Az első, a Richter-skála szerint 2,6-os erősségű földrengés reggel 7 óra 48 perckor következett be 114,4 kilométeres mélységben. Epicentruma 50 kilométerre volt Sepsiszentgyörgytől, 57 kilométerre Brassótól, 65 kilométerre Focșani-tól, 66 kilométerre Buzăutól és 80 kilométerre Ploiești-től.

A második, a Richter-skála szerint 3,1-es erősségű szeizmikus mozgás 8 óra 27 perckor történt 137,3 kilométeres mélységben. Epicentruma 55 kilométerre volt Focșani-tól, 59 kilométerre Sepsiszentgyörgytől, 61 kilométerre Buzăutól, 67 kilométerre Brassótól és 84 kilométerre Ploiești-től – írja az Agerpres hírügynökség az országos földfizikai intézet közlésére hivatkozva.

Az idei év legnagyobb, 4,4-es erősségű földrengéseit Buzău megyében regisztrálták február 13-án, illetve Vrancea megyében május 11-én.

A múlt év legnagyobb, 5,4-es erősségű romániai földrengése szeptember 16-án következett be Buzău megyében.