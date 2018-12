Könnyebb a földtulajdon rendezése

A földterületek adásvételét, a kataszteri, tulajdonjogi bejegyzéseket segítik a kataszteri törvény idén elfogadott módosításai. Ugyanakkor a birtoklás bejegyzése is lehetővé vált költséges bírósági eljárás nélkül. A változásokról Sorin Truțăval, a Hargita Megyei Kataszteri és Ingatlan-nyilvántartási Hivatal (OCPI) igazgatójával beszélgettünk.

A földterületek tulajdonviszonyainak teljes tisztázása még hosszú folyamat lesz • Fotó: Farkas Tamás

A 1996-ból származó 7-es számú kataszteri törvény több pontjának módosítását a Hargita megyei kataszteri hivatal kezdeményezésére, a Tánczos Barna csíki szenátor által benyújtott módosítási javaslatok alapján sikerült elérni, az újdonságokat az idei 185-ös számú törvény tartalmazza. Ennek alapján

a földtörvény rendelkezései szerint kiállított birtokba helyezési jegyzőkönyvek az általános kataszteri bejegyzés során a tulajdonra jogosult személyek nevére jegyezhetők be.

,,Korábban az általános kataszteri bejegyzés során azokban az esetekben, amikor a birtokleveleket még nem adták ki, ideiglenesen a közigazgatási egység nevére jegyezték be a területet, ezt csak később, a birtoklevél kiállítása után lehetett átírni a tulajdonos nevére” – magyarázta az igazgató. Rámutatott, ezzel két folyamatot, a kataszteri bejegyzést és a földtörvény alapján a tulajdonjog megállapítását egységesítették, így az általános kataszterezés finanszírozása során a visszaszolgáltatási folyamatot is be lehet fejezni. Erre szerinte Hargita megyében Csíkszenttamás a legjobb példa –

a módosítás után több mint 900 birtokba helyezési jegyzőkönyvet állítottak ki azokban a dűlőkben, ahol kataszteri bejegyzés volt folyamatban.

Érvényesíthető jogok

Egy másik változtatás szerint az egypártrendszer idején kollektivizált övezetekben, amennyiben birtoklevelet kapott a tulajdonos, és eladta a telket, bejegyezhető a tulajdonjog akkor is, ha az adásvétel nem volt hivatalos, hanem zsebszerződéssel történt. Nem lehet viszont ezt megtenni, ha nincs birtoklevél.

Annak ellenére, hogy sok ígéret volt és van olyan földterületek vásárlásra, amelyeket még nem szolgáltattak vissza, másképp nem lehet a tulajdonjogot bejegyezni, mert először a birtokba helyezést kell befejezni a birtoklevél kiadásával. Ellenkező esetben fennáll a veszély, hogy a földtörvény alkalmazásáért alakult helyi bizottság rendelkezésére álló földalap lecsökken”

– részletezte. A kollektivizálás által nem érintett településeken, ha a tulajdonost nem lehet azonosítani, de a terület használóit igen, az általános kataszteri bejegyzés során bejegyeztethető a birtoklási jog, ha a helyi hatóság elismeri őket tulajdonosként. Amennyiben egy parcella kataszteri bejegyzése során több tulajdonost azonosítanak, ezt nyilvántartásba veszik, majd a telekkönyvezés a tulajdonrészeket megállapító jogerős bírósági döntés alapján történik meg.

Fontos, hogy az általános kataszteri bejegyzés befejezése után ha hibákat, elírásokat észlelnek, az érdekelt személy, vagy a kataszteri hivatal kérésére módosításokat lehet végezni, mindaddig, amíg egy tulajdon gazdát cserél”

– magyarázta Truță.