Munkanélküliség: eltérő trendek a székelyföldi megyékben

17 187 munkanélkülit tartanak nyilván a három megyében, majdnem ugyanannyit, mint egy hónappal korábban. A Maros megyei csökkenést a Hargita és Kovászna megyei növekedés egyenlíti ki.

Fotó: Pixabay

Fotó: Pixabay

Országszerte mindössze három megyében csökkent a munkanélküliség novemberben, és ezek közül az egyik Maros megye. A másik két székelyföldi megyében az országos átlagnál jócskán nagyobb a munkanélküliségi arány.

Széchely István

2026. január 11., 15:022026. január 11., 15:02

Székelyföldön Maros megye áll a legjobban a munkanélküliségre vonatkozó adatokat tekintve, de országos viszonylatban is a jobb mutatókkal rendelkező megyék közt szerepel. Hargita és Kovászna megyében nőtt a munkanélküliség novemberben, e két megyében az országos átlagnál rosszabbak az adatok. Nézzük, mit mutat a legfrissebb összesítés.

Hargita: 5,28%

Hargita megyében enyhén nőtt a munkanélküliség novemberben, akárcsak egy hónappal korábban. A Hargita Megyei Munkaerő-elhelyező Ügynökség adatai szerint

6340 állástalan személyt tartanak nyilván a megyében,

ez 160-al több az október végén regisztrált 6180-nál. A munkanélküliségi ráta 5,28 százalékos a megyében, a növekedés ez esetben 0,13 százalékos az egy hónappal korábbi 5,15 százalékhoz képest.

A regisztrált munkanélküliek közül 1681-en kapnak munkanélküli segélyt,

4659-en pedig már nem jogosultak az anyagi juttatásra, azaz tartósan állástalanok,

vagy a munkanélkülivé válásukat megelőző két évben nem volt legalább egy évnyi munkaviszonyuk. Százalékos arányban kifejezve a munkanélküliek 73,4 százaléka nem jogosult segélyre Hargita megyében – ez nagyjából a bukaresti aránynak felel meg.

Az 5,28 százalékos Hargita megyei munkanélküliségi ráta

jócskán magasabb a 3,28 százalékos országos átlagnál.

A megyében egész évben 5 százalék fölött mozgott a munkanélküliségi ráta, nagy kilengések nélkül: az év elejétől november végéig eltelt 11 hónapból 4 olyan hónap volt, amikor nőtt, és 7 olyan, amikor csökkent a munkanélküliek száma.

Maros: 2,66%

Maros megyében november folyamán majdnem háromszázzal csökkent a munkanélküliek száma, az azt megelőző hónapban viszont majdnem ugyanennyivel nőtt, így a munkanélküliségi ráta nagyjából visszatért a szeptember végén mért szintre. Ez 2,66 százalékos munkanélküliségi rátát jelent, és ez a november végén mért arány 0,14 százalékkal alacsonyabb az október végén mért 2,80 százaléknál – derül ki a Maros Megyei Munkaerő-elhelyező Ügynökség adataiból.

5519 állástalan személy szerepel a Maros megyei nyilvántartásban,

azaz 294-gyel kevesebb, mint egy hónappal korábban (5813). Közülük 1220-an részesülnek munkanélküli segélyben, 4299-en pedig már nem, ami 77,8 százalékos arányt jelent. Ez majdnem megegyezik a 78 százalékos országos átlaggal.

Maros megyében kisebb ingadozásokkal ugyan, de

csökkent a munkanélküliségi ráta az év eleje óta,

amikor még 3 százalék fölött volt ez az arány – júliusban csökkent 3 százalék alá. Az év elejétől november végéig 5 olyan hónap volt, amikor nőtt, és 6 olyan, amikor csökkent a munkanélküliség a megyében.

Kovászna: 6,81%

Októberhez hasonlóan novemberben is növekedett a munkanélküliség Kovászna megyében, megközelítve a 7 százalékot. A Kovászna Megyei Munkaerő-elhelyező Ügynökség nyilvántartásában

5328 állástalan személy szerepel, ez 167 fős növekedés az egy hónappal korábbi 5161-hez képest.

6,81 százalékos a munkanélküliségi ráta a megyében, azaz 0,21 százalékkal nagyobb, mint egy hónappal korábban. A regisztrált munkanélküliek közül 749-en részesülnek munkanélküli segélyben, 4585-en pedig már nem jogosultak az anyagi juttatásra, ami 86 százalékos arányt jelent. Ez magasabb a 78 százalékos országos átlagnál.

• Fotó: Székelyhon Galéria

Fotó: Székelyhon

Kovászna megyében jelentősen megnőtt a munkanélküliségi ráta idén, ami mára több mint a duplája az országos átlagnak. Júliusban történt egy nagy ugrás, amikor több mint ezer fővel –

3798-ről 4800-ra – nőtt meg az állástalan személyek száma, és azóta is enyhén növekszik ez a szám.

A november végéig eltelt 11 hónapból 6 olyan volt, amikor nőtt a munkanélküliség a megyében, 5 hónapban viszont csökkent.

Az országos lista eleje és vége

Egyébként a legtöbb megyében országszerte nőtt a munkanélküliség novemberben, és ennek megfelelően a 3,28 százalékos országos átlag is magasabb (0,07%-kal) az egy hónappal korábbinál. Mindössze

három olyan megye volt, ahol csökkent a munkanélküliek száma novemberben,

és ezek közül elsőként említi meg Maros megyét az országos jelentés, ugyanis abszolút számokban ott mérték a legnagyobb csökkenést (294 fő). A százalékos arányban kifejezett csökkenést tekintve a második helyen szerepel Maros megye a maga -0,14 százalékával, ugyanis a 265 fős Giurgiu megyei csökkenés 0,39 százalékot jelent arányokban kifejezve.

Kovászna megyét a legnagyobb munkanélküliségi rátával rendelkező megyék között sorolja fel az országos jelentés. A maga 6,81 százalékos munkanélküliségi rátájával az ötödik az országos listán Kovászna megye, igaz, az előtte álló megyékben mind 8 és 9 százalék fölött van a munkanélküliség: Mehedinţi (9,10%), Teleorman (9,05%), Vaslui (8,83%), Dolj (8,70%).

Hargita megye Kovászna megye Maros megye
