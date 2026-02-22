Idén is lesz amiért betérni a 151 éves Székely Nemzeti Múzeumba

A 151 éves Székely Nemzeti Múzeum 2026-os terveiről kérdeztük a múzeum vezetőjét
A 151 éves Székely Nemzeti Múzeum 2026-os tervei között szerepel a főépület emeleti kiállításainak befejezése, egy reprezentatív Kós Károly emlékszoba kialakítása, valamint az oltszemi Mikó-kastély berendezése.
Az idei esztendő céljairól kérdeztük Vargha Mihályt, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatóját. Mint megtudtuk: be szeretnék fejezni a főépület második emeletén kialakított, tavaly elkezdett régészeti alapkiállítást, melyet
Ugyancsak a második emeleten szeretnének egy Kós Károly emlékszobát létrehozni, hiszen a múzeumépület tervezőjének egész Erdélyben nincs egy reprezentatív, állandó emlékhelye.
Idén szeretnék befejezni a főépület második emeletén kialakított, tavaly elkezdett régészeti alapkiállítást
Nagy kihívás az intézmény munkatársi közösségének, hogy a Kovászna megyei önkormányzat felkérésére megtöltsék tartalommal a felújított oltszemi Mikó-kastélyt: szakszerű kiállításokat, tárlatvezetést szeretnének.
Az intézményben egész évben látogatható lesz a Székelyek – Örökség-mintázatok című nagy sikerű, díjazott kiállítás
Fotó: Tuchiluș Alex
Az idén 151 éves múzeumot tovább szeretné népszerűsíteni a vezetőség, e témában összeállított vetítéses előadásokkal szeretnének minél több helységbe eljutni. De
Ez a kiállítás a Lábasházban jön létre nyár elején.
Az első kontumáci hitbeli lépésektől a 20. századi nagytemplomig ívelő történetben a közösség erejéről és Székelyföld keleti kapujának lelki örökségéről mesél videónkban, Templomtúra sorozatunkban Salamon József gyimesbükki plébános.
Átalakul a RO-ALERT: a hatóságok többféle riasztási szint bevezetését tervezik, amelyek eltérő hangjelzéssel – vagy bizonyos esetekben hang nélkül – érkeznek majd a mobiltelefonokra.
Mit tegyünk, ha nem tudunk elaludni, ha éjszaka ébren agyalunk? Mikor kell orvoshoz fordulni és mit ajánlanak az altatók helyett a szakemberek? – ezekre a kérdésekre is keresték a választ a belső óránkról, a cirkadián ritmusról tartott konferencián.
Románia földgázkitermelése 2025-ben 7,503 millió tonna kőolaj-egyenértéket (toe) tett ki. Ez 0,9 százalékos, azaz 67 500 toe-s csökkenést jelent az előző évhez, 2024-hez képest – derül ki az Országos Statisztikai Intézet szombaton közölt adataiból.
A Román Orvosi Kamara (CMR) képviselői szombaton közölték, az egészségügyi rendszer megfelelő működésének elengedhetetlen feltétele a munkaidő tiszteletben tartása az orvosok részéről, és megfelelő munkakörülmények biztosítása a munkáltatók részéről.
Egy templomi sekrestyében fennmaradt, tizennégy oldalas füzetből ismerjük meg Jakab Imre zarándok-remete szinte elfeledett életútját. Egy világi hívő sorsát az udvarhelyszéki Oroszhegytől – Korondon, Csíksomlyón át – az anyaországi Gyöngyösig.
Bár nem minden marosvásárhelyi kapta meg a rádiófrekvenciás azonosítóval ellátott kukákat, vasárnaptól a szolgáltató csak azt a hulladékot viszi el, amelyeket ezekben helyeznek ki. Mit tegyen, akinek nincs ilyen kukája? Változik-e a program?
Nagyszabású ellenőrzéseket jelentett be Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter azoknak az orvosoknak a kiszűrésére, akik munkaidőben elhagyják az állami kórházat és a magánszektorban vállalnak munkát.
Több mint 43 ezer lej értékben kobzott el faanyagot pénteki ellenőrző akciója során a Hargita megyei rendőrség két fafeldolgozó vállalkozástól, ugyanakkor a szabálytalanságokért húszezer lejre bírságolták a cégeket.
A hazai munkaerőpiacon egyre nagyobb igény van jól képzett szakemberekre. A marosvásárhelyi Gheorghe Șincai Szakközépiskola több szakon kínál képzést, és az elmúlt öt évben – a korszerűsítéseknek is köszönhetően – töretlen maradt az érdeklődés.
szóljon hozzá!