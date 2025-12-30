Lecsúszott a trónról Csíkszereda, Háromszéken volt a leghidegebb

Fagyosan indult az év utolsó előtti reggele, Székelyföld-szerte mínusz 10 fok közelébe csökkent a hőmérséklet keddre virradóan. A leghidegebb ezúttal a háromszéki Bodzafordulón volt – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat adataiból.

A szokásostól eltérőn kedd hajnalban nem Csíkszeredában mérték a legalacsonyabb hőmérsékletet, hanem Háromszéken:

Alig egy fokkal volt enyhébb az idő Sepsiszentgyörgyön is, ahol mínusz 10,4 fokot regisztráltak a műszerek.

Hirdetés

Hargita megye leghidegebb települése most is Csíkszerda lett, mínusz 9,4 fokkal, de Székelyudvarhelyen is mínusz 9 fokot mértek az éjszaka. Meglepetésre,