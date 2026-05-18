Környezetvédelmi kihágások: „zöldül” Hargita megye

Fotó: Borbély Fanni

Folyamatosan javulás tapasztalható Hargita megyében a környezetvédelmi előírások betartását illetően, és a környezetőrség adatai is ezt igazolják. Úgy látják, hogy a lakosság bizalma is nő a szakhatóság iránt.

Széchely István

2026. május 18., 10:102026. május 18., 10:10

Az ellenőrzésekre, bírságokra is kiterjedő környezetőrségi jelentés alapján lényegesen javult a helyzet Hargita megyében a környezetvédelmi kihágásokat illetően az idei év első négy hónapjában, az előző esztendő azonos időszakához viszonyítva. A két összesítést összevetve kiderül:

  • az ellenőrzések száma nőtt,

  • a szankciók száma csökkent,

  • és a bírságok összértéke is.

A Hargita Megyei Környezetőrség által frissen elkészített tevékenységi jelentés szerint

184 ellenőrzést végeztek megyeszerte az év első harmadában és ezeken összesen 29 esetben kellett bírságot alkalmazzanak különböző szabálysértések miatt.

A múlt év azonos időszakában 144 ellenőrzést végeztek, de több szabálysértést tapasztaltak: 34 alkalommal bírságoltak.

A pénzbüntetések összértékében még nagyobb az eltérés. Harmadával csökkent ez az érték idén:

752 500 lejre bírságolták meg a szabálysértőket idén, tavaly viszont 1 144 500 lejre.

Az adatok alapján csökkent a súlyosabb törvénysértések száma is. Idén mindössze egy alkalommal folyamodott bűnvádi feljelentéshez a megyei környezetőrség – a homoródalmási fel- és leszállópálya kialakítása miatt –, tavaly viszont öt ilyen eset volt az év első harmadában, többnyire tarlóégetések miatt.

Több a panasz, de ez jó jel

Egyetlen területen tapasztalható növekedés, az pedig a lakossági panaszok száma. Az idei év első négy hónapjában 36 reklamációt kapott a szakhatóság, a múlt év azonos időszakában csak 24-et.

A növekedést azonban szintén pozitívumként értékeli Balla Izabella, a Hargita Megyei Környezetőrség vezetője, ugyanis ez azt jelzi számukra, hogy

nő a lakosság bizalma a szakhatóság iránt, továbbá azt is, hogy érzékenyebbek is a megyében élők a környezetvédelmi problémákra.

Kevesebb környezetvédelmi kihágás, több ellenőrzés – az adatok javuló tendenciáról árulkodnak

Fotó: Haáz Vince

„Úgy gondolom, hogy ez a növekedés jó jel. Többször mondták már nekünk, hogy »hát, csak önök csinálnak valamit«”, fogalmazott a panaszosok visszajelzéseivel kapcsolatban, ugyanakkor kérdésünkre megerősítette azt is, hogy

az adatokban látható javulás nem időszakos, az utóbbi években folyamatos a pozitív változás a környezetvédelmi előírások betartását illetően.

Leginkább a környezetvédelmi engedély hiányát tekintve javult a helyzet, „kevesebb az engedély nélkül működő cég a megyében” – mondta Balla Izabella.

A környezetőrségi bírságok leggyakoribb oka egyébként éppen az engedély hiánya, és ez nem változott az idei év első négy hónapjában sem, de már kevesebb az ilyen kihágás, mint egy évvel ezelőtt. A többi szabálysértés jellegét tekintve sincs nagy változás az előző évhez képest, mindössze egy rendhagyóbb eset volt:

egy bolt 40 000 lejes pénzbírságot kapott betétdíjas visszaváltópont létrehozásának az elmulasztása miatt.

Városon 200 méteres körzetben lennie kell legalább egy visszaváltópontnak, a boltok szerződhetnek is egymással, így hozva létre ilyen pontot. Ha nincs erre lehetőség, akkor az adott boltban manuálisan kell visszaváltsák a pillepalackokat, műanyag csomagolóanyagokat.

A megbírságolt boltban volt már korábban ellenőrzés egy panasz nyomán, de az egység nem teljesítette a szakhatóság által előírtakat, ezért megbírságolták – ismertette a részleteket Balla Izabella.

Csíkszék Udvarhelyszék Gyergyószék
2026. május 18., hétfő

Sulyok Tamás az Indexnek: a lemondásomnak nincsen alkotmányos indoka; az eskümhöz hű maradok

Jelenleg nincs olyan jogi ok vagy alkotmányos indok, amely megalapozhatná a lemondásomat – írja az MTI az Index hírportálon hétfőn megjelent, Sulyok Tamás köztársasági elnökkel készített interjút szemlézve.

Felmérték a polgárok igényét az előrehozott választásokra

A románok többsége úgy véli, hogy előrehozott választásokra van szükség, és ha jövő vasárnap tartanának parlamenti választásokat, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) lenne az első helyen.

Medvék miatt riasztottak több településen

Ismét medvék miatt szólt a Ro-Alert több Hargita megyei településen vasárnap este. A vadállatok párzási időszaka miatt gyakrabban találkozhatunk velük.

Gazdasági miniszter: nem teszi „összeszerelő országgá” Romániát a SAFE-program

A SAFE hitelprogramból Romániának jutó források több mint fele az országban marad, a jelenlegi piaci finanszírozásnál jóval kedvezőbb feltételek mellett – jelentette ki vasárnap a Digi24-nek Irineu Darău ügyvivő gazdasági miniszter.

Egyre többen fizetnek kártyával Romániában

A múlt év végén 28,63 millió aktív bankkártya volt forgalomban Romániában, ami 10,07 százalékos növekedést jelent 2025 júniusához képest – derül ki a Román Nemzeti Bank (BNR) összesítéséből.

„Kínozzuk, mert még hiszünk” – parajdi hétköznapok egy évvel a bányakatasztrófa után

Egy évvel a bányakatasztrófa után a parajdi árusok közül sokan már feladták, bezárták a boltokat. De van, aki még kitart.

Ön is várja már a nyárias időt? – a főmeteorológus elmondta, mikor jöhet a felmelegedés

Lehűlésre számíthatunk az elkövetkező napokban, jövő hét közepéig egy hideg légtömeg határozza meg térségünk időjárását – vetítette előre Elena Mateescu, az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) igazgatója a Digi24 hírtelevíziónak nyilatkozva.

Új miniszterelnök kerestetik: hétfőn kezdődnek az egyeztetések az államfővel

Nicușor Dan államfő hétfőn a Cotroceni-palotában konzultál a parlamenti pártokkal az új kormány megalakításáról.

Éjszakai razzia: fokozott közúti ellenőrzéseket végeztek a székelyföldi megyékben

Átfogó közlekedésrendészeti akciókat szerveztek a hétvégén Maros, Kovászna és Hargita megyében. A rendőrök több száz autóst és motorost ellenőriztek, és ittas, valamint kábítószer hatása alatt vezető sofőröket is kiszűrtek a forgalomból.

Románia a harmadik helyen végzett az Euróvíziós Dalfesztiválon – videóval

A bolgár DARA nyerte meg szombat este az Eurovíziós Dalfesztivált a Bangaranga című dallal. Bulgária először diadalmaskodott a versenyen, amelyen az elmúlt három évben gazdasági nehézségek miatt nem vett részt – jelentette az AFP és az EFE.

