Marad a csapadékos, szeles időjárás

Csütörtök reggeltől szombat estig a szél erősödése és jelentősebb mennyiségű csapadék várható az ország minden régiójában, a magasabb hegyvidéken havazásra és hótakaró kialakulására is számítani lehet.

Székelyhon 2026. április 02., 09:142026. április 02., 09:14

Időszakosan megerősödik a szél, különösen csütörtökön az ország déli és délkeleti részén, pénteken pedig a nyugati térségekben. Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) szerint péntek éjszakától szombat estig a keleti régiókban a szél sebessége eléri a 40-50 kilométer/órát, a hegyekben pedig 70–80 kilométer/órás széllökések is előfordulhatnak

Csütörtök reggeltől az ország túlnyomó részén mérsékelt mennyiségű esők várhatók. Pénteken és szombaton

helyenként zivatarok is kialakulhatnak, és jégesőre is számítani lehet.