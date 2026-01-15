Megduplázódott az idei influenzaszezon haláleseteinek száma a múlt heti elhalálozásokkal

Újabb kilenc elhalálozást okozott az influenzavírus Romániában a múlt héten; ezzel húszra nőtt az idei influenzaszezon haláleseteinek száma – közölte csütörtökön az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP).

Az INSP közleménye értelmében a január 5–11. közötti héten 8585 influenzás esetet diagnosztizáltak a tünetek alapján, kevesebbet az előző héten jegyzett 10 570-nél, de másfélszer többet, mint a múlt év ugyanezen időszakában (5876) és 2,6-szor többet az utóbbi öt influenza idény átlagánál (3353).

Ugyanabban az időszakban 172 laborvizsgálattal kimutatott influenzás megbetegedést jegyeztek Romániában.

Január 5. és 11. között 73 880 akut légúti fertőzéses esetet (influenza, felső légúti fertőzés, tüdőgyulladás) jegyeztek országszerte, 21,1 százalékkal többet, mint az előző héten (61 016 eset), de 18,7 százalékkal kevesebbet mint 2025 hasonló időszakában.