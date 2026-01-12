Kiszolgáltatott nőket hurcoltak külföldre szexuális kizsákmányolás céljából

Képünk illusztráció
Fotó: Pexels
Embercsempészet és szexuális szolgáltatásokra való kényszerítés vádjával román bűnözői hálózat tagjait fogták el a román és a brit hatságok, az együttműködés négy ember előállításához, valamint számos luxusautó és ingatlan lefoglalásához vezetett – tájékoztatott az Európai Unió tagállamai közötti igazságügyi együttműködésért felelős, hágai székhelyű ügynökség, az Eurojust hétfőn.
A hágai közlemény szerint a Romániában és az Egyesült Királyságban egyidejűleg tartott rajtaütés során felszámolt bűnözői hálózat tagjai
A bűnözői hálózat felszámolását célzó nyomozás 2022 novemberében kezdődött, amikor a brit rendőrök egy londoni parkolóban szolgáltatásukat kínáló román szexmunkásokból álló csoportra lettek figyelmesek – számolt be az MTI.
Noha a román nők kezdetben nem beszéltek szexuális kizsákmányolásról, a hatóságok megállapították, hogy ugyanaz a román állampolgár fizette a szexmunkásoknak az Egyesült Királyságba szóló repülőjegyeit. A gyanú szerint a nőket a Buzău megyei Cândești nevű községében és annak környékén toborozták, majd
A brit hatóságok azonosították a hálózat azon tagjait, akik a kiszolgáltatott nők szállításáért és prostitúcióra kényszerítéséért voltak felelősek. A román hatóságok pedig felkutatták, majd lefoglalták a bűncselekményekből származó bevételt, amely közvetítőkön keresztül visszaáramlott Romániába.
Hároméves nyomozást követően, a 2026 elején tartott akció során Romániában három vádlottat állítottak elő, két másikat pedig bírósági felügyelet alá helyeztek. Kilenc luxusautót és számos ingatlant foglaltak le.
Az Egyesült Királyságban egy gyanúsítottat állítottak elő, akit az úgynevezett modern rabszolgaságról szóló brit törvény szerinti bűncselekményekkel vádolnak, beleértve emberek kizsákmányolásának megszervezését és elősegítését – tájékoztatott az Eurojust.
A hét első napjaiban még kitart a fagy, szerdától azonban országszerte enyhülni fog az idő – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) január 12. és 25. közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből.
Ismét jegyezhetők hétfőtől a Tezaur államkötvények – közölte a pénzügyminisztérium.
Plagizálással gyanúsították meg Radu Marinescu igazságügyi minisztert, aki azonban azt mondta, kifogásolt doktori disszertációját a húsz évvel ezelőtti jogszabályoknak és tudományos-etikai előírásoknak megfelelően írta meg.
A tavalyi harmadik negyedévben 9420 lej volt a romániai háztartások havi átlagjövedelme; a kiadások átlagösszege 8079 lej volt, ami a jövedelem 85,8 százalékát jelentette – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) hétfőn közzétett adataiból.
Alig négy óra alatt 30 ezer lejnyi bírságot szabtak ki a 15-ös országút mentén közúti ellenőrzést végző rendőrök, és négy jogosítványt is bevontak.
Keddre virradóan lehet a leghidegebb ebben a téli szakaszban – nyilatkozta a Digi24 hírtévének Elena Mateescu, az Országos Meteorológiai Szolgálat igazgatója.
Az elmúlt 24 órában 67 riasztás érkezett a hegyimentő szolgálathoz, amelynek munkatársai 75 személynek nyújtottak segítséget – tájékoztatott hétfőn a Salvamont.
Mit hoz az új év: békét vagy bizonytalanságot? Spórolást vagy utazást? A Székelyhon január közepén egy gondolatébresztő, ugyanakkor szórakoztató játékkal várja olvasóit a Facebookon.
Az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP) szerint felgyorsult az influenza terjedése Romániában, ezért a szakembereik azt javasolják, hogy a védőoltásra jogosultak haladéktalanul oltassák be magukat.
Negyedik alkalommal szervezik meg a Nincs más név újévi keresztény zenefesztivált Marosvásárhelyen január 17-én 17 órától a Kultúrpalota nagytermében.
