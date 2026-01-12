Kiszolgáltatott nőket hurcoltak külföldre szexuális kizsákmányolás céljából

Embercsempészet és szexuális szolgáltatásokra való kényszerítés vádjával román bűnözői hálózat tagjait fogták el a román és a brit hatságok, az együttműködés négy ember előállításához, valamint számos luxusautó és ingatlan lefoglalásához vezetett – tájékoztatott az Európai Unió tagállamai közötti igazságügyi együttműködésért felelős, hágai székhelyű ügynökség, az Eurojust hétfőn.

Székelyhon 2026. január 12., 15:372026. január 12., 15:37

A hágai közlemény szerint a Romániában és az Egyesült Királyságban egyidejűleg tartott rajtaütés során felszámolt bűnözői hálózat tagjai

kiszolgáltatott nőket csempésztek szexuális kizsákmányolás céljából Romániából a szigetországba.

A bűnözői hálózat felszámolását célzó nyomozás 2022 novemberében kezdődött, amikor a brit rendőrök egy londoni parkolóban szolgáltatásukat kínáló román szexmunkásokból álló csoportra lettek figyelmesek – számolt be az MTI. Hirdetés Noha a román nők kezdetben nem beszéltek szexuális kizsákmányolásról, a hatóságok megállapították, hogy ugyanaz a román állampolgár fizette a szexmunkásoknak az Egyesült Királyságba szóló repülőjegyeit. A gyanú szerint a nőket a Buzău megyei Cândești nevű községében és annak környékén toborozták, majd

a nőket Londonban utcai prostitúcióra kényszerítették.