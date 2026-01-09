Nyári gumival a téli autópályán: akkora büntetést kapott, hogy simán kijött volna belőle egy szett téli abroncs

Nyári gumiabroncsokkal felszerelt járművel hajtott az autópályán egy nő, akit pont kiszúrt a rendőrség.

Székelyhon 2026. január 09., 17:472026. január 09., 17:47

Harmincéves, gyulafehérvári sofőrt állított meg a rendőrség csütörtökön az A1-es sztrádán. Az ellenőrzés során kiderült, hogy a nő kocsija nem volt megfelelően felszerelve az időjárási körülményekhez, ugyanis nyári gumiabroncsok voltak rajta – közölte pénteken a Fehér megyei rendőrség.

A kihágásért 1822,5 lejes büntetést szabtak ki a közlekedésrendészek, illetve bevonták a jármű forgalmi engedélyét.