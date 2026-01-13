Az utóbbi időszakban ismét számos kóbor kutya tűnt fel Gyergyószentmiklós lakónegyedeiben, elsősorban a szeméttárolók környékén – hívta fel figyelmünket olvasónk. A többségük békés, de több esetben agresszív viselkedésről is érkeztek jelzések.

Len Emil, Gyergyószentmiklós alpolgármesterének elmondása szerint folyamatosan foglalkoznak befogással, rendszeresen szerveznek akciókat, amelyek során az utcáról összegyűjtött kutyákat menhelyre szállítják. Ott a törvényi előírásoknak megfelelően gondozzák, tartják őket.

A gond azonban sosem oldódik meg teljesen, az utcákon mindig újabb egyedek, kisebb falkák jelennek meg, így a helyzet kezelése folyamatosan feladatot szül.

Az önkormányzat mellékgazdaságához tartozó kutyamenhely nyilvántartása szerint 2025-ben összesen 75 kutyát tartottak ott, közülük 56-ot fogtak be a múlt év során. A menhelyet felügyelő László Endre érdeklődésünkre elmondta,

decemberben karácsony előtt és a két ünnep között szerveztek befogási akciót, amelyek eredményeként hét egyedet vittek be.

A kóbor kutyák egy részét valószínűleg más településekről hozzák a városba, itt engedik szabadon. Tapasztalatai szerint ugyanakkor sok eb napközben a városban, főként a kukák körül keresi az élelmet, estére viszont eltűnnek az utcákról, és visszahúzódnak azokhoz az emberekhez, akikhez hozzászoktak.

A téglagyári telepen különösen sok ilyen kutya él – tette hozzá László Endre.