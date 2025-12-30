Rovatok
Lecsúszott a trónról Csíkszereda, Háromszéken volt a leghidegebb

• Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Fagyosan indult az év utolsó előtti reggele, Székelyföld-szerte mínusz 10 fok közelébe csökkent a hőmérséklet keddre virradóan. A leghidegebb ezúttal a háromszéki Bodzafordulón volt – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat adataiból.

Székelyhon

2025. december 30., 08:592025. december 30., 08:59

A szokásostól eltérőn kedd hajnalban nem Csíkszeredában mérték a legalacsonyabb hőmérsékletet, hanem Háromszéken:

Bodzafordulón mínusz 11,7 Celsius-fokig hűlt a levegő.

Alig egy fokkal volt enyhébb az idő Sepsiszentgyörgyön is, ahol mínusz 10,4 fokot regisztráltak a műszerek.

Hargita megye leghidegebb települése most is Csíkszerda lett, mínusz 9,4 fokkal, de Székelyudvarhelyen is mínusz 9 fokot mértek az éjszaka. Meglepetésre,

a legenyhébb idő ezúttal Gyergyóalfaluban volt, ott „csak” mínusz 5,7 fokig hűlt le az idő.

Marosszéken is fagyosan indult a nap, Marosvásárhelyen mínusz 8,7 fokot mutattak a hőmérők.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Időjárás
