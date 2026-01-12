Lakóház gyulladt ki egy Maros megyei településen

Lakóház tetőtere kapott lángra hétfőn este a Maros megyei Szalárdtelepen, ahol közösen vágtak neki az oltásnak az országos katasztrófavédelem Maros és a Hargita megye munkatársai.

A Hargita, illetve Maros megyei tűzoltóságok közleményéből kiderül, hogy két tűzoltóautó teljesít szolgálatot a helyszínen, ahová egy rohammentő is kiment.

A lángok a lakóház tetőzetének 50 négyzetméteres részén tombolnak, de szerencsére sikerült megfékezni a terjedésüket.

Az eset során egy ember pánikrohamot kapott, őt a helyszínen ellátták, majd visszautasította a kórházba szállítás lehetőségét.