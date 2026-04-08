Idén elkezdik a csíkcsicsói sportcsarnok építését

A sportcsarnokot Csaracsóban építik fel. Idén elkezdődhet a munka • Fotó: Veres Nándor

A sportcsarnokot Csaracsóban építik fel. Idén elkezdődhet a munka

Fotó: Veres Nándor

Egy év késéssel, várhatóan a nyár folyamán elkezdődhet a Csíkcsicsóba tervezett sportcsarnok építése, amelyhez minden előkészület megtörtént, csak éppen a pénz hiányzik. A fejlesztési minisztérium ígérete szerint az is lesz.

Kovács Attila

2026. április 08., 12:252026. április 08., 12:25

Egy évvel ezelőtt már úgy volt, hogy nyáron elkezdik az építkezést, a közbeszerzési eljárás után a szakhatósági jóváhagyások és az építkezési engedély beszerzésénél tartottak, nyáron viszont következtek a megszorítások. Utána arról is döntött a kormány, hogy

az Országos Beruházási Társaság (CNI) több alprogramját meg fogják szüntetni, így a sportcsarnokok, tornatermek építését is.

Csíkcsicsó esetében viszont ez a döntés nem jelentette a beruházás ellehetetlenítését, mert

a kivitelezéshez szükséges közbeszerzési eljárást lefolytatták, a kiválasztott céggel szerződést írtak alá, az pedig a típustervet a helyi területi adottságoknak megfelelően átalakította.

Az egy év kényszerszünet után várhatóan az év második felében elkezdődhet a munka – tájékoztatott kérdésünkre Péter Lukács csicsói polgármester.

Mint elmondta, noha még hivatalos tájékoztatás nem érkezett a finanszírozásról, Cseke Attila, a fejlesztési tárca vezetője egy korábbi egyeztetés során arra tett ígéretet, hogy

a minisztérium biztosítja a beruházáshoz szükséges összeget.

Ezért azt várják, hogy kiderüljön, mikor lehet munkához látni.

Nincs veszélyben a csíkcsicsói sportcsarnok építése
Nincs veszélyben a csíkcsicsói sportcsarnok építése

Folyamatban van a csíkcsicsói sportcsarnok építésének előkészítése, a polgármester szerint a kormány által tervezett megszorítások nem veszélyeztetik a beruházást. A munka várhatóan jövőben kezdődik el.

A létesítményt a községhez tartozó Csaracsó közelében építik fel, ahol

a község a későbbiekben egy sportbázist, szabadidőközpontot szeretne létrehozni, lelátóval ellátott labdarúgópályával együtt

– ismertette korábban Péter Lukács. Mivel a községbeli iskola diákjai számára ez a helyszín távolabb van, őket az iskolabusszal, illetve a polgármesteri hivatal mikrobuszával tudják majd szállítani, az odajutás néhány percbe telik.

A csíkszentsimonihoz és csíkszentmihályihoz hasonló sportcsarnok fémvázas, könnyű szerkezetű építmény lesz,

három oldalának jelentős felülete hőszigetelt üvegből készül, így külső fényt is kap a játéktér.

Sportolói, illetve játékvezetői öltözők, mosdók, elsősegély szoba, sportraktár is helyet kap az épület földszintjén, a pályán történteket pedig egy 180 ülőhelyet biztosító lelátóról lehet követni, ezen a szinten a nézők számára női és férfi mosdót is kialakítanak.

Csíkszék Csíkszereda
szóljon hozzá! Hozzászólások
2026. április 08., szerda

Elromlik az idő: jóval hidegebb lesz a megszokottnál a következő napokban

Újabb első- és másodfokú riasztásokat adtak ki a meteorológusok szerdán a rossz idő miatt: a magas hegyvidéken hóviharokra, az ország többi régiójában heves szélre kell számítani csütörtök reggelig.

2026. április 08., szerda

Székelyföld határán rengett a föld hajnalban

A Richter-skála szerint 4-es erősségű földrengés történt szerdán 5 óra 28 perckor Buzău megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).

2026. április 08., szerda

Orbán Viktor videóüzenetben szólította meg a határon túli magyarokat

Videóüzenetben fordult a határon túli magyarokhoz Orbán Viktor miniszterelnök, aki közösségi oldalán közzétett bejegyzésében a választásokon való részvétel fontosságára hívta fel a figyelmet.

2026. április 08., szerda

Nem éri meg kidobni a szemetet a természetbe – harmincezer lejnél is magasabb lehet érte a bírság

Akár több tízezer lejes bírság is járhat az illegális szemetelésért, ami nem éri meg, ha összehasonlítjuk a hulladékszállítás néhány száz lejes tételével. Mégis akadnak, akik tavak, folyók partján, erdők szélén dobják ki az építkezési törmeléket.

2026. április 07., kedd

Az államfő elé terjesztette jelöltjeit az igazságügyi miniszter

Radu Marinescu igazságügyi miniszter a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) ügyészi részlegének véleményezése hiányában Alex Florențát javasolja a DIICOT főügyész-helyettesi tisztségére, Marius Voineagot a legfőbb ügyész helyettesi posztjára.

2026. április 07., kedd

Megbírságolják, de behajtani nem tudják – mit ér a kéregetők elleni fellépés?

A kéregetés visszaszorítása a célja annak, amikor a koldusok ellen lépnek fel a helyi rendőrök, és a törvény szerint meg is bírságolják őket. Ez eltünteti a kéregetőt a szemünk elől, de valójában nem oldja meg a problémát – csupán arrébb tolja.

2026. április 07., kedd

Visszavonták a Realitatea Plus műsorszolgáltatási jogosultságát

Visszavonta a Realitatea Plus műsorszolgáltatási engedélyét az Országos Audiovizuális Tanács (CNA) – írja az Agerpres.

2026. április 07., kedd

Egyesült Államokkal való együttműködés fontosságát hangsúlyozta Orbán Viktor

Az Egyesült Államokkal való stratégiai együttműködés fontosságát hangsúlyozta, valamint a gazdasági és energetikai kapcsolatok erősödéséről beszélt Orbán Viktor kedden Budapesten, J.D. Vance-szel közösen tartott sajtótájékoztatóján.

2026. április 07., kedd

Harminc sofőr búcsúzott jogosítványától az ünnepi ellenőrzéseken

Több száz szankció, tucatnyi bevont jogosítvány és számos közlekedési bűncselekmény – ez a mérlege az ünnepi időszak rendőri ellenőrzéseinek Hargita megyében is.

2026. április 07., kedd

Négy gyergyószentmiklósi utca felújítása és Gyilkostó közművesítése került közelebb

Rendkívüli ülésen hozott döntéseket Gyergyószentmiklós képviselő-testülete két nagyvolumenű beruházás előkészítése kapcsán. A szándék szerint Gyilkostón a közművesítés kap új lendületet, és közel 4800 méternyi út korszerűsítése is közelebb került.

