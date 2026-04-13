Magyar Péter: a következő időszak legfontosabb feladata az ország egységének helyreállítása

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI

A Tisza-kormány minden magyart képviselni fog - jelentette ki Magyar Péter vasárnap este Budapesten, pártja eredményváró rendezvényén. Magyar Péter távozásra szólította fel a köztársasági elnököt, míg a miniszterelnöktől azt kérte, ettől a naptól kezdve ügyvezető kormányfőként dolgozzon.

Székelyhon

2026. április 13., 08:25

2026. április 13., 08:582026. április 13., 08:58

Magyar Péter úgy fogalmazott, azért győztek, mert a magyar emberek nem azt kérdezték, hogy a hazájuk mit tehet értük, „hanem azt kérdeztétek, hogy ti mit tehettek a hazátokért”.

A pártelnök azt mondta, a magyarok nemet mondtak az ámításra, a hazugságra, a félrevezetésre és az árulásra.

Idézet
Két éve néhány ember elindult, és végül Dávid és Góliát harcában a szeretet győzedelmeskedett, mert végül mindig a szeretet győzedelmeskedik”

– fogalmazott az MTI beszámolója szerint.

Magyar Péter április 12-ét „kegyelmi pillanatnak” nevezte, és 1848. március 15-höz, valamint 1956. október 23-hoz hasonlította.

Hozzátette, a vasárnapi győzelem nem egy párt győzelme egy másik párt felett, hanem a magyarok győzelme „az őket elárulók felett, a szabadság győzelme az elnyomás felett, az igazság győzelme a hazugság felett”.

Úgy fogalmazott, „legyen ez a nap a magyar szabadság aranybetűs dátuma”, majd hangsúlyozta, az eredmény minden magyar közös győzelme, „azoké is, akik a Tiszára, és azoké is, akik nem a Tiszára szavaztak”.

A pártelnök szerint a választók egy olyan ország mellett döntöttek, amely „újra európai ország akar lenni”, ahol a teljesítmény számít és ahol biztosított az egészségügy, az oktatás, valamint a kiszámítható életfeltételek. Hozzátette:

olyan Magyarországot szeretnének, ahol senkit nem bélyegeznek meg véleménye, hite vagy életmódja miatt.

Magyar Péter köszönetet mondott a külföldön élő magyaroknak a részvételükért, és arra biztatta őket, hogy térjenek haza, mert „minden magyarra szükség van”.

Hangsúlyozta: Magyarország több mint ezer éve a magyarok otthona a Kárpát-medencében, amelyhez a múlt, a jelen és a jövő egyaránt kötődik.

A Tisza-kormány minden magyart képviselni fog – jelentette ki, hozzátéve, hogy

nem szabad különbséget tenni magyar és magyar között, megosztani és hergelni, mert az bűn.

Úgy folytatta, a magyar emberek arra mondtak egy hangos és nagyon határozott igent, hogy aki ilyen bűnt követ el, aki megosztja a népét, annak távoznia kell a hatalomból.

A magyar emberek ma igent mondtak Európára, a szabad Magyarországra, igent mondtak arra, hogy a Tisza képviselje, segítse őket, hogy rendbe tegye az országot, mert ez a mindenkori magyar kormány feladata – értékelt.

Magyar Péter azt mondta, tisztában vannak a felelősségükkel. Híveitől azt kérte, ezen a napon ünnepeljenek derűsen és békésen, holnap pedig közösen munkához látnak. A Tisza Párt felhatalmazást kapott az ország rendbetételére, egy működő és emberséges Magyarország felépítésére, „szeretett hazánk sebeinek begyógyítására” – fogalmazott.

A politikus példátlannak nevezte a Tisza Párt által kapott felhatalmazást, mivel olyanok is szavaztak rájuk, akik soha nem hitték volna magukról, hogy a Tisza mellé állnak.

Minden nap azért fognak dolgozni, hogy megszolgálják ezt a megelőlegezett bizalmat

– ígérte.

Nehéz lesz. Tudjuk, hogy nagy a baj, látjuk a számokat. Látjuk, mit tett az elődünk a magyar gazdasággal, mit tett az egészségüggyel, az oktatással, a gyermekvédelemmel, a rendvédelemmel, vagy éppen a közlekedéssel – sorolta a problémákat. Úgy értékelt, hogy hatalmas munka áll előttük, de a károkozást már megállították.

Felszólította a leköszönő miniszterelnököt, hogy mától ügyvezető kormányfőként járjon el, és semmilyen olyan döntést ne hozzon, amely megkötné a következő, a Tisza-kormány kezét.

Amennyiben az átmenet – reményei szerint rövid időszakában – a nemzetet érintő komoly döntés vagy kérdés felmerül, akkor keressék nyugodtan, tudják a telefonszámát

– mondta.

Felszólítom a köztársasági elnököt, hogy haladéktalanul kérjen fel kormányalakításra mint a győztes párt listavezetőjét, azt követően pedig távozzon a hivatalából - mondta a Tisza Párt elnöke, aki ugyanerre szólította fel az „összes bábot, akit az elmúlt 16 évben az Orbán-kormány a nép nyakára ültetett”.

Távozásra szólította fel a Kúria, az Országos Bírósági Hivatal elnökét, a legfőbb ügyészt, az Alkotmánybíróság, az Állami Számvevőszék, a Gazdasági Versenyhivatal elnökét, valamint a médiahatóság vezetőjét.

Idézet
Távozzanak, ne várják meg, amíg elküldjük őket, mert el fogjuk küldeni őket, mert ennek a rendszernek, amely elfoglalta a hazánkat, az intézményeinket, független hivatalainkat: vége van”

– fogalmazott.

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI

A Tisza Párt az alkotmányozó kétharmados többség birtokában helyreállítja a fékek és ellensúlyok rendszerét, csatlakozik az Európai Ügyészséghez, és garantálja az ország demokratikus működését – közölte Magyar Péter.

Úgy fogalmazott, „soha többet nem fogjuk engedni, hogy bárki rabul ejtse vagy cserben hagyja a szabad Magyarországot”.

Magyarország újra erős – az érdekeit képviselő – szövetséges lesz az Európai Unióban és a NATO-ban - közölte a politikus. Kifejtette, a Tisza-kormány erős alapokra kívánja helyezni és lehetőség szerint ki is bővítené a visegrádi négyek együttműködését, hozzátéve, ezért

első útja Lengyelországba vezet, a második útja Bécsbe, a harmadik pedig Brüsszelbe, hogy hazahozzák a magyar embereket megillető forrásokat.

Magyar Péter leszögezte, Batthyány Lajos székében ülve miniszterelnökként minden magyar embert képviselni fog a Kárpát-medencében és szerte a nagyvilágban. A külhoni magyarok éppúgy számíthatnak mindenben a Tisza-kormányra, mint az anyaországiak.
A politikus elmondta, számos európai vezetővel egyeztetett már és többen visszahívásra várnak. Ígéretet tett arra, hogy hétfőn megkezdi velük a közös munkát, a szövetségi kapcsolatok újjáépítése, a vitás kérdések rendezése érdekében.

Idézet
Kijavítjuk a hibákat, betemetjük a mesterségesen ásott árkokat, meggyógyítjuk a történelmi sebeket, amelyek bűnök miatt keletkeztek. Megkezdjük az elmaradt megbékélést és felelősségre vonjuk a bűnösöket”

– közölte Magyar Péter.

„Mostantól nem leszünk következmények nélküli ország” – mondta, és hangsúlyozta, hogy akik meglopták az országot, akik gyűlöletet szítottak magyar és magyar között, azoknak vállalniuk kell a felelősséget.

A Tisza-kormány felszabadítja az igazságszolgáltatást, létrehozza a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalt, amelyben az ország legjobb jogászai és nyomozói fognak dolgozni.

A politikus beszédében, amit többször szakított meg taps és éljenzés, külön köszönetet mondott a fiataloknak, hogy visszahozták a reményt a változásra, egy emberséges, egy bátor Magyarországra.

„Megmozdultatok és megmutattátok, hogy mit jelent nem félni, mit jelent egy félelem nélküli Magyarország építésébe belekezdeni” – mondta. Köszönetet mondott a szépkorúaknak is, akik nem hitték el a Tisza Pártról terjesztett hazugságokat.

A pártelnök szólt a Fidesz támogatóihoz is, akik szerinte lehet csalódottak, „mert nehéz megélni a vereséget, főleg egy nagy és megérdemelt vereséget”.

Magyar Péter ígéretet tett arra, őket is képviselni fogja, minden magyar ember miniszterelnöke lesz, és azért fog dolgozni a hét minden napján, a nap 24 órájában, „hogy begyógyítsuk a sebeket, hogy el tudjuk fogadni egymást, még akkor is, ha különbözőek a politikai nézeteink”.

„Arra kérlek benneteket, hogy érezzétek a felelősséget, amit a mai eredmény jelent és nyújtsatok holnaptól kezet;

Idézet
kezdjük el a megbékélés hosszú és nehéz munkáját már holnap”

– mondta a pártelnök.

Magyar Péter hozzátette ugyanakkor, „nem a bűnösökkel, mert nekik felelniük kell”, hanem a magyar honfitársakkal kell megkezdeni a párbeszédet.

A pártelnök közölte, a közös hazánk mától újra minden magyar emberé, „mert nincs jobb vagy rosszabb magyar, csak magyar és mától ez az ország újra él”. Hangsúlyozta: a választás eredménye felelősséget jelent minden támogató számára,

a következő időszak legfontosabb feladata pedig az ország egységének helyreállítása.

„Kijavítjuk a hibákat, betemetjük a mesterségesen ásott árkokat, meggyógyítjuk a történelmi sebeket, amelyek bűnök miatt keletkeztek. Megkezdjük az elmaradt megbékélést és felelősségre vonjuk a bűnösöket” – közölte Magyar Péter.

Eredmények, több mint kilencvenszázalékos feldolgozottságnál
Székelyhon

Eredmények, több mint kilencvenszázalékos feldolgozottságnál
Lépcsőházba hajtott egy autós Csíkszeredában
Székelyhon

Lépcsőházba hajtott egy autós Csíkszeredában
Elrajtol a kézdivásárhelyi hokivébé – vasárnap a tévében
Székely Sport

Elrajtol a kézdivásárhelyi hokivébé – vasárnap a tévében
Választás: kétharmados Tisza-többség több mint 90 százalékos feldolgozottságnál
Krónika

Választás: kétharmados Tisza-többség több mint 90 százalékos feldolgozottságnál
Emberelőnyben nyert a Petrolul, megelőzte az FK Csíkszeredát (videóval)
Székely Sport

Emberelőnyben nyert a Petrolul, megelőzte az FK Csíkszeredát (videóval)
12 év, 12 kérdés – Születésnapi nyereményjátékot hirdetünk
Nőileg

12 év, 12 kérdés – Születésnapi nyereményjátékot hirdetünk
2026. április 13., hétfő

Nemzetközi gratulációk érkeztek Magyar Péter választási győzelmére

Számos európai és nemzetközi politikai vezető gratulált Magyar Péter győzelméhez a 2026-os magyarországi választásokat követően, hangsúlyozva az eredmény európai jelentőségét.

Nemzetközi gratulációk érkeztek Magyar Péter választási győzelmére
Nemzetközi gratulációk érkeztek Magyar Péter választási győzelmére
2026. április 13., hétfő

Nemzetközi gratulációk érkeztek Magyar Péter választási győzelmére
2026. április 13., hétfő

Magyarul is gratulált Nicușor Dan Magyar Péter választási győzelméhez

Közösségi oldalán gratulált vasárnap este Nicusor Dan román államfő a Tisza Pártnak és Magyar Péternek az országgyűlési választáson aratott, „mérföldkőnek számító” győzelemhez.

Magyarul is gratulált Nicușor Dan Magyar Péter választási győzelméhez
Magyarul is gratulált Nicușor Dan Magyar Péter választási győzelméhez
2026. április 13., hétfő

Magyarul is gratulált Nicușor Dan Magyar Péter választási győzelméhez
2026. április 13., hétfő

Kelemen Hunor is gratulált Magyar Péter győzelméhez

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke is gratulált Magyar Péter választási győzelméhez a magyar országgyűlési választásokon.

Kelemen Hunor is gratulált Magyar Péter győzelméhez
Kelemen Hunor is gratulált Magyar Péter győzelméhez
2026. április 13., hétfő

Kelemen Hunor is gratulált Magyar Péter győzelméhez
2026. április 13., hétfő

Tisza-kétharmad: így néz ki a parlamenti patkó az eredmények több mint 98 százalékos feldolgozottságánál

Kétharmaddal kormányozhat a Tisza-párt az elkövetkező négy évben a magyar országgyűlési választások eredményeinek közel száz százalékos feldolgozottsága szerint.

Tisza-kétharmad: így néz ki a parlamenti patkó az eredmények több mint 98 százalékos feldolgozottságánál
Tisza-kétharmad: így néz ki a parlamenti patkó az eredmények több mint 98 százalékos feldolgozottságánál
2026. április 13., hétfő

Tisza-kétharmad: így néz ki a parlamenti patkó az eredmények több mint 98 százalékos feldolgozottságánál
2026. április 13., hétfő

Magyar Péter: megcsináltuk!

A Tisza és Magyarország megnyerte ezt a választást, nem kicsit, hanem nagyon, sőt nagyon nagyon – jelentette ki a Tisza Párt elnöke vasárnap este Budapesten.

Magyar Péter: megcsináltuk!
Magyar Péter: megcsináltuk!
2026. április 13., hétfő

Magyar Péter: megcsináltuk!
2026. április 12., vasárnap

Lemondott Dobrev Klára a DK éléről

A párt gyenge teljesítménye miatt az országgyűlési választáson, lemondott a Demokratikus Koalíció elnöke, Dobrev Klára.

Lemondott Dobrev Klára a DK éléről
Lemondott Dobrev Klára a DK éléről
2026. április 12., vasárnap

Lemondott Dobrev Klára a DK éléről
2026. április 12., vasárnap

Orbán Viktor: „üzenjük a határon túlra, hogy ránk a jövőben is számíthattok”

Elismerte a Fidesz vereségét az eredményvárón tartott beszédében Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke az országgyűlési választások eredményének tükrében. A határon túlról érkező támogatást megköszönte.

Orbán Viktor: „üzenjük a határon túlra, hogy ránk a jövőben is számíthattok”
Orbán Viktor: „üzenjük a határon túlra, hogy ránk a jövőben is számíthattok”
2026. április 12., vasárnap

Orbán Viktor: „üzenjük a határon túlra, hogy ránk a jövőben is számíthattok”
2026. április 12., vasárnap

Magyar Péter szerint Orbán Viktor gratulált a Tisza győzelméhez

A választási eredmények több mint ötven százalékos feldolgozottsága azt mutatja, hogy a Tisza nyerte a magyarországi országgyűlési választást.

Magyar Péter szerint Orbán Viktor gratulált a Tisza győzelméhez
Magyar Péter szerint Orbán Viktor gratulált a Tisza győzelméhez
2026. április 12., vasárnap

Magyar Péter szerint Orbán Viktor gratulált a Tisza győzelméhez
2026. április 12., vasárnap

Magyar Péter: ez valóban a demokrácia ünnepe lett és lesz

A demokrácia ünnepeként értekelte Magyar Péter a magyarországi országgyűlési választási rekordrészvételt.

Magyar Péter: ez valóban a demokrácia ünnepe lett és lesz
Magyar Péter: ez valóban a demokrácia ünnepe lett és lesz
2026. április 12., vasárnap

Magyar Péter: ez valóban a demokrácia ünnepe lett és lesz
2026. április 12., vasárnap

Eredmények, több mint kilencvenszázalékos feldolgozottságnál

Közzétette a 2026-os magyarországi országgyűlési választás első részeredményeit a Nemzeti Választási Iroda.

Eredmények, több mint kilencvenszázalékos feldolgozottságnál
Eredmények, több mint kilencvenszázalékos feldolgozottságnál
2026. április 12., vasárnap

Eredmények, több mint kilencvenszázalékos feldolgozottságnál
