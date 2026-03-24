Rosszul bánt a kutyájával, ezért megbírságolták és elvették tőle az állatot

Hivatalból indítottak eljárást egy közösségi médiában megjelent bejelentés nyomán a Maros megyei rendőrök március 24-én, amely szerint egy segesvári férfi nem megfelelő körülmények között tartja kutyáját.

A Maros megyei rendőrség közleménye szerint a helyszíni ellenőrzés során azonosították az állat tulajdonosát, egy 70 éves segesvári férfit. A rendőrök megállapították, hogy

a kutya nem kapta meg az egészségéhez és jóllétéhez szükséges alapvető ellátást.

A rendőrök az állatvédelemről szóló 205/2004-es törvény alapján szabálysértési bírságot róttak ki a férfire. A kutyát hatósági intézkedés keretében elvették a tulajdonostól, és egy állatvédő egyesület gondozásába helyezték, ahol megfelelő ellátásban részesül.

A rendőrség emlékezteti az állattartókat: törvényi kötelezettségük gondoskodni az állatok megfelelő elhelyezéséről, táplálékáról, ivóvizéről és szükség esetén állatorvosi ellátásáról. A kötelezettségek elmulasztása bírságot vonhat maga után.