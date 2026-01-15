Fotó: Mariş Cristian Daniel/Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala
2026. január 15., 09:35
2026. január 15., 09:412026. január 15., 09:41
Az elmúlt időszak rendkívül alacsony hőmérsékletei és a hóeltakarítási munkálatok következtében a város több pontján megrongálódott az aszfaltburkolat. A forgalom biztonságának megőrzése érdekében azonnali helyreállítási intézkedések vannak folyamatban.
Az Aquaserv beavatkozását kértük a csatornafedelek és a vízelvezetők környékén. Már kiadták a megrendeléseket a hidegaszfaltos javításokra, a veszélyes területek jelölve vannak. A csapatok az időjárási körülmények függvényében közvetlenül a kritikus pontokon avatkoznak be.
Mindent megteszünk a biztonságos közlekedés érdekében. Kérjük, tartsák be az ideiglenes jelzéseket, és közlekedjenek fokozott óvatossággal.
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala
Bel- és Külkapcsolati Osztály
Különösen hideg idő, fagyos éjszakák és reggelek, vegyes halmazállapotú csapadék és megélénkülő szél várható keddig Románia egész területén – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) csütörtökön kiadott figyelmeztető előrejelzéséből.
A kormány szerdán elfogadott határozata szerint napi 22 lejről napi 32 lejre emelkedik a gyermekeket, fogyatékkal élőket és más sérülékeny csoportokat ellátó bentlakásos intézményekben az egy főre jutó élelmezési keret összege.
Helyi költségvetés híján még csak visszafogottan terveznek a háromszéki önkormányzatok, így a gidófalvi is, amelynek polgármestere közösségi oldalán számolt be a tervekről.
Az igazságügyi törvények felülvizsgálatára létrehozott munkacsoport második ülésén a felek többek között megállapodtak abban, hogy egy öt évre szóló tervet dolgoznak ki az igazságszolgáltatásban tapasztalható munkaerőhiány kezelésére.
Változatos programkínálattal várja a közönséget a gyergyóalfalvi Petőfi Művelődési Központ a következő hetekben.
Gyergyószentmiklós önkormányzata értesíti a város mezőgazdasági földtulajdonosait, hogy január 15-én, 9 órától közgyűlést tartanak a képviselő-testület üléstermében. Bizottsági tagokat választanak.
Cseke Attila fejlesztési miniszter szerdán kijelentette, hogy Romániában létezik egy olyan réteg, amelyik a szabályokat tudatosan kijátszva nem fizet helyi adót, miközben a többség becsületesen eleget tesz kötelezettségeinek.
Az adóemelés, közlekedés és parkolás mellett többek között a tervezett Drakula Park, az okoskukák, és a Harvíz Rt. óriáspályázata kerültek terítékre témaként a csíkszeredai városvezetés által megszervezett szerdai sajtóbeszélgetésen.
A fiatalokat érintő kérdésekről tartanak előadásokat és panelbeszélgetéseket szakemberek január 20-án, a Szakszervezetek Művelődési Házában. A rendezvény érdemi válaszokkal szolgál a fiatalok dilemmáira.
Cseke Attila fejlesztési miniszter szerdán kijelentette, hogy a közigazgatási intézkedéscsomagról szóló törvénytervezetet a kormánykoalícióban fogják véglegesíteni.