Magyar Péter szerint Orbán Viktor gratulált a Tisza győzelméhez

Fotó: Képernyőmentés

A választási eredmények több mint ötven százalékos feldolgozottsága azt mutatja, hogy a Tisza nyerte a magyarországi országgyűlési választást.

Székelyhon

2026. április 12., 22:302026. április 12., 22:30

Magyar Péter arról posztolt 10 óra után, hogy Orbán Viktor miniszterelnök telefonon gratulált a győzelmükhöz.

3 hozzászólás Hozzászólások
A rovat további cikkei

2026. április 12., vasárnap

Orbán Viktor: „üzenjük a határon túlra, hogy ránk a jövőben is számíthattok”

Elismerte a Fidesz vereségét az eredményvárón tartott beszédében Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke az országgyűlési választások eredményének tükrében. A határon túlról érkező támogatást megköszönte.

2026. április 12., vasárnap

2026. április 12., vasárnap

Magyar Péter: ez valóban a demokrácia ünnepe lett és lesz

A demokrácia ünnepeként értekelte Magyar Péter a magyarországi országgyűlési választási rekordrészvételt.

2026. április 12., vasárnap

2026. április 12., vasárnap

Eredmények, több mint hetvenszázalékos feldolgozottságnál

Közzétette a 2026-os magyarországi országgyűlési választás első részeredményeit a Nemzeti Választási Iroda.

2026. április 12., vasárnap

2026. április 12., vasárnap

Gulyás Gergely: a magyar demokrácia rendkívül erős

A rendkívüli részvétel a választáson azt mutatja, hogy magyar demokrácia rendkívül erős – mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter vasárnap.

2026. április 12., vasárnap

2026. április 12., vasárnap

Sulyok Tamás: a választás eredménye – bármi lesz is az – legitim felhatalmazást fog jelenteni

Rendben lezajlott a 2026-os országgyűlésiképviselő-választás - mondta a köztársasági elnök vasárnap este, miután tájékoztatást kapott a Nemzeti Választási Irodától (NVI).

2026. április 12., vasárnap

2026. április 12., vasárnap

Vége, már csak egy kérdés maradt: mit hoz a történelmi rekord?

Helyi idő szerint vasárnap este hét órakor (nálunk nyolckor) hivatalosan befejeződött a szavazás a Magyarország 3154 településén és a 23 budapesti kerületben kialakított 10 047 szavazókörben az országgyűlési választáson.

2026. április 12., vasárnap

2026. április 12., vasárnap

Mind címlapon tartják a magyarországi választást a vezető román portálok

Címlapon hozzák a 2026-os magyar országgyűlési választással kapcsolatos információkat a vezető román hírportálok.

2026. április 12., vasárnap

2026. április 12., vasárnap

Ami már most nagyon eldőlt a magyarországi választáson

A korábbiaknál magasabb részvételi aránnyal zárul a nap a 2026-os magyarországi országgyűlési választáson, hiszen már a délután öt órai (romániai idő szerint hat órai) részvétel felülmúlta az előző választások egész napi jelenlétét.

2026. április 12., vasárnap

2026. április 12., vasárnap

Megvan, hogy ma este mikorra várhatók a választási eredmények

A szavazólapok feldolgozottságának függvényében, várhatóan vasárnap este 8 órától (helyi idő szerint, romániai idő szerint 9 órától) kezdi meg a Nemzeti Választási Iroda (NVI) az országgyűlési választás eredményeinek közlését.

2026. április 12., vasárnap

2026. április 12., vasárnap

Elképesztő eredmény várható – vetítik előre a friss adatok

Helyi idő szerint délután három (romániai idő szerint négy) óráig a választópolgárok 66,01 százaléka voksolt a vasárnapi magyarországi országgyűlési választáson. Ez minden eddiginél nagyobb arány, az időszakot tekintve.

2026. április 12., vasárnap

