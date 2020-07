Mi kerüljön a bográcsba? – „tűzről pattant” recept a Főnix Konyhától Fülöp-Székely Botond • 2020. július 29., 10:56 2020. július 29., 10:56 Sokszor vannak kisebb-nagyobb viták, ha bográcsozni készül egy baráti társaság, hogy milyen sorrendbe kerüljenek a gulyás hozzávalói az üstbe, ezért Karácsony József, a Főnix Konyha szakácsa úgy döntött: rendet rak a fejekben. Hangsúlyozta, az ő tanácsait alkalmazva mindenki „megnyalja a tíz ujját” étkezés után.

Ha gyerekek is fogyasztják, akkor ne főzzük a gulyásba a csípős paprikát • Fotó: Erdély Bálint Előd

Némi segítséggel akár egy gyerek is elkészítheti a bográcsgulyást, ezért is választják sokan az összeállítását, ha vendégeket várnak egy kerti partira – magyarázta Karácsony József, a Főnix Konyha séfje. Az ételről érdemes tudni, hogy minél nagyobb mennyiségben készítjük, annál ízletesebb lesz, ugyanakkor a kisebb adagok is rendszerint elfogynak a tányérról. Noha gáztűzhelyen is megfőzhetjük, az a legjobb, ha a kertben rakunk tüzet és a fölé akasztjuk fel az üstöt. Utóbbi esetben ugyanis nem egyenletesen fő a bogrács, ráadásul a fa füstje is átjárja azt, így csak fokozzuk az ízhatást.

Egy gyerek is könnyedén elkészítheti az ételt • Fotó: Erdély Bálint Előd

Először is fontos tudni, hogy nem szén, hanem nyílt láng fölé kell felakasztani az üstöt. A kondérban először némi étolajat vagy disznózsírt kell felhevíteni, ebben pirítjuk meg ugyanis a házi császárszalonnát. Ha ez megtörtént, akkor dinszteljük meg benne a felaprózott vöröshagymát, majd adagolhatjuk a szintén feldarabolt paprikát és a fokhagymát is. Fontos a sorrend, hiszen ha a levesebb zöldségeket rakjuk be először, akkor a többi nem pirul meg, inkább főni fog, és nem érjük el a megfelelő ízhatást – így a séf.

Először a császárszalonnát pirítsuk meg • Fotó: Erdély Bálint Előd

Mikor a korábban leírt hozzávalók megpirultak, akkor következhet a feldarabolt paradicsom, ami immár némi levet is enged. Csak ezután kell őrölt pikáns, esetleg édes paprikával ízesíteni, hiszen így már nem pirul meg a fűszer. Adagolunk ugyanakkor némi sót és borsot is, vigyázva: ezekből nem kell igazán sok, hiszen a gulyás igazi ízesítése a főzés vége felé történik. Persze érdemes tenni az ételbe némi babérlevelet is, majd hagyjuk, hogy főjenek ki az ízek. A kockákra vágott húst csak ezek után rakjuk az üstbe. A séf ezúttal a sertéslapocka részét választotta alapanyagként, de használhatunk csülköt, házi füstölt kolbászt vagy ezek kombinációját is. Ha a hús már a kondérban van, akkor tölthetünk rá annyi vizet és száraz vagy félszáraz fehérbort, hogy azt ellepje. Vigyázzunk, hogy ne édes bort használjunk, hiszen az rossz irányba viszi el az étel ízvilágát – tanácsolta Karácsony.

Még ínycsiklandóbb az étel, ha bort is adagolunk • Fotó: Erdély Bálint Előd

Ha már félpuha a húsunk, akkor beletehetjük a feldarabolt zellert, sárgarépát és petrezselyemgyökeret. Ezeket egyenlő arányban érdemes adagolni, esetleg a sárgarépából lehet valamivel többet. Erre ismét öntsünk annyi vizet, hogy ellepje a hozzávalókat, majd forraljuk nagyjából fél órát, amikor a feldarabolt pityóka is belekerülhet a kondérba. Ekkor ismét vízre lesz szükségünk, annyira, hogy újból ellepje a hozzávalókat. A későbbiekben már a tűz dolga, hogy elkészüljön az ételünk. „Ez egy villával fogyasztandó étel, így vigyázzuk, hogy ne legyen túl híg, de azért teljesen sűrű sem” – mondta a szakember. Mielőtt levennénk az üstöt a tűzről, ismét fűszerezhetünk sóval, borssal esetleg gulyáskrémmel is. Ha dúsítani szeretnénk Az étel dúsításához használhatunk még csipetkét vagy nokedlit is, esetleg gombát is adhatunk hozzá. Persze ez már nem a nálunk hagyományosnak számító recept része. A csípős paprika is fontos hozzávaló, ám ha gyerekek is vannak a vendégek között, akkor jobb azt mellőzni. Ezzel ugyanis tálaláskor is előrukkolhatunk. Áztatott babbal is „megkínálhatjuk” a gulyást, amely az elején kell az üstbe kerüljön a zöldségekkel együtt. Ez esetben ugyanakkor vigyázzunk, mert többet kell főjön az étel és könnyen szétmállhat a burgonya. A megoldás egyszerűen az, hogy a pityókát mindig a gulyás elkészülte előtt fél órával tegyük az üstbe. Díszíteni lehet némi friss bazsalikommal, ahogyan ezt a séf is megtette. Mellé savanyú uborkát érdemes tálalni. Lehetőleg azt a bort fogyasszuk kísérőként, amelyet a főzéshez is használtunk – jegyezte meg Karácsony József.