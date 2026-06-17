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Fizetniük kell a teherautósoknak, ha át akarnak haladni Nyárádszeredán

Az autópálya-építés miatt megnőtt a tehergépkocsi-forgalom Nyárádszeredában és környékén • Fotó: Haáz Vince

Az autópálya-építés miatt megnőtt a tehergépkocsi-forgalom Nyárádszeredában és környékén

Fotó: Haáz Vince

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Akár évi tízezer lejt is fizethetnek a jövőben azok a tehergépkocsi-tulajdonosok, akik Nyárádszereda utcáin kívánnak közlekedni. A városháza ugyanis úthasználati díjat vezetett be a 7,5 tonnánál nagyobb össztömegű gépjárművek számára.

Simon Virág

2026. június 17., 16:542026. június 17., 16:54

Az autópálya-építés előkészítési munkálatai és a kivitelezés megkezdése következtében jelentősen megnövekedett a Nyárádszeredán áthaladó nehézgépjármű-forgalom.

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A település rendszámfelismerő kamerarendszere által – mintegy 90 százalékos pontossággal – rögzített adatok szerint

június 6–16. között több mint 2800 tehergépjármű haladt át Nyárádszeredán,

a 135-ös és 135A jelzésű megyei útszakaszokon.

Galéria

A nyárádszeredai önkormányzat ezért úthasználati díjat vezetett be a 7,5 tonnánál nagyobb össztömegű gépjárművek számára. A városháza közleménye szerint a fizetendő összeg az alábbiak szerint változik:

  • 20 tonna alatt 32 lej/nap, 528 lej/hónap, vagy 3 168 lej/év;

  • 20 tonna felett 106 lej/nap, 1 056 lej/hónap, vagy 10 560 lej/év;

  • túlméretes járművek esetében 1 056 lej/jármű/nap.

Amennyiben a vállalkozások vagy magánszemélyek egyszerre öt vagy annál több járműre váltanak engedélyt, 10 százalékos kedvezményben részesülnek mindegyik jármű után.

Épül a Nyárádszeredát is érintő autópálya-szakasz • Fotó: Haáz Vince Galéria

Épül a Nyárádszeredát is érintő autópálya-szakasz

Fotó: Haáz Vince

Mire használják a befizetett összegeket?

Az úthasználati díj ellenőrzését a település rendszámfelismerő kamerarendszere, valamint a belügyminisztériummal kötött együttműködési megállapodás révén végzik, ez utóbbi hozzáférést nyújt az országos járműnyilvántartás adataihoz, lehetővé téve a díjköteles járművek tulajdonosainak azonosítását.

Tóth Sándor polgármester hangsúlyozta, hogy az úthasználati díjból származó bevételeket kizárólag az érintett útszakaszok fenntartására, karbantartására és javítására fordítják.

Nyárádszeredán az A8-as autópálya (más néven az Egyesülés autópálya, románul Autostrada Unirii) fog áthaladni. Ez a gyorsforgalmi út Kelet-Közép-Európa és Románia egyik kiemelt projektje, amely Erdélyt hivatott összekötni Moldvával. A Marosvásárhely – Nyárádszereda szakasz 24,4 kilométeres lesz és közvetlen összeköttetést biztosít az A3-as autópályával. A kivitelezési munkálatok látványos ütemben haladnak a terepen. A Nyárádszereda – Sóvárad hegyvidéki szakaszra egy román–török konzorcium nyerte el a tervezési és kivitelezési szerződést, amely két alagút megépítését is magában foglalja.

Marosszék Nyárádszereda
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