Közel 3,6 millió peres ügyet tárgyaltak a romániai bíróságok 2025-ben

Idén csaknem 3,6 millió peres ügyet tárgyaltak a romániai bíróságok, miközben a bírói álláshelyek közel 20 százaléka nincs betöltve – közölte pénteken a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM).

A CSM statisztikái szerint 2025-ben 3 578 860 peres ügyben jártak el a romániai bíróságok, amelyek közül 2 372 304-et az idei év folyamán iktattak. Tavaly hasonló volumenű – 3 584 871 – ügyet kezeltek.

A folyamatban levő peres eljárások közül 2 652 160 ügyet a bíróságok, 709 213-at a törvényszékek, 194 617-et az ítélőtáblák tárgyaltak – írja az Agerpres.

A CSM közleményéből az is kiderül, hogy