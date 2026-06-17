Az autópálya-építés miatt megnőtt a tehergépkocsi-forgalom Nyárádszeredában és környékén
Fotó: Haáz Vince
Akár évi tízezer lejt is fizethetnek a jövőben azok a tehergépkocsi-tulajdonosok, akik Nyárádszereda utcáin kívánnak közlekedni. A városháza ugyanis úthasználati díjat vezetett be a 7,5 tonnánál nagyobb össztömegű gépjárművek számára.
Az autópálya-építés előkészítési munkálatai és a kivitelezés megkezdése következtében jelentősen megnövekedett a Nyárádszeredán áthaladó nehézgépjármű-forgalom.
A település rendszámfelismerő kamerarendszere által – mintegy 90 százalékos pontossággal – rögzített adatok szerint
a 135-ös és 135A jelzésű megyei útszakaszokon.
A nyárádszeredai önkormányzat ezért úthasználati díjat vezetett be a 7,5 tonnánál nagyobb össztömegű gépjárművek számára. A városháza közleménye szerint a fizetendő összeg az alábbiak szerint változik:
20 tonna alatt 32 lej/nap, 528 lej/hónap, vagy 3 168 lej/év;
20 tonna felett 106 lej/nap, 1 056 lej/hónap, vagy 10 560 lej/év;
túlméretes járművek esetében 1 056 lej/jármű/nap.
Amennyiben a vállalkozások vagy magánszemélyek egyszerre öt vagy annál több járműre váltanak engedélyt, 10 százalékos kedvezményben részesülnek mindegyik jármű után.
Épül a Nyárádszeredát is érintő autópálya-szakasz
Fotó: Haáz Vince
Az úthasználati díj ellenőrzését a település rendszámfelismerő kamerarendszere, valamint a belügyminisztériummal kötött együttműködési megállapodás révén végzik, ez utóbbi hozzáférést nyújt az országos járműnyilvántartás adataihoz, lehetővé téve a díjköteles járművek tulajdonosainak azonosítását.
Tóth Sándor polgármester hangsúlyozta, hogy az úthasználati díjból származó bevételeket kizárólag az érintett útszakaszok fenntartására, karbantartására és javítására fordítják.
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