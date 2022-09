Magyarázatok, kifogások az áremelkedések csapdájában  

most egy jogi huzavona van kialakulóban az ügyben.

Bonyolítja a helyzetet, hogy a beruházás tervezője és a műszaki ellenőr is felmondott. Az önkormányzat most az elvégzett munka mennyiségének és minőségének felmérésére készül szakemberek bevonásával, ennek alapján tudják a számlákat kiegyenlíteni és a szerződéses viszonyt lezárni – ismertette a polgármester.

„Két hete sikerült egy újabb évvel meghosszabbítanunk a finanszírozási szerződés érvényességét, így abban bízunk, hogy ősszel előkészítjük a közbeszerzéshez szükséges dokumentációt, a tél folyamán lebonyolítjuk a közbeszerzést, hogy tavasztól nekiláthasson egy új vállalkozó a munkálatoknak. Az építőanyagok árának megnövekedése jelentős nehézséget jelenthet, de bízunk benne, hogy az idén májusban megjelent 64. számú sürgősségi kormányrendelet lehetővé teszi az értékek kiigazítását” – magyarázta.

Nem ez az egyetlen késés

A kivitelező egy másik beruházással is jelentős késésben van, ez Madaras még aszfaltozatlan utcái 90 százalékának korszerűsítését jelenti, alap infrastruktúra kiépítését, védőcsövek földbe helyezését a villamos- és kommunikációs, valamint közvilágítási hálózat számára, vízelvezető árkok, szegélyek, támfalak kiépítését, és aszfaltozást. „44 utcáról van szó, melyek nem fértek bele az előző, 4 évvel ezelőtt befejezett beruházásba, melynek során a főbb útvonalakra aszfaltréteg került” – tájékoztatott Péter Dávid, hozzátéve, három év után ez a beruházás alig 18 százalékban készült el. Mint megtudtuk, a júliusi tanácsülésre meghívták az építő cég képviselőjét is, akkor azt az ígéretet kapták, hogy év végéig be fogja fejezni ezt a beruházást.