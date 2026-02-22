Idén is lesz amiért betérni a 151 éves Székely Nemzeti Múzeumba

A 151 éves Székely Nemzeti Múzeum 2026-os terveiről kérdeztük a múzeum vezetőjét

A 151 éves Székely Nemzeti Múzeum 2026-os tervei között szerepel a főépület emeleti kiállításainak befejezése, egy reprezentatív Kós Károly emlékszoba kialakítása, valamint az oltszemi Mikó-kastély berendezése.

Bodor Tünde 2026. február 22., 17:172026. február 22., 17:17

Az idei esztendő céljairól kérdeztük Vargha Mihályt, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatóját. Mint megtudtuk: be szeretnék fejezni a főépület második emeletén kialakított, tavaly elkezdett régészeti alapkiállítást, melyet

a korszakalkotó László Ferenc legendás múzeumőr-régész emlékének dedikálnak.

Ugyancsak a második emeleten szeretnének egy Kós Károly emlékszobát létrehozni, hiszen a múzeumépület tervezőjének egész Erdélyben nincs egy reprezentatív, állandó emlékhelye.

Idén a tervek szerint a múzeum Bartók-termébe egy hangversenyzongorát szereznek be, mivel „Bartók Béla művészete a múzeum brandjének egyik alapköve.”

Nagy kihívás az intézmény munkatársi közösségének, hogy a Kovászna megyei önkormányzat felkérésére megtöltsék tartalommal a felújított oltszemi Mikó-kastélyt: szakszerű kiállításokat, tárlatvezetést szeretnének.

Az intézményben egész évben látogatható lesz a Székelyek – Örökség-mintázatok című nagy sikerű, díjazott kiállítás Fotó: Tuchiluș Alex

Az idén 151 éves múzeumot tovább szeretné népszerűsíteni a vezetőség, e témában összeállított vetítéses előadásokkal szeretnének minél több helységbe eljutni. De

meghirdettek egy pályázatot is kortárs képzőművészek számára, ezúttal a múzeum története, fontos tárgyai lesznek a „modellek”.