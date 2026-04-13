Magyarul is gratulált Nicușor Dan Magyar Péter választási győzelméhez

Fotó: Nicușor Dan/Facebook

Közösségi oldalán gratulált vasárnap este Nicusor Dan román államfő a Tisza Pártnak és Magyar Péternek az országgyűlési választáson aratott, „mérföldkőnek számító” győzelemhez.

Székelyhon

2026. április 13., 09:102026. április 13., 09:10

Románia elnöke úgy értékelte, hogy a „magyar nép tiszta és erőteljes hangon szólalt meg”.

„Románia és Magyarország szomszédok, partnerek, valamint az EU és a NATO tagjai. Várom, hogy új fejezetet építhessek a román-magyar kapcsolatokban, a kölcsönös tisztelet, a nyílt párbeszéd és az európai és euroatlanti értékek iránti közös elkötelezettségünk alapján” – írta az X-en a román elnök, amit az MTI szemlézett.

Nicusor Dan szerint nagyszerű lehetőségek vannak a román-magyar együttműködésre a regionális biztonság, a gazdasági együttműködés és népeink jóléte érdekében.

A román elnök angol nyelvű bejegyzése végén magyarul üzente Magyar Péternek és a Tiszának: „gratulálok”!

2026. április 13., hétfő

A becsapódás utáni állapotok a csíkszeredai tömbháznál

Hatalmas robajjal csapódott be egy tömbház bejáratába egy személyautó szombaton este Csíkszeredában, a Tető utcában. Fotókat kaptunk, amelyek az becsapódás után nem sokkal készültek.

Nemzetközi gratulációk érkeztek Magyar Péter választási győzelmére

Számos európai és nemzetközi politikai vezető gratulált Magyar Péter győzelméhez a 2026-os magyarországi választásokat követően, hangsúlyozva az eredmény európai jelentőségét.

Magyar Péter: a következő időszak legfontosabb feladata az ország egységének helyreállítása

A Tisza-kormány minden magyart képviselni fog - jelentette ki Magyar Péter vasárnap este Budapesten, pártja eredményváró rendezvényén. Magyar Péter távozásra szólította fel a köztársasági elnököt.

Kelemen Hunor is gratulált Magyar Péter győzelméhez

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke is gratulált Magyar Péter választási győzelméhez a magyar országgyűlési választásokon.

Tisza-kétharmad: így néz ki a parlamenti patkó az eredmények több mint 98 százalékos feldolgozottságánál

Kétharmaddal kormányozhat a Tisza-párt az elkövetkező négy évben a magyar országgyűlési választások eredményeinek közel száz százalékos feldolgozottsága szerint.

Magyar Péter: megcsináltuk!

A Tisza és Magyarország megnyerte ezt a választást, nem kicsit, hanem nagyon, sőt nagyon nagyon – jelentette ki a Tisza Párt elnöke vasárnap este Budapesten.

Lemondott Dobrev Klára a DK éléről

A párt gyenge teljesítménye miatt az országgyűlési választáson, lemondott a Demokratikus Koalíció elnöke, Dobrev Klára.

Orbán Viktor: „üzenjük a határon túlra, hogy ránk a jövőben is számíthattok”

Elismerte a Fidesz vereségét az eredményvárón tartott beszédében Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke az országgyűlési választások eredményének tükrében. A határon túlról érkező támogatást megköszönte.

Magyar Péter szerint Orbán Viktor gratulált a Tisza győzelméhez

A választási eredmények több mint ötven százalékos feldolgozottsága azt mutatja, hogy a Tisza nyerte a magyarországi országgyűlési választást.

Magyar Péter: ez valóban a demokrácia ünnepe lett és lesz

A demokrácia ünnepeként értekelte Magyar Péter a magyarországi országgyűlési választási rekordrészvételt.

