Kedden már lehet sízni Sugásfürdőn

Megnyílik a sugásfürdői kis sípálya január 6-án, kedden. A helyszínre autóbusszal és személygépkocsival egyaránt feljuthatunk, bár nem biztos, hogy mindig találunk szabad parkolóhelyet.

A 250 méter hosszú, 65 méter szintkülönbséggel rendelkező, közepes nehézségi fokozatú, tányéros felvonóval, éjszakai világítással és hóágyúkkal felszerelt kis sugásfürdői pálya

hétfőtől csütörtökig 15 és 20 óra között, pénteken 15 és 21 óra között üzemel.

Szombaton és vasárnap, valamint január 6–7-én vakációs program szerint, azaz 9 és 21 óra között várják a téli sportok kedvelőit.

Felnőttek számára az egy felvonásra érvényes standard jegy 15 (Sepsi Carddal 8, nagycsaládos kártyával 4) lejbe kerül, az 5 és 18 év közötti gyerekeknek, valamint a 60 év feletti személyeknek pedig 11 lejt (kedvezménnyel 6, illetve 3 lejt) kell fizetniük érte.

A gépjárművezetők időben értesülhetnek az üdülőtelepen lévő szabad parkolóhelyek számáról, ahol