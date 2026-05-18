Környezetvédelmi kihágások: „zöldül” Hargita megye

Folyamatosan javulás tapasztalható Hargita megyében a környezetvédelmi előírások betartását illetően, és a környezetőrség adatai is ezt igazolják. Úgy látják, hogy a lakosság bizalma is nő a szakhatóság iránt.

Széchely István 2026. május 18., 10:102026. május 18., 10:10

Az ellenőrzésekre, bírságokra is kiterjedő környezetőrségi jelentés alapján lényegesen javult a helyzet Hargita megyében a környezetvédelmi kihágásokat illetően az idei év első négy hónapjában, az előző esztendő azonos időszakához viszonyítva. A két összesítést összevetve kiderül: az ellenőrzések száma nőtt,

a szankciók száma csökkent,

és a bírságok összértéke is. A Hargita Megyei Környezetőrség által frissen elkészített tevékenységi jelentés szerint

184 ellenőrzést végeztek megyeszerte az év első harmadában és ezeken összesen 29 esetben kellett bírságot alkalmazzanak különböző szabálysértések miatt.

A múlt év azonos időszakában 144 ellenőrzést végeztek, de több szabálysértést tapasztaltak: 34 alkalommal bírságoltak. A pénzbüntetések összértékében még nagyobb az eltérés. Harmadával csökkent ez az érték idén:

752 500 lejre bírságolták meg a szabálysértőket idén, tavaly viszont 1 144 500 lejre.

Az adatok alapján csökkent a súlyosabb törvénysértések száma is. Idén mindössze egy alkalommal folyamodott bűnvádi feljelentéshez a megyei környezetőrség – a homoródalmási fel- és leszállópálya kialakítása miatt –, tavaly viszont öt ilyen eset volt az év első harmadában, többnyire tarlóégetések miatt. Több a panasz, de ez jó jel Egyetlen területen tapasztalható növekedés, az pedig a lakossági panaszok száma. Az idei év első négy hónapjában 36 reklamációt kapott a szakhatóság, a múlt év azonos időszakában csak 24-et. A növekedést azonban szintén pozitívumként értékeli Balla Izabella, a Hargita Megyei Környezetőrség vezetője, ugyanis ez azt jelzi számukra, hogy

nő a lakosság bizalma a szakhatóság iránt, továbbá azt is, hogy érzékenyebbek is a megyében élők a környezetvédelmi problémákra.

Kevesebb környezetvédelmi kihágás, több ellenőrzés – az adatok javuló tendenciáról árulkodnak Fotó: Haáz Vince

„Úgy gondolom, hogy ez a növekedés jó jel. Többször mondták már nekünk, hogy »hát, csak önök csinálnak valamit«”, fogalmazott a panaszosok visszajelzéseivel kapcsolatban, ugyanakkor kérdésünkre megerősítette azt is, hogy

az adatokban látható javulás nem időszakos, az utóbbi években folyamatos a pozitív változás a környezetvédelmi előírások betartását illetően.

Leginkább a környezetvédelmi engedély hiányát tekintve javult a helyzet, „kevesebb az engedély nélkül működő cég a megyében” – mondta Balla Izabella. A környezetőrségi bírságok leggyakoribb oka egyébként éppen az engedély hiánya, és ez nem változott az idei év első négy hónapjában sem, de már kevesebb az ilyen kihágás, mint egy évvel ezelőtt. A többi szabálysértés jellegét tekintve sincs nagy változás az előző évhez képest, mindössze egy rendhagyóbb eset volt:

egy bolt 40 000 lejes pénzbírságot kapott betétdíjas visszaváltópont létrehozásának az elmulasztása miatt.