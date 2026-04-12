Magyar Péter: ez valóban a demokrácia ünnepe lett és lesz

„Mintegy 6 millióan éltek a szavazati jogukkal, hogy döntsenek arról, hogy milyen országban szeretnének élni, hogy milyen jövőt szánnak a gyerekeiknek, unokáiknak és a saját hazájuknak” – mondta el a szavazás befejezését követő sajtótájékoztatóján Magyar Péter, a Tisza elnöke.

Mint fogalmazott, ez egy abszolút részvételi rekord, ez teljesen egyértelmű.

Hirdetés

„1990 óta, az első szabad választás óta ilyen arányban a magyarok soha nem éltek a szavazati jogukkal. Ez több dolgot is jelent, de a legfontosabb az az, hogy a magyar emberek döntő többsége átérezte, hogy mennyire sorsdöntő választásra került most sor Magyarországon.