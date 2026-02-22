Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Idén is lesz amiért betérni a 151 éves Székely Nemzeti Múzeumba

A 151 éves Székely Nemzeti Múzeum 2026-os terveiről kérdeztük a múzeum vezetőjét

A 151 éves Székely Nemzeti Múzeum 2026-os terveiről kérdeztük a múzeum vezetőjét

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A 151 éves Székely Nemzeti Múzeum 2026-os tervei között szerepel a főépület emeleti kiállításainak befejezése, egy reprezentatív Kós Károly emlékszoba kialakítása, valamint az oltszemi Mikó-kastély berendezése.

Bodor Tünde

2026. február 22., 17:172026. február 22., 17:17

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az idei esztendő céljairól kérdeztük Vargha Mihályt, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatóját. Mint megtudtuk: be szeretnék fejezni a főépület második emeletén kialakított, tavaly elkezdett régészeti alapkiállítást, melyet

a korszakalkotó László Ferenc legendás múzeumőr-régész emlékének dedikálnak.

Hirdetés

Ugyancsak a második emeleten szeretnének egy Kós Károly emlékszobát létrehozni, hiszen a múzeumépület tervezőjének egész Erdélyben nincs egy reprezentatív, állandó emlékhelye.

Idén szeretnék befejezni a főépület második emeletén kialakított, tavaly elkezdett régészeti alapkiállítást Galéria

Idén szeretnék befejezni a főépület második emeletén kialakított, tavaly elkezdett régészeti alapkiállítást

Idén a tervek szerint a múzeum Bartók-termébe egy hangversenyzongorát szereznek be, mivel „Bartók Béla művészete a múzeum brandjének egyik alapköve.”

Nagy kihívás az intézmény munkatársi közösségének, hogy a Kovászna megyei önkormányzat felkérésére megtöltsék tartalommal a felújított oltszemi Mikó-kastélyt: szakszerű kiállításokat, tárlatvezetést szeretnének.

Az intézményben egész évben látogatható lesz a Székelyek – Örökség-mintázatok című nagy sikerű, díjazott kiállítás • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Az intézményben egész évben látogatható lesz a Székelyek – Örökség-mintázatok című nagy sikerű, díjazott kiállítás

Fotó: Tuchiluș Alex

Az idén 151 éves múzeumot tovább szeretné népszerűsíteni a vezetőség, e témában összeállított vetítéses előadásokkal szeretnének minél több helységbe eljutni. De

meghirdettek egy pályázatot is kortárs képzőművészek számára, ezúttal a múzeum története, fontos tárgyai lesznek a „modellek”.

Ez a kiállítás a Lábasházban jön létre nyár elején.

Háromszék
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. február 22., vasárnap

Határ és hit találkozása Gyimesbükkben | Templomtúra

Az első kontumáci hitbeli lépésektől a 20. századi nagytemplomig ívelő történetben a közösség erejéről és Székelyföld keleti kapujának lelki örökségéről mesél videónkban, Templomtúra sorozatunkban Salamon József gyimesbükki plébános.

Határ és hit találkozása Gyimesbükkben | Templomtúra
Határ és hit találkozása Gyimesbükkben | Templomtúra
2026. február 22., vasárnap

Határ és hit találkozása Gyimesbükkben | Templomtúra
Hirdetés
2026. február 22., vasárnap

Változások jönnek a RO-ALERT rendszerben: többféle riasztási szint és eltérő hangjelzések

Átalakul a RO-ALERT: a hatóságok többféle riasztási szint bevezetését tervezik, amelyek eltérő hangjelzéssel – vagy bizonyos esetekben hang nélkül – érkeznek majd a mobiltelefonokra.

Változások jönnek a RO-ALERT rendszerben: többféle riasztási szint és eltérő hangjelzések
Változások jönnek a RO-ALERT rendszerben: többféle riasztási szint és eltérő hangjelzések
2026. február 22., vasárnap

Változások jönnek a RO-ALERT rendszerben: többféle riasztási szint és eltérő hangjelzések
2026. február 22., vasárnap

Nem altatókkal kell szabályozni a belső óránkat

Mit tegyünk, ha nem tudunk elaludni, ha éjszaka ébren agyalunk? Mikor kell orvoshoz fordulni és mit ajánlanak az altatók helyett a szakemberek? – ezekre a kérdésekre is keresték a választ a belső óránkról, a cirkadián ritmusról tartott konferencián.

Nem altatókkal kell szabályozni a belső óránkat
Nem altatókkal kell szabályozni a belső óránkat
2026. február 22., vasárnap

Nem altatókkal kell szabályozni a belső óránkat
2026. február 21., szombat

Mérséklődött a romániai földgázkitermelés, az import viszont jelentősen nőtt

Románia földgázkitermelése 2025-ben 7,503 millió tonna kőolaj-egyenértéket (toe) tett ki. Ez 0,9 százalékos, azaz 67 500 toe-s csökkenést jelent az előző évhez, 2024-hez képest – derül ki az Országos Statisztikai Intézet szombaton közölt adataiból.

Mérséklődött a romániai földgázkitermelés, az import viszont jelentősen nőtt
Mérséklődött a romániai földgázkitermelés, az import viszont jelentősen nőtt
2026. február 21., szombat

Mérséklődött a romániai földgázkitermelés, az import viszont jelentősen nőtt
Hirdetés
2026. február 21., szombat

Az orvosi kamara is a munkaidő tiszteletben tartását kéri az orvosoktól

A Román Orvosi Kamara (CMR) képviselői szombaton közölték, az egészségügyi rendszer megfelelő működésének elengedhetetlen feltétele a munkaidő tiszteletben tartása az orvosok részéről, és megfelelő munkakörülmények biztosítása a munkáltatók részéről.

Az orvosi kamara is a munkaidő tiszteletben tartását kéri az orvosoktól
Az orvosi kamara is a munkaidő tiszteletben tartását kéri az orvosoktól
2026. február 21., szombat

Az orvosi kamara is a munkaidő tiszteletben tartását kéri az orvosoktól
2026. február 21., szombat

A csíksomlyói remete útja a Kálváriáig

Egy templomi sekrestyében fennmaradt, tizennégy oldalas füzetből ismerjük meg Jakab Imre zarándok-remete szinte elfeledett életútját. Egy világi hívő sorsát az udvarhelyszéki Oroszhegytől – Korondon, Csíksomlyón át – az anyaországi Gyöngyösig.

A csíksomlyói remete útja a Kálváriáig
A csíksomlyói remete útja a Kálváriáig
2026. február 21., szombat

A csíksomlyói remete útja a Kálváriáig
2026. február 21., szombat

Vasárnaptól csak a chippel ellátott kukákat ürítik ki Marosvásárhelyen

Bár nem minden marosvásárhelyi kapta meg a rádiófrekvenciás azonosítóval ellátott kukákat, vasárnaptól a szolgáltató csak azt a hulladékot viszi el, amelyeket ezekben helyeznek ki. Mit tegyen, akinek nincs ilyen kukája? Változik-e a program?

Vasárnaptól csak a chippel ellátott kukákat ürítik ki Marosvásárhelyen
Vasárnaptól csak a chippel ellátott kukákat ürítik ki Marosvásárhelyen
2026. február 21., szombat

Vasárnaptól csak a chippel ellátott kukákat ürítik ki Marosvásárhelyen
Hirdetés
2026. február 21., szombat

Országos ellenőrzéseket indít az egészségügyi miniszter a munkaidőben magánpraxisban dolgozó orvosok ügyében

Nagyszabású ellenőrzéseket jelentett be Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter azoknak az orvosoknak a kiszűrésére, akik munkaidőben elhagyják az állami kórházat és a magánszektorban vállalnak munkát.

Országos ellenőrzéseket indít az egészségügyi miniszter a munkaidőben magánpraxisban dolgozó orvosok ügyében
Országos ellenőrzéseket indít az egészségügyi miniszter a munkaidőben magánpraxisban dolgozó orvosok ügyében
2026. február 21., szombat

Országos ellenőrzéseket indít az egészségügyi miniszter a munkaidőben magánpraxisban dolgozó orvosok ügyében
2026. február 21., szombat

Húszezer lejes bírság, negyvenezer lejt meghaladó elkobzás – fafeldolgozókat ellenőrzött a rendőrség

Több mint 43 ezer lej értékben kobzott el faanyagot pénteki ellenőrző akciója során a Hargita megyei rendőrség két fafeldolgozó vállalkozástól, ugyanakkor a szabálytalanságokért húszezer lejre bírságolták a cégeket.

Húszezer lejes bírság, negyvenezer lejt meghaladó elkobzás – fafeldolgozókat ellenőrzött a rendőrség
Húszezer lejes bírság, negyvenezer lejt meghaladó elkobzás – fafeldolgozókat ellenőrzött a rendőrség
2026. február 21., szombat

Húszezer lejes bírság, negyvenezer lejt meghaladó elkobzás – fafeldolgozókat ellenőrzött a rendőrség
2026. február 21., szombat

Még a Ferrari is köszönetet mondott az egyik, korszerűsített marosvásárhelyi szakközépiskolának

A hazai munkaerőpiacon egyre nagyobb igény van jól képzett szakemberekre. A marosvásárhelyi Gheorghe Șincai Szakközépiskola több szakon kínál képzést, és az elmúlt öt évben – a korszerűsítéseknek is köszönhetően – töretlen maradt az érdeklődés.

Még a Ferrari is köszönetet mondott az egyik, korszerűsített marosvásárhelyi szakközépiskolának
Még a Ferrari is köszönetet mondott az egyik, korszerűsített marosvásárhelyi szakközépiskolának
2026. február 21., szombat

Még a Ferrari is köszönetet mondott az egyik, korszerűsített marosvásárhelyi szakközépiskolának
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!