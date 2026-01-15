Rovatok
Sürgősségi útjavítási munkálatok Marosvásárhelyen Pr-cikk

• Fotó: Mariş Cristian Daniel/Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala

Fotó: Mariş Cristian Daniel/Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala

2026. január 15., 09:35

2026. január 15., 09:412026. január 15., 09:41

Az elmúlt időszak rendkívül alacsony hőmérsékletei és a hóeltakarítási munkálatok következtében a város több pontján megrongálódott az aszfaltburkolat. A forgalom biztonságának megőrzése érdekében azonnali helyreállítási intézkedések vannak folyamatban.

Az Aquaserv beavatkozását kértük a csatornafedelek és a vízelvezetők környékén. Már kiadták a megrendeléseket a hidegaszfaltos javításokra, a veszélyes területek jelölve vannak. A csapatok az időjárási körülmények függvényében közvetlenül a kritikus pontokon avatkoznak be.

Mindent megteszünk a biztonságos közlekedés érdekében. Kérjük, tartsák be az ideiglenes jelzéseket, és közlekedjenek fokozott óvatossággal.

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala
Bel- és Külkapcsolati Osztály

(X – fizetett hirdetés)

Marosvásárhely
