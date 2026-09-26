Napelemparkkal fedeznék az elektromos buszok áramellátását Sepsiszentgyörgyön

A tanulmány elkészült, már csak a pénzt kell előteremteni a megvalósításhoz
Fotó: Tuchiluș Alex
Az elektromos buszok működtetését megújuló energiából fedezné a sepsiszentgyörgyi önkormányzat és e célra nagy kiterjedésű napelemparkot tervez megvalósítani az ipari park területén.
A helyi tanács által nemrég elfogadott megvalósíthatósági tanulmány szerint az új napelempark elsősorban a Multi-Trans tömegközlekedési vállalat által használt elektromos buszok töltőállomásainak, valamint a buszok depójának áramellátását szolgálná.
Két területre lenne elosztva, egyik a Multi-Transhoz közelebb lenne, a másik része az ipari park egyik hátsó telkére kerülne.
A napelempark évi elvárt teljesítménye 745 mWh, ami fedezné az elektromos buszok és töltőállomások energiaszükségletének túlnyomó részét.
Korábban, 2016-ban az önkormányzat ugyancsak uniós pénzből létesítette az Előpatak határába telepített napelemparkot 9000 fotovoltaikus pannóval, hogy az a városi közvilágítás, a városháza és az önkormányzatnak alárendelt intézmények energiaszükségletét fedezze.
Fotó: Tuchiluș Alex
Akkor viszont még a pályázat a proszumereknek (termelő-fogyasztóknak) kedvezett, ezért a város maga nem használhatja az ott megtermelt energiát, hanem
„A bökkenő csak az, hogy jóval olcsóbban, szinte negyedáron veszi át a szolgáltató az áramot, mint ahogy azt eladja” – magyarázta érdeklődésünkre Tóth-Birtan Csaba, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere. Ettől függetlenül a rendszer megléte nagy megtakarítást jelent a városnak.
Fotó: Tuchiluș Alex
Sepsiszentgyörgy határában, de már Árkos község területén folyamatban van egy harmadik napelempark kiépítése is, ez azonban magánberuházás. A Magyar Villamos Művek romániai leányvállalata, az MVM Energie Romania 16 millió euróból 2027-re tervezi befejezni a 20 hektárt elfoglalt megújuló energiát termelő rendszerét.
Stabil kormányra van szüksége Romániának a következő két évben – jelentette ki a mezőgazdasági miniszteri tisztségre jelölt Tánczos Barna szombaton.
A Maros megyei Mezőrücsön vasárnap ki lehet próbálni a kerékpárként hajtott vasúti járművet, a sínbiciklit.
Több mint háromszáz dolgozójától válik meg dési üzemében a járműipari alkatrészeket gyártó japán Fujikura – írja az MTI az Actualdecluj.ro hírportál nyomán, amely a Kolozs megyei munkaerő-elhelyező ügynökség (AJOFM) közleményét dolgozta fel.
Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök szombaton benyújtotta a parlamentnek a kormányprogramot és a miniszterjelöltek névsorát. A kijelölt kormányfőt Cătălin Drulă, Tánczos Barna és Ötvös Koppány Bulcsú miniszterjelöltek kísérték el.
Négy szabálysértő sofőrt is kiszúrtak a fogalomból pénteken a Hargita megyei rendőrök. Kettőt közülük Etéden igazoltattak.
Egy 18 és egy 20 éves fiatalember életét vesztette szombat reggel egy súlyos közúti balesetben Petrozsényben – közölte a Hunyad megyei katasztrófavédelmi felügyelőség.
A Maros Megyei Tanács szeptemberi ülésén az egészségügy, a szociális ellátás és a kultúra területét érintő fontos döntéseket hozott, és több megyei intézmény költségvetését is kiegészítette.
Több mint 4,2 millió lej értékben szabott ki bírságot a szeptember 21-25. közötti ellenőrzései során az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság (ANPC).
Februárban szűnt meg a Csejdet és Tófalvát Marosvásárhellyel összekötő buszjárat, és bár most sokan hiányolják, korábban kevesen vették igénybe a csejdi buszjáratot. Körvonalazódik a megoldás, de a bürokrácia miatt ez jócskán elhúzódhat.
Egy 27 éves férfit 30 napra előzetes letartóztatásba helyezett pénteken a Temes megyei törvényszék gyermekpornográfia és kiskorú elleni nemi erőszak gyanúja miatt.
szóljon hozzá!