 09., péntek

Ősztől új tantervek szerint fognak tanulni a kilencedik osztályt kezdő diákok
Hirdetés
2026. január 09., péntek

2026 tavalyi bajokkal Parajdon: nincs átvett munka, nincs új patakmeder, de van vészhelyzet

Újabb harminc napra meghosszabbította pénteken a tavalyi bányakatasztrófa nyomán elrendelt vészhelyzetet Parajdon a helyi vészhelyzeti bizottság.

2026 tavalyi bajokkal Parajdon: nincs átvett munka, nincs új patakmeder, de van vészhelyzet
2026 tavalyi bajokkal Parajdon: nincs átvett munka, nincs új patakmeder, de van vészhelyzet
2026. január 09., péntek

2026 tavalyi bajokkal Parajdon: nincs átvett munka, nincs új patakmeder, de van vészhelyzet
2026. január 09., péntek

Tizenöt megyében és a fővárosban okozott vészhelyzeteket a havazás és a hóvihar az elmúlt 24 órában

Tizenöt megye több mint 30 településén és Bukarestben okozott vészhelyzeteket a sűrű havazás, hóvihar és a heves szél az elmúlt 24 órában – közölte pénteken a katasztrófavédelmi főfelügyelőség (IGSU).

Tizenöt megyében és a fővárosban okozott vészhelyzeteket a havazás és a hóvihar az elmúlt 24 órában
Tizenöt megyében és a fővárosban okozott vészhelyzeteket a havazás és a hóvihar az elmúlt 24 órában
2026. január 09., péntek

Tizenöt megyében és a fővárosban okozott vészhelyzeteket a havazás és a hóvihar az elmúlt 24 órában
2026. január 09., péntek

Több mint 400 szabálysértés volt az állatvédelem terén Hargita megyében

Jelentős aktivitást fejtettek ki 2025-ben a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság Állatvédelmi Irodájának munkatársai az állatok védelme érdekében.

Több mint 400 szabálysértés volt az állatvédelem terén Hargita megyében
Több mint 400 szabálysértés volt az állatvédelem terén Hargita megyében
2026. január 09., péntek

Több mint 400 szabálysértés volt az állatvédelem terén Hargita megyében
Hirdetés
2026. január 09., péntek

Rendkívüli hideg érkezik Székelyföldre – több napon át tartó fagy várható

Lényegesen lehűl az idő az elkövetkező napokban Székelyföldön, sárga jelzésű riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Rendkívüli hideg érkezik Székelyföldre – több napon át tartó fagy várható
Rendkívüli hideg érkezik Székelyföldre – több napon át tartó fagy várható
2026. január 09., péntek

Rendkívüli hideg érkezik Székelyföldre – több napon át tartó fagy várható
2026. január 09., péntek

A jeges utak és járdák veszélyeire figyelmeztet a katasztrófavédelem

A katasztrófavédelmi főfelügyelőség (IGSU) a jeges utak jelentette veszélyre hívta fel péntek reggel a lakosság figyelmét.

A jeges utak és járdák veszélyeire figyelmeztet a katasztrófavédelem
A jeges utak és járdák veszélyeire figyelmeztet a katasztrófavédelem
2026. január 09., péntek

A jeges utak és járdák veszélyeire figyelmeztet a katasztrófavédelem
2026. január 09., péntek

Rég volt ilyen tél Székelyföldön: vastag hóréteg borítja a térség településeinek zömét

Újabb hóréteg rakódott le az elmúlt egy napban az ország számos pontján, Székelyföld nagyobb városainak zömében 20 centiméterhez közelít hóvastagság.

Rég volt ilyen tél Székelyföldön: vastag hóréteg borítja a térség településeinek zömét
Rég volt ilyen tél Székelyföldön: vastag hóréteg borítja a térség településeinek zömét
2026. január 09., péntek

Rég volt ilyen tél Székelyföldön: vastag hóréteg borítja a térség településeinek zömét
Hirdetés
2026. január 09., péntek

Megvolt az év első komolyabb földrengése

A Richter-skála szerint 3,5-ös erősségű földrengés történt pénteken 5 óra 50 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).

Megvolt az év első komolyabb földrengése
Megvolt az év első komolyabb földrengése
2026. január 09., péntek

Megvolt az év első komolyabb földrengése
2026. január 09., péntek

Az Omu-csúcson volt a leghidegebb

A havazás mellett újabb fagyos reggelre ébredtünk országszerte, ám most közel sem Csíkszeredában volt a leghidegebb.

Az Omu-csúcson volt a leghidegebb
Az Omu-csúcson volt a leghidegebb
2026. január 09., péntek

Az Omu-csúcson volt a leghidegebb
2026. január 08., csütörtök

Megdöbbentő helyen, a Drum bun feliratnál történt a tragédia

Halálos baleset történt csütörtökön Szeben és Fehér megye határán, Szerdahely kijáratánál. A rendőrség szerint egy férfi autójával egy fának ütközött.

Megdöbbentő helyen, a Drum bun feliratnál történt a tragédia
Megdöbbentő helyen, a Drum bun feliratnál történt a tragédia
2026. január 08., csütörtök

Megdöbbentő helyen, a Drum bun feliratnál történt a tragédia
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!