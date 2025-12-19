Közel 3,6 millió peres ügyet tárgyaltak a romániai bíróságok 2025-ben

Képünk illusztráció
Fotó: Pixabay
Idén csaknem 3,6 millió peres ügyet tárgyaltak a romániai bíróságok, miközben a bírói álláshelyek közel 20 százaléka nincs betöltve – közölte pénteken a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM).
A CSM statisztikái szerint 2025-ben 3 578 860 peres ügyben jártak el a romániai bíróságok, amelyek közül 2 372 304-et az idei év folyamán iktattak. Tavaly hasonló volumenű – 3 584 871 – ügyet kezeltek.
A folyamatban levő peres eljárások közül 2 652 160 ügyet a bíróságok, 709 213-at a törvényszékek, 194 617-et az ítélőtáblák tárgyaltak – írja az Agerpres.
A CSM közleményéből az is kiderül, hogy
Jelenleg 779 üres bírói állást tartanak nyilván. Ezeknek a betöltésére a kormány által a tavalyi év végén elrendelt létszámstop miatt nem volt lehetőség, és a 2025/141-es törvény a 2026-os évre is felfüggesztette az üres állások versenyvizsga vagy vizsga útján történő betöltését – mutattak rá.
Országszerte több mint 7 millió lej értékben rótt ki bírságot az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság (ANPC) a december 15. és 19. között végzett ellenőrzések nyomán.
Pénzügyi bizonytalanságok és kormányzati megszorítások jellemezték Csíkszereda 2025-ös esztendejét, amelyet Korodi Attila polgármester az év utolsó rendes havi tanácsülésén értékelt pénteken.
Ünnepélyes díjátadón ismerte el Hargita megye tanácsa a megye három tűzoltóját és két kiváló sportolóját. Az ülés alatt költségvetésről, európai uniós projektekről és útépítésről is tárgyaltak a megye önkormányzati képviselői.
Évente 859 barnamedve kilövését tennék lehetővé Romániában az RMDSZ törvénytervezete. Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes sepsiszentgyörgyi látogatásán beszélt a medvekilövési kvóta megduplázását célzó javaslat részleteiről.
Jótékonysági futással és kosárlabdameccsel gyűjt adományokat az eltérő fejlődésű gyermekekért a Gyulafehérvári Caritas december 20–23. között Marosvásárhelyen és környékén. Futással vagy akár kerékpározással is csatlakozhat bárki az akcióhoz.
Cantus figuratus címmel tart előadóestet Laczkó Vass Róbert kolozsvári színművész Székely Norbert zongoraművész közreműködésével advent utolsó vasárnapján, december 21-én 18 órától a marosvásárhelyi Gecse utcai református templomban.
Aláírta pénteken Daniel David oktatási miniszter az új középiskolai tanterveket jóváhagyó rendeletet – közölte a szaktárca.
A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) politikai bizottsága pénteken jóváhagyta Radu Miruță jelölését a védelmi miniszteri és Irineu Darău jelölését a gazdasági miniszteri tisztségre.
Több száz kilogrammnyi pirotechnikai eszközt foglalt le a rendőrség egy vállalkozástól csütörtökön, Hargita megyében.
Mindent vissza: közleményben próbálja tisztázni a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal sajtóirodája azt a szerdai keltezésű határozattervezetet, amelyben a nyugdíjasok utazási kedvezményének korlátozásáról is szó van.
