Kapnak egy esélyt, hogy megtanuljanak írni és olvasni

Két típusú oktatás zajlik: egyrészt azoknak szól, akik nem fejezték be az elemi iskolát, ők megtanulnak írni, olvasni és elsajátítják az alapvető számtani műveleteket. Másrészt azoknak, akiknek az általános iskola felső tagozatát kell pótolniuk, ők szakképzésben is részesülnek.

Háromszékről kilenc iskola kapcsolódott be, Sepsiszentgyörgyről három: az Ady Endre, a Néri Szent Fülöp és a Gödri Ferenc általános iskolák, ezen kívül a bodzafordulói Mihail Sadoveanu, a gelencei, nagyborosnyói, sepsikőröspataki, uzoni és zabolai általános iskolák.

– mindez sokak esetében azt jelenti, hogy most tanulnak meg írni és olvasni. A programon belül 520 pedagógust képeztek ki, akik a diákokkal foglalkoznak

illetve, akik már tudtak, tovább tudták folytatni tanulmányaikat, mert egyaránt beszélünk elemi és általános iskolai oktatásról. Adott esetben szakmát is tanultak a diákok, tehát szakképesítéssel is járt. Sok felnőtt azért szánta rá magát, mert tudatosult benne, hogy iskola nélkül nehezen boldogulnak, főleg, ami a munkahelykeresést illeti. Nyilván az anyagi támogatás is motiváló, de fontos volt a belső indíttatásuk is.”

Hirdetés

Mindezt alátámasztják a munkaügyi minisztérium adatai, amely szerint Kovászna megyében 4,65 volt a munkanélküliségi ráta idén januárban, ami meghaladta az országos átlagot (3,09), és a munkanélküliek egyharmada csak négy osztályt végezett vagy egyáltalán nem jártak iskolába.

A főtanfelügyelő úgy véli, sokan anyagi okok vagy az iskola közelségének hiánya, a korai családalapítás miatt hagyják ott az iskolát, és ez főként a roma közösségeknél tapasztalható. Ezért