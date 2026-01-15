Megduplázódott az idei influenzaszezon haláleseteinek száma a múlt heti elhalálozásokkal

Képünk illusztráció
Fotó: Veres Nándor
Újabb kilenc elhalálozást okozott az influenzavírus Romániában a múlt héten; ezzel húszra nőtt az idei influenzaszezon haláleseteinek száma – közölte csütörtökön az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP).
Az INSP közleménye értelmében a január 5–11. közötti héten 8585 influenzás esetet diagnosztizáltak a tünetek alapján, kevesebbet az előző héten jegyzett 10 570-nél, de másfélszer többet, mint a múlt év ugyanezen időszakában (5876) és 2,6-szor többet az utóbbi öt influenza idény átlagánál (3353).
Ugyanabban az időszakban 172 laborvizsgálattal kimutatott influenzás megbetegedést jegyeztek Romániában.
Január 5. és 11. között 73 880 akut légúti fertőzéses esetet (influenza, felső légúti fertőzés, tüdőgyulladás) jegyeztek országszerte, 21,1 százalékkal többet, mint az előző héten (61 016 eset), de 18,7 százalékkal kevesebbet mint 2025 hasonló időszakában.
Január 11-ig 1 278 540 influenza elleni oltást adtak be Romániában, döntő többségét az ingyen oltásra jogosult kockázati csoportokban.
Sepsiszentgyörgyön január 20-án, kedden, 17 órától lakossági fórumot tartanak, amelynek fő témája az adóemelés lesz – jelentette be közösségi oldalán a város polgármestere, Antal Árpád.
Inkább érdeklődtek, mintsem fizettek – nem alakultak ki hosszú sorok a csíkszeredai városháza ügyfélközpontjában az adófizetésre a pénztáraknál. A tumultus elmaradt az első adófizetési napon, csütörtökön.
Törökország idén vadászgépeket küld Észtországba és Romániába a NATO légtérrendészeti misszióinak keretében – jelentette be csütörtökön a török védelmi minisztérium.
Két romániai is szerepel az Europol nemzetközi körözési listáján mint a legkeresettebb bűnözők. Indonéziában fogták el közülük az egyiket.
Különösen hideg idő, fagyos éjszakák és reggelek, vegyes halmazállapotú csapadék és megélénkülő szél várható keddig Románia egész területén – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) csütörtökön kiadott figyelmeztető előrejelzéséből.
A kormány szerdán elfogadott határozata szerint napi 22 lejről napi 32 lejre emelkedik a gyermekeket, fogyatékkal élőket és más sérülékeny csoportokat ellátó bentlakásos intézményekben az egy főre jutó élelmezési keret összege.
Helyi költségvetés híján még csak visszafogottan terveznek a háromszéki önkormányzatok, így a gidófalvi is, amelynek polgármestere közösségi oldalán számolt be a tervekről.
Az igazságügyi törvények felülvizsgálatára létrehozott munkacsoport második ülésén a felek többek között megállapodtak abban, hogy egy öt évre szóló tervet dolgoznak ki az igazságszolgáltatásban tapasztalható munkaerőhiány kezelésére.
Változatos programkínálattal várja a közönséget a gyergyóalfalvi Petőfi Művelődési Központ a következő hetekben.
