Magyar Péter: ez valóban a demokrácia ünnepe lett és lesz

Fotó: Magyar Péter/Facebook
A demokrácia ünnepeként értekelte Magyar Péter a magyarországi országgyűlési választási rekordrészvételt.
2026. április 12., 21:312026. április 12., 21:31
2026. április 12., 22:322026. április 12., 22:32
„Mintegy 6 millióan éltek a szavazati jogukkal, hogy döntsenek arról, hogy milyen országban szeretnének élni, hogy milyen jövőt szánnak a gyerekeiknek, unokáiknak és a saját hazájuknak” – mondta el a szavazás befejezését követő sajtótájékoztatóján Magyar Péter, a Tisza elnöke.
Mint fogalmazott, ez egy abszolút részvételi rekord, ez teljesen egyértelmű.
„1990 óta, az első szabad választás óta ilyen arányban a magyarok soha nem éltek a szavazati jogukkal. Ez több dolgot is jelent, de a legfontosabb az az, hogy a magyar emberek döntő többsége átérezte, hogy mennyire sorsdöntő választásra került most sor Magyarországon.
– fogalmazott Magyar Péter.
Mint kijelentette: látták a friss kutatásokat, ezek és a részvételi adatok, valamint a hozzájuk beérkező információk alapján optimisták és óvatosan bizakodóak.
– jelentette ki a Tisza elnöke.
A pártelnök külön köszönet mondott a Tisza több mint 50 ezer önkéntesének. Húszezren szavazatszámlálóként, mintegy 10 ezren külső megfigyelőként, fürkészként dolgoztak.
– tette hozzá.
Azt kérte a szimpatizánsoktól és minden magyartól, mindenki legyen békés és derűs, várják meg az eredményeket, amelyek ha olyanok, amilyet elképzeltek, akkor „csapnak egy nagy magyar karnevált”.
A választási eredmények több mint ötven százalékos feldolgozottsága azt mutatja, hogy a Tisza nyerte a magyarországi országgyűlési választást.
Közzétette a 2026-os magyarországi országgyűlési választás első részeredményeit a Nemzeti Választási Iroda.
A rendkívüli részvétel a választáson azt mutatja, hogy magyar demokrácia rendkívül erős – mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter vasárnap.
Rendben lezajlott a 2026-os országgyűlésiképviselő-választás - mondta a köztársasági elnök vasárnap este, miután tájékoztatást kapott a Nemzeti Választási Irodától (NVI).
Helyi idő szerint vasárnap este hét órakor (nálunk nyolckor) hivatalosan befejeződött a szavazás a Magyarország 3154 településén és a 23 budapesti kerületben kialakított 10 047 szavazókörben az országgyűlési választáson.
Címlapon hozzák a 2026-os magyar országgyűlési választással kapcsolatos információkat a vezető román hírportálok.
A korábbiaknál magasabb részvételi aránnyal zárul a nap a 2026-os magyarországi országgyűlési választáson, hiszen már a délután öt órai (romániai idő szerint hat órai) részvétel felülmúlta az előző választások egész napi jelenlétét.
A szavazólapok feldolgozottságának függvényében, várhatóan vasárnap este 8 órától (helyi idő szerint, romániai idő szerint 9 órától) kezdi meg a Nemzeti Választási Iroda (NVI) az országgyűlési választás eredményeinek közlését.
Helyi idő szerint délután három (romániai idő szerint négy) óráig a választópolgárok 66,01 százaléka voksolt a vasárnapi magyarországi országgyűlési választáson. Ez minden eddiginél nagyobb arány, az időszakot tekintve.
Helyi idő szerint kora délután egy óráig a választásra jogosultak 54,14 százaléka szavazott a magyarországi országgyűlési választáson. Ehhez képest a 2024-es romániai parlamenti választáson 52,33 százalékos volt a részvétel a teljes nap folyamán.
