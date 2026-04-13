Kelemen Hunor is gratulált Magyar Péter győzelméhez

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke is gratulált Magyar Péter választási győzelméhez a magyar országgyűlési választásokon.

Mint a politikus Facebook-oldalán írta, rekordmagas részvétel mellett zajlott a magyarországi választás.

„A magyarok határon innen és túl nagy számban éltek a döntés jogával. Gratulálok a Tisza Pártnak és Magyar Péternek a győzelemhez!” – jelentette ki az RMDSZ elnöke.

Magyar Péter: megcsináltuk! A Tisza és Magyarország megnyerte ezt a választást, nem kicsit, hanem nagyon, sőt nagyon nagyon – jelentette ki a Tisza Párt elnöke vasárnap este Budapesten.

Orbán Viktor: „üzenjük a határon túlra, hogy ránk a jövőben is számíthattok" Elismerte a Fidesz vereségét az eredményvárón tartott beszédében Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke az országgyűlési választások eredményének tükrében. A határon túlról érkező támogatást megköszönte.

Az RMDSZ elnöke a magyarországi választási kampányban a Fidesz-KDNP-t támogatta, felszólalt a Fidesz debreceni kampányrendezvényén is. A Krónika hírportálnak adott múlt heti videóinterjújában kifejtette, hogy az RMDSZ

a 2010-ben végrehajtott nemzetpolitikai fordulat,

a könnyített honosítás,

az identitáshoz kapcsolódó intézmények,

a sportra, és gazdaságra is kiterjedő támogatási rendszerek kiépítése miatt

foglalt állást a Fidesz-KDNP támogatása mellett.

Kelemen Hunor a Krónikának adott interjújában azt mondta: a Tisza Párt részéről a szövetség nem ismeri a nemzetpolitikai célokat, célkitűzéseket, és az emberek zöme az ismeretlenért nem adja föl azt, amit ismer.