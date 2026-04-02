Marad a csapadékos, szeles időjárás

Képünk illusztráció
Fotó: Olti Angyalka
Csütörtök reggeltől szombat estig a szél erősödése és jelentősebb mennyiségű csapadék várható az ország minden régiójában, a magasabb hegyvidéken havazásra és hótakaró kialakulására is számítani lehet.
Időszakosan megerősödik a szél, különösen csütörtökön az ország déli és délkeleti részén, pénteken pedig a nyugati térségekben.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) szerint péntek éjszakától szombat estig a keleti régiókban a szél sebessége eléri a 40-50 kilométer/órát, a hegyekben pedig 70–80 kilométer/órás széllökések is előfordulhatnak
Csütörtök reggeltől az ország túlnyomó részén mérsékelt mennyiségű esők várhatók. Pénteken és szombaton
A szombat estig lehulló csapadék mennyisége négyzetméterenként elérheti a 20–25 litert, elszigetelten az 50–70 litert is.
A Déli-Kárpátokban a péntekről szombatra virradó éjszaka, a Keleti-Kárpátokban pedig 1800 méter felett időszakos havazás várható, helyenként 10–20 centiméteres hótakaró is kialakulhat – írja az Agerpres.
