Rosszul bánt a kutyájával, ezért megbírságolták és elvették tőle az állatot

A kutyát egy állatvédő szervezethez helyezték el, miután elvették gazdájától
Fotó: Maros Megyei Rendőr-főkapitányság
Hivatalból indítottak eljárást egy közösségi médiában megjelent bejelentés nyomán a Maros megyei rendőrök március 24-én, amely szerint egy segesvári férfi nem megfelelő körülmények között tartja kutyáját.
A Maros megyei rendőrség közleménye szerint a helyszíni ellenőrzés során azonosították az állat tulajdonosát, egy 70 éves segesvári férfit. A rendőrök megállapították, hogy
A rendőrök az állatvédelemről szóló 205/2004-es törvény alapján szabálysértési bírságot róttak ki a férfire. A kutyát hatósági intézkedés keretében elvették a tulajdonostól, és egy állatvédő egyesület gondozásába helyezték, ahol megfelelő ellátásban részesül.
A rendőrség emlékezteti az állattartókat: törvényi kötelezettségük gondoskodni az állatok megfelelő elhelyezéséről, táplálékáról, ivóvizéről és szükség esetén állatorvosi ellátásáról. A kötelezettségek elmulasztása bírságot vonhat maga után.
