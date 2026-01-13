Menyasszony-fotó az almáriumban? Porolja le!

Lövétei lakodalom az 1920-as években. Régi menyasszony- és egyéb fotók kerestetnek

2024-ben az Év kiállítása díjjal jutalmazták a Magyar Nemzeti Múzeum Magyar Menyasszony című kiállítását. Most annak utazó „kapszulaváltozata”, a Székely Menyasszony érkezik Sepsiszentgyörgyre és Csíkszeredába, de mi is hozzájárulhatunk a sikeréhez.

Kocsis Károly 2026. január 13., 09:002026. január 13., 09:00

Március 20-án a sepsiszentgyörgyi Árkosi Kulturális Központban, egy hónappal később a Csíki Mozi kiállítótermében nyílik meg a Magyar Nemzeti Múzeum kiállítása, a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézettel közös szervezésben. Ez a Magyar Menyasszony székely változata lesz, mindkét helyszínen 25 napon át várják a látogatókat – tudtuk meg B. Szabó Zsolt programkoordinátor–PR-felelőstől.

A tárlat 500 évre visszamenően mutatja be a nők társadalmon belüli helyzetének változását,