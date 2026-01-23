Lavina volt egy romániai út közelében – fotók

Lavina következett be pénteken Beszterce-Naszód megyében, az Óradnát (Rodna) Radnaborberekkel (Valea Vinului) összekötő, a Radnai-havasok Nemzeti Parkba vezető községi út közelében – tájékoztattak a helyi hatóságok.

Az óradnai polgármesteri hivatal közösségi oldalán közzétett információk szerint az utat nem zárta le a lezúduló hó, azonban

a környéken továbbra is fennáll egy nagyobb méretű lavina kialakulásának veszélye,

ezért az önkéntes katasztrófavédelmi egység tagjai figyelemmel kísérik a helyzetet.

A hatóságok óvatosságra intik az illető úton közlekedőket, azt tanácsolva, hogy ne álljanak meg fotókat készíteni, ha pedig hókupacokat vesznek észre az úttesten, ne haladjanak tovább – írja az Agerpres hírügynökség.

Az Óradnát Radnaborberekkel összekötő községi utat több ízben is elborította a lavina az utóbbi években, amikor nagyobb mennyiségű hó hullt.