Lemondott Dobrev Klára a DK éléről

A párt gyenge teljesítménye miatt az országgyűlési választáson, lemondott a Demokratikus Koalíció elnöke, Dobrev Klára.
1 százalék körüli eredményt ért el a szavazatok mintegy nyolcvan százalékos feldolgozottsága során a magyarországi országgyűlési választáson a korábban Gyurcsány Ferenc által vezetett Demokratikus Koalíció (DK), ezért lemondott annak elnöke, Dobrev Klára.
Mint bejelentésében fogalmazott: az első szó az örömé: a NER, Orbán rendszere ma véget ért. Ezt követően
A felelősség kérdéséről beszélve elmondta, hogy ez elsősorban az övé, a pártelnöké.
„Nincs lelkiismeretfurdalásom, mert mindent az engem vezérlő politikai és erkölcsi parancs szerint tettem: képviseltem a baloldalt és a baloldali embereket. Megalkuvás és meghajlás nélkül. De ettől még le kell vonnom a következtetést. Most kudarcot vallottam.
Ezért lemondok a DK elnöki tisztségéről – ilyenkor egy demokratának ez a dolga. Vállalnia kell a felelősséget a kudarcért.
A DK közössége továbbra is a legfontosabb számomra, ott leszek, ahol ezt a kocsit tolni kell, ahol ezt a szekeret húzni kell – jelentette ki Dobrev.
