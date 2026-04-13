Magyarul is gratulált Nicușor Dan Magyar Péter választási győzelméhez

Fotó: Nicușor Dan/Facebook
Közösségi oldalán gratulált vasárnap este Nicusor Dan román államfő a Tisza Pártnak és Magyar Péternek az országgyűlési választáson aratott, „mérföldkőnek számító” győzelemhez.
Románia elnöke úgy értékelte, hogy a „magyar nép tiszta és erőteljes hangon szólalt meg”.
„Románia és Magyarország szomszédok, partnerek, valamint az EU és a NATO tagjai. Várom, hogy új fejezetet építhessek a román-magyar kapcsolatokban, a kölcsönös tisztelet, a nyílt párbeszéd és az európai és euroatlanti értékek iránti közös elkötelezettségünk alapján” – írta az X-en a román elnök, amit az MTI szemlézett.
Nicusor Dan szerint nagyszerű lehetőségek vannak a román-magyar együttműködésre a regionális biztonság, a gazdasági együttműködés és népeink jóléte érdekében.
A román elnök angol nyelvű bejegyzése végén magyarul üzente Magyar Péternek és a Tiszának: „gratulálok”!
