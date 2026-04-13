Kelemen Hunor is gratulált Magyar Péter győzelméhez

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke is gratulált Magyar Péter választási győzelméhez a magyar országgyűlési választásokon.
Mint a politikus Facebook-oldalán írta, rekordmagas részvétel mellett zajlott a magyarországi választás.
„A magyarok határon innen és túl nagy számban éltek a döntés jogával. Gratulálok a Tisza Pártnak és Magyar Péternek a győzelemhez!” – jelentette ki az RMDSZ elnöke.
A Tisza és Magyarország megnyerte ezt a választást, nem kicsit, hanem nagyon, sőt nagyon nagyon – jelentette ki a Tisza Párt elnöke vasárnap este Budapesten.
Elismerte a Fidesz vereségét az eredményvárón tartott beszédében Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke az országgyűlési választások eredményének tükrében. A határon túlról érkező támogatást megköszönte.
Az RMDSZ elnöke a magyarországi választási kampányban a Fidesz-KDNP-t támogatta, felszólalt a Fidesz debreceni kampányrendezvényén is. A Krónika hírportálnak adott múlt heti videóinterjújában kifejtette, hogy az RMDSZ
a 2010-ben végrehajtott nemzetpolitikai fordulat,
a könnyített honosítás,
az identitáshoz kapcsolódó intézmények,
a sportra, és gazdaságra is kiterjedő támogatási rendszerek kiépítése miatt
foglalt állást a Fidesz-KDNP támogatása mellett.
Kelemen Hunor szerint az anyaországban 2010 óta megvalósult nemzetpolitikai paradigmaváltásra vezethető vissza, hogy az RMDSZ az idei országgyűlési választáson is a Fidesz-KDNP pártszövetséget támogatja.
Kelemen Hunor a Krónikának adott interjújában azt mondta: a Tisza Párt részéről a szövetség nem ismeri a nemzetpolitikai célokat, célkitűzéseket, és az emberek zöme az ismeretlenért nem adja föl azt, amit ismer.
Kétharmaddal kormányozhat a Tisza-párt az elkövetkező négy évben a magyar országgyűlési választások eredményeinek közel száz százalékos feldolgozottsága szerint.
A párt gyenge teljesítménye miatt az országgyűlési választáson, lemondott a Demokratikus Koalíció elnöke, Dobrev Klára.
