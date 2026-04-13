Magyar Péter: a következő időszak legfontosabb feladata az ország egységének helyreállítása

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI
A Tisza-kormány minden magyart képviselni fog - jelentette ki Magyar Péter vasárnap este Budapesten, pártja eredményváró rendezvényén. Magyar Péter távozásra szólította fel a köztársasági elnököt, míg a miniszterelnöktől azt kérte, ettől a naptól kezdve ügyvezető kormányfőként dolgozzon.
2026. április 13., 08:25
Magyar Péter úgy fogalmazott, azért győztek, mert a magyar emberek nem azt kérdezték, hogy a hazájuk mit tehet értük, „hanem azt kérdeztétek, hogy ti mit tehettek a hazátokért”.
A pártelnök azt mondta, a magyarok nemet mondtak az ámításra, a hazugságra, a félrevezetésre és az árulásra.
– fogalmazott az MTI beszámolója szerint.
Magyar Péter április 12-ét „kegyelmi pillanatnak” nevezte, és 1848. március 15-höz, valamint 1956. október 23-hoz hasonlította.
Hozzátette, a vasárnapi győzelem nem egy párt győzelme egy másik párt felett, hanem a magyarok győzelme „az őket elárulók felett, a szabadság győzelme az elnyomás felett, az igazság győzelme a hazugság felett”.
Úgy fogalmazott, „legyen ez a nap a magyar szabadság aranybetűs dátuma”, majd hangsúlyozta, az eredmény minden magyar közös győzelme, „azoké is, akik a Tiszára, és azoké is, akik nem a Tiszára szavaztak”.
A pártelnök szerint a választók egy olyan ország mellett döntöttek, amely „újra európai ország akar lenni”, ahol a teljesítmény számít és ahol biztosított az egészségügy, az oktatás, valamint a kiszámítható életfeltételek. Hozzátette:
Magyar Péter köszönetet mondott a külföldön élő magyaroknak a részvételükért, és arra biztatta őket, hogy térjenek haza, mert „minden magyarra szükség van”.
Hangsúlyozta: Magyarország több mint ezer éve a magyarok otthona a Kárpát-medencében, amelyhez a múlt, a jelen és a jövő egyaránt kötődik.
A Tisza-kormány minden magyart képviselni fog – jelentette ki, hozzátéve, hogy
Úgy folytatta, a magyar emberek arra mondtak egy hangos és nagyon határozott igent, hogy aki ilyen bűnt követ el, aki megosztja a népét, annak távoznia kell a hatalomból.
A magyar emberek ma igent mondtak Európára, a szabad Magyarországra, igent mondtak arra, hogy a Tisza képviselje, segítse őket, hogy rendbe tegye az országot, mert ez a mindenkori magyar kormány feladata – értékelt.
Magyar Péter azt mondta, tisztában vannak a felelősségükkel. Híveitől azt kérte, ezen a napon ünnepeljenek derűsen és békésen, holnap pedig közösen munkához látnak. A Tisza Párt felhatalmazást kapott az ország rendbetételére, egy működő és emberséges Magyarország felépítésére, „szeretett hazánk sebeinek begyógyítására” – fogalmazott.
A politikus példátlannak nevezte a Tisza Párt által kapott felhatalmazást, mivel olyanok is szavaztak rájuk, akik soha nem hitték volna magukról, hogy a Tisza mellé állnak.
– ígérte.
Nehéz lesz. Tudjuk, hogy nagy a baj, látjuk a számokat. Látjuk, mit tett az elődünk a magyar gazdasággal, mit tett az egészségüggyel, az oktatással, a gyermekvédelemmel, a rendvédelemmel, vagy éppen a közlekedéssel – sorolta a problémákat. Úgy értékelt, hogy hatalmas munka áll előttük, de a károkozást már megállították.
Felszólította a leköszönő miniszterelnököt, hogy mától ügyvezető kormányfőként járjon el, és semmilyen olyan döntést ne hozzon, amely megkötné a következő, a Tisza-kormány kezét.
– mondta.
Felszólítom a köztársasági elnököt, hogy haladéktalanul kérjen fel kormányalakításra mint a győztes párt listavezetőjét, azt követően pedig távozzon a hivatalából - mondta a Tisza Párt elnöke, aki ugyanerre szólította fel az „összes bábot, akit az elmúlt 16 évben az Orbán-kormány a nép nyakára ültetett”.
Távozásra szólította fel a Kúria, az Országos Bírósági Hivatal elnökét, a legfőbb ügyészt, az Alkotmánybíróság, az Állami Számvevőszék, a Gazdasági Versenyhivatal elnökét, valamint a médiahatóság vezetőjét.
– fogalmazott.
A Tisza Párt az alkotmányozó kétharmados többség birtokában helyreállítja a fékek és ellensúlyok rendszerét, csatlakozik az Európai Ügyészséghez, és garantálja az ország demokratikus működését – közölte Magyar Péter.
Úgy fogalmazott, „soha többet nem fogjuk engedni, hogy bárki rabul ejtse vagy cserben hagyja a szabad Magyarországot”.
Magyarország újra erős – az érdekeit képviselő – szövetséges lesz az Európai Unióban és a NATO-ban - közölte a politikus. Kifejtette, a Tisza-kormány erős alapokra kívánja helyezni és lehetőség szerint ki is bővítené a visegrádi négyek együttműködését, hozzátéve, ezért
Magyar Péter leszögezte, Batthyány Lajos székében ülve miniszterelnökként minden magyar embert képviselni fog a Kárpát-medencében és szerte a nagyvilágban. A külhoni magyarok éppúgy számíthatnak mindenben a Tisza-kormányra, mint az anyaországiak.
A politikus elmondta, számos európai vezetővel egyeztetett már és többen visszahívásra várnak. Ígéretet tett arra, hogy hétfőn megkezdi velük a közös munkát, a szövetségi kapcsolatok újjáépítése, a vitás kérdések rendezése érdekében.
– közölte Magyar Péter.
„Mostantól nem leszünk következmények nélküli ország” – mondta, és hangsúlyozta, hogy akik meglopták az országot, akik gyűlöletet szítottak magyar és magyar között, azoknak vállalniuk kell a felelősséget.
A Tisza-kormány felszabadítja az igazságszolgáltatást, létrehozza a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalt, amelyben az ország legjobb jogászai és nyomozói fognak dolgozni.
A politikus beszédében, amit többször szakított meg taps és éljenzés, külön köszönetet mondott a fiataloknak, hogy visszahozták a reményt a változásra, egy emberséges, egy bátor Magyarországra.
„Megmozdultatok és megmutattátok, hogy mit jelent nem félni, mit jelent egy félelem nélküli Magyarország építésébe belekezdeni” – mondta. Köszönetet mondott a szépkorúaknak is, akik nem hitték el a Tisza Pártról terjesztett hazugságokat.
Magyar Péter ígéretet tett arra, őket is képviselni fogja, minden magyar ember miniszterelnöke lesz, és azért fog dolgozni a hét minden napján, a nap 24 órájában, „hogy begyógyítsuk a sebeket, hogy el tudjuk fogadni egymást, még akkor is, ha különbözőek a politikai nézeteink”.
„Arra kérlek benneteket, hogy érezzétek a felelősséget, amit a mai eredmény jelent és nyújtsatok holnaptól kezet;
– mondta a pártelnök.
Magyar Péter hozzátette ugyanakkor, „nem a bűnösökkel, mert nekik felelniük kell”, hanem a magyar honfitársakkal kell megkezdeni a párbeszédet.
A pártelnök közölte, a közös hazánk mától újra minden magyar emberé, „mert nincs jobb vagy rosszabb magyar, csak magyar és mától ez az ország újra él”. Hangsúlyozta: a választás eredménye felelősséget jelent minden támogató számára,
„Kijavítjuk a hibákat, betemetjük a mesterségesen ásott árkokat, meggyógyítjuk a történelmi sebeket, amelyek bűnök miatt keletkeztek. Megkezdjük az elmaradt megbékélést és felelősségre vonjuk a bűnösöket” – közölte Magyar Péter.
