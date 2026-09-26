Napelemparkkal fedeznék az elektromos buszok áramellátását Sepsiszentgyörgyön

A tanulmány elkészült, már csak a pénzt kell előteremteni a megvalósításhoz

Az elektromos buszok működtetését megújuló energiából fedezné a sepsiszentgyörgyi önkormányzat és e célra nagy kiterjedésű napelemparkot tervez megvalósítani az ipari park területén.

Bodor Tünde 2026. szeptember 26., 19:112026. szeptember 26., 19:11

A helyi tanács által nemrég elfogadott megvalósíthatósági tanulmány szerint az új napelempark elsősorban a Multi-Trans tömegközlekedési vállalat által használt elektromos buszok töltőállomásainak, valamint a buszok depójának áramellátását szolgálná.

A rendszer 1350 fotovoltaikus pannóból, 6 darab, egyenként 100 kW kapacitású inverterből és egy vanádiumos tárolóból állna.

Két területre lenne elosztva, egyik a Multi-Transhoz közelebb lenne, a másik része az ipari park egyik hátsó telkére kerülne. Hirdetés A napelempark évi elvárt teljesítménye 745 mWh, ami fedezné az elektromos buszok és töltőállomások energiaszükségletének túlnyomó részét.

A beruházás tervezett költsége közel 5 millió lej (áfával), ezt saját büdzséből és uniós pályázati pénzből fedezné a város.

Korábban, 2016-ban az önkormányzat ugyancsak uniós pénzből létesítette az Előpatak határába telepített napelemparkot 9000 fotovoltaikus pannóval, hogy az a városi közvilágítás, a városháza és az önkormányzatnak alárendelt intézmények energiaszükségletét fedezze.

Fotó: Tuchiluș Alex

Akkor viszont még a pályázat a proszumereknek (termelő-fogyasztóknak) kedvezett, ezért a város maga nem használhatja az ott megtermelt energiát, hanem

át kell adnia az áramszolgáltatónak, majd visszavásárolni attól az szükségletek szerinti energiamennyiséget.

„A bökkenő csak az, hogy jóval olcsóbban, szinte negyedáron veszi át a szolgáltató az áramot, mint ahogy azt eladja” – magyarázta érdeklődésünkre Tóth-Birtan Csaba, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere. Ettől függetlenül a rendszer megléte nagy megtakarítást jelent a városnak.

Fotó: Tuchiluș Alex