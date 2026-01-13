Menyasszony-fotó az almáriumban? Porolja le!

Lövétei lakodalom az 1920-as években. Régi menyasszony- és egyéb fotók kerestetnek
Fotó: Kováts Napfényműterem, Endangered Archive Programme
2024-ben az Év kiállítása díjjal jutalmazták a Magyar Nemzeti Múzeum Magyar Menyasszony című kiállítását. Most annak utazó „kapszulaváltozata”, a Székely Menyasszony érkezik Sepsiszentgyörgyre és Csíkszeredába, de mi is hozzájárulhatunk a sikeréhez.
Március 20-án a sepsiszentgyörgyi Árkosi Kulturális Központban, egy hónappal később a Csíki Mozi kiállítótermében nyílik meg a Magyar Nemzeti Múzeum kiállítása, a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézettel közös szervezésben. Ez a Magyar Menyasszony székely változata lesz, mindkét helyszínen 25 napon át várják a látogatókat – tudtuk meg B. Szabó Zsolt programkoordinátor–PR-felelőstől.
az esküvői szokásokat, hagyományokat, viseleteket a menyasszony nézőpontjából – a tervek szerint székelyföldi történetekkel kiegészítve.
Ehhez kérik olvasóink segítségét: bárki felajánlhat esküvői szokásokhoz, a házassághoz vezető úthoz kapcsolódó családi relikviákat (ruhákat, kiegészítőket, ajándékokat, szerelmesleveleket, dokumentumokat), töltheti fel február 15-ig a magyarmenyasszony.hu oldalra saját, szülei, nagyszülei, családtagjai esküvői fotóját, történetét.
A relikviakölcsönzés szándéka előre jelezendő a szekelymenyasszony@gmail.com e-mail-címen, személyesesen pedig február 8-tól 15-ig hétköznap 10 és 16 óra között lehet leadni a Liszt Intézet irodájában (Bod Péter Megyei Könyvtár), illetve – egy későbbi időpontban – a csíkszeredai főkonzulátuson.
Életben találták hétfő éjszaka a Máramarosi-havasokban a hegyimentők azt a 31 éves ukrán férfit, akinek keresését már egy éjszakával korábban elkezdték.
Székelyföld-szerte mínusz 15 Celsius-fok alatti hőmérsékleteket hozott az idei tél eddigi legfagyosabb éjszakája. A Kovászna megyei Bodzafordulón pedig ennél is hidegebb reggelre ébredtek – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat adataiból.
Tanulságos képsorokat osztottak meg az Info Trafic Románia Facebook-oldalon. Mindkét baki elkerülhető lett volna, na de majd ha tanulunk az esetből, akkor ezután.
Lakóház tetőtere kapott lángra hétfőn este a Maros megyei Szalárdtelepen, ahol közösen vágtak neki az oltásnak az országos katasztrófavédelem Maros és a Hargita megye munkatársai.
A mobileszközökön tárolt adatok védelmével kapcsolatos jó tanácsokat fogalmazott meg hétfőn a belügyminisztérium.
A védelmi és a belügyminisztérium képviselőinek a jövő hét végéig ki kell dolgozniuk a belügyi és a védelmi alkalmazottak nyugdíjkorhatárának emeléséről szóló törvénytervezetet – jelentette ki hétfőn Radu Miruță védelmi miniszter.
A kormány felelősséget készül vállalni a parlamentben a bérkiadások 10 százalékos csökkentését is előíró törvénytervezetért – jelentette ki hétfőn Radu Miruță védelmi miniszter.
Megemlékezést szervezett a 83 évvel ezelőtti doni áttörés évfordulóján az Erdélyi Vitézi Rend sepsiszentgyörgyi állománya. A Hősök temetőjében 15 rendtag emlékezett a több tízezer családot érintő tragikus eseményekre.
Elkezdődött az A8-as autópálya Gyergyóalfalu és Ditró közötti 14,4 kilométeres szakaszának műszaki tervezése, amelyre tíz hónapja van a megbízott vállalatnak – jelentette be a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság (CNAR).
Az elmúlt napokban az ország napi gázfogyasztása megközelítette az 58 millió köbmétert, ami hozzávetőlegesen 17 százalékkal több a tavalyi hasonló időszak átlagánál – közölték az Országos Energia-veszélyhelyzeti Operatív Törzs hétfői ülése után.
