Kigyulladt egy targonca egy marosvásárhelyi csarnokban

Egy ipari csarnokhoz riasztották a marosvásárhelyi tűzoltókat, miután kedden este kigyulladt egy benne tárolt emelővillás targonca. A helyszínre két tűzoltóautót és egy mentőegységet vezényeltek ki. A Maros megyei tűzoltóság közleménye szerint a csarnokot sűrű füst lepte el, személyi sérülés nem történt. A tűzoltók jelenleg a lángok megfékezésén dolgoznak.