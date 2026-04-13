Kelemen Hunor is gratulált Magyar Péter győzelméhez

• Fotó: Haáz Vince

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke is gratulált Magyar Péter választási győzelméhez a magyar országgyűlési választásokon.

Székelyhon

2026. április 13., 08:032026. április 13., 08:03

Mint a politikus Facebook-oldalán írta, rekordmagas részvétel mellett zajlott a magyarországi választás.

„A magyarok határon innen és túl nagy számban éltek a döntés jogával. Gratulálok a Tisza Pártnak és Magyar Péternek a győzelemhez!” – jelentette ki az RMDSZ elnöke.

korábban írtuk

Magyar Péter: megcsináltuk!
Magyar Péter: megcsináltuk!

A Tisza és Magyarország megnyerte ezt a választást, nem kicsit, hanem nagyon, sőt nagyon nagyon – jelentette ki a Tisza Párt elnöke vasárnap este Budapesten.

korábban írtuk

Orbán Viktor: „üzenjük a határon túlra, hogy ránk a jövőben is számíthattok”
Orbán Viktor: „üzenjük a határon túlra, hogy ránk a jövőben is számíthattok”

Elismerte a Fidesz vereségét az eredményvárón tartott beszédében Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke az országgyűlési választások eredményének tükrében. A határon túlról érkező támogatást megköszönte.

Az RMDSZ elnöke a magyarországi választási kampányban a Fidesz-KDNP-t támogatta, felszólalt a Fidesz debreceni kampányrendezvényén is. A Krónika hírportálnak adott múlt heti videóinterjújában kifejtette, hogy az RMDSZ

  • a 2010-ben végrehajtott nemzetpolitikai fordulat,

  • a könnyített honosítás,

  • az identitáshoz kapcsolódó intézmények,

  • a sportra, és gazdaságra is kiterjedő támogatási rendszerek kiépítése miatt

foglalt állást a Fidesz-KDNP támogatása mellett.

korábban írtuk

„Ha valami változik, majd szólok”. Kelemen Hunor a Fidesz támogatásáról, az országgyűlési választások tétjéről
„Ha valami változik, majd szólok”. Kelemen Hunor a Fidesz támogatásáról, az országgyűlési választások tétjéről

Kelemen Hunor szerint az anyaországban 2010 óta megvalósult nemzetpolitikai paradigmaváltásra vezethető vissza, hogy az RMDSZ az idei országgyűlési választáson is a Fidesz-KDNP pártszövetséget támogatja.

Kelemen Hunor a Krónikának adott interjújában azt mondta: a Tisza Párt részéről a szövetség nem ismeri a nemzetpolitikai célokat, célkitűzéseket, és az emberek zöme az ismeretlenért nem adja föl azt, amit ismer.

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Eredmények, több mint kilencvenszázalékos feldolgozottságnál
A rovat további cikkei

2026. április 13., hétfő

Tisza-kétharmad: így néz ki a parlamenti patkó az eredmények több mint 98 százalékos feldolgozottságánál

Kétharmaddal kormányozhat a Tisza-párt az elkövetkező négy évben a magyar országgyűlési választások eredményeinek közel száz százalékos feldolgozottsága szerint.

Magyar Péter: megcsináltuk!

A Tisza és Magyarország megnyerte ezt a választást, nem kicsit, hanem nagyon, sőt nagyon nagyon – jelentette ki a Tisza Párt elnöke vasárnap este Budapesten.

Lemondott Dobrev Klára a DK éléről

A párt gyenge teljesítménye miatt az országgyűlési választáson, lemondott a Demokratikus Koalíció elnöke, Dobrev Klára.

Orbán Viktor: „üzenjük a határon túlra, hogy ránk a jövőben is számíthattok”

Elismerte a Fidesz vereségét az eredményvárón tartott beszédében Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke az országgyűlési választások eredményének tükrében. A határon túlról érkező támogatást megköszönte.

Magyar Péter szerint Orbán Viktor gratulált a Tisza győzelméhez

A választási eredmények több mint ötven százalékos feldolgozottsága azt mutatja, hogy a Tisza nyerte a magyarországi országgyűlési választást.

Magyar Péter: ez valóban a demokrácia ünnepe lett és lesz

A demokrácia ünnepeként értekelte Magyar Péter a magyarországi országgyűlési választási rekordrészvételt.

Eredmények, több mint kilencvenszázalékos feldolgozottságnál

Közzétette a 2026-os magyarországi országgyűlési választás első részeredményeit a Nemzeti Választási Iroda.

Gulyás Gergely: a magyar demokrácia rendkívül erős

A rendkívüli részvétel a választáson azt mutatja, hogy magyar demokrácia rendkívül erős – mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter vasárnap.

Sulyok Tamás: a választás eredménye – bármi lesz is az – legitim felhatalmazást fog jelenteni

Rendben lezajlott a 2026-os országgyűlésiképviselő-választás - mondta a köztársasági elnök vasárnap este, miután tájékoztatást kapott a Nemzeti Választási Irodától (NVI).

Vége, már csak egy kérdés maradt: mit hoz a történelmi rekord?

Helyi idő szerint vasárnap este hét órakor (nálunk nyolckor) hivatalosan befejeződött a szavazás a Magyarország 3154 településén és a 23 budapesti kerületben kialakított 10 047 szavazókörben az országgyűlési választáson.

