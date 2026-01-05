Kedden már lehet sízni Sugásfürdőn

Sugásfürdőn holnap 9 órától már ki lehet próbálni az egyik pályát
Fotó: Sepsi ReKreatív
Megnyílik a sugásfürdői kis sípálya január 6-án, kedden. A helyszínre autóbusszal és személygépkocsival egyaránt feljuthatunk, bár nem biztos, hogy mindig találunk szabad parkolóhelyet.
A 250 méter hosszú, 65 méter szintkülönbséggel rendelkező, közepes nehézségi fokozatú, tányéros felvonóval, éjszakai világítással és hóágyúkkal felszerelt kis sugásfürdői pálya
Szombaton és vasárnap, valamint január 6–7-én vakációs program szerint, azaz 9 és 21 óra között várják a téli sportok kedvelőit.
Felnőttek számára az egy felvonásra érvényes standard jegy 15 (Sepsi Carddal 8, nagycsaládos kártyával 4) lejbe kerül, az 5 és 18 év közötti gyerekeknek, valamint a 60 év feletti személyeknek pedig 11 lejt (kedvezménnyel 6, illetve 3 lejt) kell fizetniük érte.
A gépjárművezetők időben értesülhetnek az üdülőtelepen lévő szabad parkolóhelyek számáról, ahol
A Borvíz utcai, egykori jegyszedő faháznál felszerelt digitális kijelző zöld, illetve piros fénnyel jelzi, tovább hajthatnak-e, vagy autóbusszal juthatnak fel Sugásfürdőre, miután az autóikat a lenti parkolóban hagyták.
A Multi-Trans közszállítási vállalat 18-as vonalának járatai a Lábasház megállótól minden egész órában indulnak hétfőtől péntekig 16 órától (6-án és 7-én 10 órától), hétvégén pedig 9 órától, egy buszjegy ára 2,5 lej; a városban használt tömegközlekedési bérletek itt nem érvényesek.
A liberális világrend korszaka 2025-ben lezárult, és megkezdődött a „nemzetek korszaka” – hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatóján hétfőn Budapesten.
Több mint 100 ezer lejre bírságoltak a rendőrök a szilveszteri hosszú hétvégén Hargita megyében. A büntetések zömét közúti szabálysértések miatt szabták ki.
Lassan töltődik be, vagy épp nem elérhető a felhasználók számára a napokban az Országos Digitalizációs Hatóság (ADR) által kezelt, az adók és illetékek befizetésére alkalmas ghișeul.ro platform.
A rendvédelmi szerveknek átlagban mintegy 2700 bevetésük volt naponta a szilveszteri hosszú hétvégén, a vészhelyzeti csapatok közbelépésére pedig napi 1700 alkalommal volt szükség.
Életének 88. évében vasárnap elhunyt Drábik János, közíró, a Magyarok Világszövetsége Stratégiai Bizottsága és az Országos Trianon Társaság elnöke.
Marosvásárhelyen január 12-től lehet helyi adókat és illetékeket fizetni személyesen és online is, de idén jóval magasabb adókra kell számítani. Sőt, 2026-tól a fogyatékkal élők sem részesülnek már adómentességben.
Változékony időre számíthatunk a következő két hétben, sok csapadékkal - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) január 5. és 18. közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből.
A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) kéri az elnöki hivataltól, a parlamenttől és a kormánytól, hogy a 2026-os esztendőt nyilvánítsák Amerika évévé Romániában.
Igazi tél köszöntött be Székelyföldre. Noha az intenzív havazás több helyen nehezíti a közlekedést, a hatóságok folyamatos takarítással igyekeznek járhatóvá tenni az utakat.
Jelentős mennyiségű hóréteg rakódott le az elmúlt napok havazása következtében Csíkszéken is. Csíkszeredában télies útviszonyok közt zajlik a közlekedés.
szóljon hozzá!