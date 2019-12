Nézeteltérést szült a Hargita megyei kölcsönigény

Mezei János • Fotó: Beliczay László

Az elképzelésük lényegesen felgyorsítaná a megvalósítást, ráadásul a helyi, kisebb tőkével rendelkező vállalkozóknak is lehetőséget biztosítana a kivitelezés érdekében meghirdetett közbeszerzési eljáráson való részvételhez.

a pénzt kizárólag egy projektre használhatják fel, amellyel ötven kilométernyi utat korszerűsítenek Udvarhelyszéken. Erre európai uniós támogatást is nyertek.

a pénzt ugyanis megnyert pályázatok előfinanszírozására fordítanák, azaz a kölcsön célja nem több mint felgyorsítani az amúgy is finanszírozást nyert projektek kivitelezését. Egy ilyen hitelfelvétel akkor lenne esetleg érthető, ha a beruházások önrészét kellene ebből előteremteni – érvelt.

„A hitelvonal egyfajta biztonságot jelent a megvalósításhoz, hiszen ezáltal a kisebb tőkével rendelkező vállalkozók tudhatják, hogy nem kell az Európai Unió által beígért összegekre várni, hanem intézményünk időben fizethet nekik. Ráadásul nem is kell ehhez a költségvetésünkből lekötni összegeket, így a többi munka is haladhat” – magyarázta a tisztségviselő, hozzátéve, hogy a hitelvonallal a kivitelezés esetleges akadozását is meggátolhatják.

A törlesztőrészleteket az Európai Uniótól érkező összegekből fizetnék ki, a jelentéktelennek számító kamatokat pedig saját költségvetésükből.

Bíró arra is kitért, hogy vállalkozások és más önkormányzatok által is bevet szokás, hogy hitelből dolgoztatnak, hiszen ez is egyik záloga lehet a hatékony, gyors és nélkülözhetetlen fejlesztéseknek. Ráadásul nem az első esetről van szó, amikor hitelhez folyamodna a megyei önkormányzat.

Az alelnök rámutatott, a témához kapcsolódó határozattervezet előterjesztését egy évig tartó gazdasági és jogi elemzések, illetve tanulmányok előzték meg, amelybe külsős szakembereket is bevontak. Ezek szerint

visszafizethető a tartozás, és szó sincs az intézmény eladósításáról.

Átláthatatlan, indokolatlan

Zakariás Zoltán néppárti megyei önkormányzati képviselő rámutatott, indokolatlannak tartják kölcsönfelvétellel kapcsolatos előterjesztést, hiszen a tavalyi évi költségvetésből 53 millió lejnyi összeget görgetett át Hargita Megye Tanácsa. Ráadásul az idén – a szeptemberi zárszámadás szerint – csak 23 százalékban használták fel a beruházásokra szánt pénzeket. Persze utóbbi nem feltétlenül az intézmény hibája, hiszen ezt a piaci körülmények is befolyásolták.