Mit rejt a tavasz? – Játssz, teszteld a tudásod, és nyerj értékes ajándékokat

Tavaszi hangulat, kihívás és értékes nyeremények várják azokat, akik április 13. és 20. között részt vesznek a Mit rejt a tavasz? című online kvízjátékunkban. Játékunk egyszerre teszi próbára a gyorsaságot, a megfigyelőképességet és a természetismeretet.

A jatek.szekelyhon.ro oldalon elérhető játékunk során a résztvevőknek 8 kérdésre kell válaszolniuk: a feladat az, hogy felismerjék, mi látható a képeken. A témák a tavaszhoz kapcsolódnak, így növények, zöldségek és szezonális képi részletek szerepelnek a feladványok között. Egy kép kivételével minden kérdés vizuális felismerésre épül.

A szabály tehát egyszerű, de a kihívás annál izgalmasabb: minden kérdésre 20 másodperc áll rendelkezésre, és csak azok kerülhetnek az élmezőnybe, akik mind a nyolc kérdésre helyesen válaszolnak. A helyes válaszok mellett azonban a gyorsaság is döntő szempont, hiszen a nyertesek közé az első 15 leggyorsabb játékos kerül be.

Többször is próbálkozhatsz

A nevezési szakasz április 13. és 19. között zajlik, ez idő alatt a játékosok több alkalommal is kitölthetik a kvízt, így újra és újra megpróbálhatják javítani az idejüket. Fontos ugyanakkor, hogy egy játékos legfeljebb egy nyereményre jogosult. Az eredményhirdetés április 20-án lesz.

Értékes nyeremények várják a legjobbakat

A Mit rejt a tavasz? játékunk nemcsak szórakoztató, hanem bőkezű is: a leggyorsabb és legügyesebb játékosok összesen 15 értékes nyeremény közül részesülhetnek.

A fődíjak között szerepel:

1 darab utalvány a Hőforrás Hotel jóvoltából, amely 2 személy részére, 2 éjszakás pihenést biztosít svédasztalos reggelivel;

1 darab 400 lejes eMAG-vásárlási utalvány a Gránit Bank felajánlásával;

3 darab 5 alkalmas bérlet a RideMore Center jóvoltából;

7 darab 100 lejes utalvány, amely levásárolható a Telefonos üzletben vagy a webshopban;

3 darab ALLIUM TRIÓ termékcsomag, amelyek egyenként 3 darab Allium virágedényt tartalmaznak, a Harplast Kft. felajánlásával.

A játék támogatói

Pihenjen és töltődjön fel Gyulán, a Hőforrás Hotelben, ahol minden korosztály jól érezheti magát. Fedezze fel Gyulát, a Dél-Alföld egyik legszebb kisvárosát, ahol 2026-ban is számos program várja a látogatókat. Szállodánk mindössze 1300 méterre található a Gyulai Várfürdőtől, amelynek felújított, fedett gyógymedencés részlege már tavaly ősz óta várja a vendégeket. Ha nem szeretne kimozdulni, a hotel saját gyógyvizes medencéjét is élvezheti március végétől egészen november végéig. A Hőforrás Hotel közelében található a gyulai vár és a kastélykert, ahol egész évben különféle programokat rendeznek. A szálloda nemcsak az aktív kikapcsolódást kedvelőknek ideális, hanem azoknak is, akik nyugalomra vágynak: a hotelt egy 4 hektáros, csendes park veszi körül. Elérhetőség: https://www.hoforrashotel.hu/

Hőforrás Hotel Gyula – ahol minden korosztály jól érezheti magát

„A Gránit Banknál hiszünk benne, hogy a bankolás lehet egyszerű, gyors és kényelmes – fiókba járás nélkül. Magyar tulajdonú digitális bankként szolgáltatásaink online elérhetőek – a számlanyitástól kezdve a betétlekötésen át az akár piaci középárfolyamon történő devizaváltásig. Modern mobilalkalmazásunkkal ügyfeleink bárhol, bármikor, biztonságosan intézhetik pénzügyeiket. A Gránit Banknál nincs sorban állás, csak kedvező ajánlatok, folyamatos fejlesztések és természetesen akár magyar nyelvű ügyfélszolgálat is. A Gránit Banknál a digitalizáció nemcsak technológia – hanem a jövő választása!” – vallják a Gránit Banknál. Elérhetőség: www.granitbank.ro

Gránit Bank – Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja.

A csíkszeredai RideMore Center Erdély egyik legmodernebb és legsokoldalúbb sport- és szabadidős központja, amely 1600 négyzetméteren kínál aktív kikapcsolódási lehetőségeket minden korosztály számára a Hunyadi János utca 18D szám alatt. A központban megtalálható Erdély legnagyobb fedett skate parkja, amely a gördeszka, BMX és roller szerelmeseit várja, kezdőktől a haladókig. A trambulinpark szintén minden szinten kipróbálható, ahol az egyszerű gyakorlatoktól egészen a magasugrásokig, akrobatikus elemekig bármit gyakorolhatsz. A kihívásokat kedvelők számára ninja warrior pálya és mászófal is rendelkezésre áll. A sportolás mellett a Movement Studio by RideMore Center egy tágas, technikailag jól felszerelt jógateremmel biztosít teret csoportos órák, workshopok és képzések számára. Emellett crossfit terem is segíti a funkcionális edzések kedvelőit. A központ szálláslehetőséget is kínál, valamint több E-bike is bérelhető, amelyekkel vezetett túrákon vehetsz részt, vagy egyénileg is felfedezheted a környéket. Bővebb információk a +40-770-419.757-es telefonszámon, illetve a https://ridemore.ro/hu/ weboldalon.

RideMore Center – Mozgásra hangolva!

A Telefonos mobiltelefon üzlet és szerviz célja, hogy gyors és megbízható megoldást nyújtson minden telefonos problémára. Szervizünkben több mint 12 év tapasztalattal javítjuk a készülékeket, a leggyakoribb javításokat pedig akár 24 órán belül, garanciával elvégezzük. Üzleteinkben új és felújított telefonok közül is választhatsz, amelyekre szintén garanciát biztosítunk. Új készülék vásárlásakor lehetőség van régi telefon beszámítására és részletfizetésre is, így könnyebben juthatsz hozzá a számodra megfelelő készülékhez. A Telefonos jelenleg három helyszínen várja ügyfeleit: Gyimesfelsőlokon, Csíkszentgyörgyön és Csíkmadarason. Szervizszolgáltatásainkra ráadásul most 15% kedvezmény jár, ha üzleteinkben bemondod a TAVASZ15 kuponkódot – csak áprilisban. További információk és aktuális ajánlatok a telefonos.ro oldalon.

Telefonos – Maradj kapcsolatban!

A Harplast egy közel fél évszázados tapasztalattal rendelkező, a közép-kelet-európai régió egyik meghatározó műanyaggyártó vállalata. Kínálatában esztétikus kerti termékek, virágedények, tartós kukák és praktikus ládák széles választéka található. Stabil vállalat, ahol a minőség a teljes gyártási folyamatban hangsúlyt kap, az alapanyagoktól a végtermékig. Bemutatóüzletüket megtalálják Csíkszeredában, a Harghita utca 69. szám alatt, termékeik pedig online is megtekinthetőek a harplast.ro weboldalon.

Harplast – minőség, innováció és megbízhatóság.

A játék szabályzata itt érhető el.