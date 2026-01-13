Pénzt kérnek a kormánytól a gyergyószentmiklósi víz- és csatornahálózat korszerűsítésének befejezésére

Hosszú évek óta zajló fejlesztések zárulhatnak le Gyergyószentmiklóson: a víz- és a csatornahálózat korszerűsítése is befejeződhet 2026-ban. Az évek folyamán összegyűlt többletköltségekre a fejlesztési minisztériumtól kérnek finanszírozást.

Gergely Imre 2026. január 13., 16:492026. január 13., 16:49

Az év első tanácsülését tartották kedden Gyergyószentmiklóson, ahol elfogadták a két projekt aktualizált költségszámításait. Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós polgármesterének ismertetése szerint

a vízhálózat-fejlesztési projekt esetében 4,4 millió lejnyi többletköltség halmozódott fel az elmúlt évek során, amelyre korábban nem volt költségvetési fedezet.

A város ennek az összegnek a biztosítását a fejlesztési minisztériumtól igényli. Hirdetés A most elfogadott határozat alapján állítják össze az igénylést, és azt várják ettől, hogy a minisztérium a gyergyószentmiklósi kérést beépíti saját költségvetésébe:

első körben 2,7 millió lej jóváhagyását kérik, majd az év folyamán a fennmaradó összeget is megkapná az önkormányzat.

A polgármester bizakodó, hogy a finanszírozás biztosításával a PNDL2-es projektet még idén le tudják zárni.

Fotó: Beliczay László

Hasonló döntés született a csatornahálózat korszerűsítésével kapcsolatban is. Ennél a beruházásnál

2,5 millió lejes finanszírozást kérnek a minisztériumtól.