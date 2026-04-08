Idén elkezdik a csíkcsicsói sportcsarnok építését

A sportcsarnokot Csaracsóban építik fel. Idén elkezdődhet a munka

Egy év késéssel, várhatóan a nyár folyamán elkezdődhet a Csíkcsicsóba tervezett sportcsarnok építése, amelyhez minden előkészület megtörtént, csak éppen a pénz hiányzik. A fejlesztési minisztérium ígérete szerint az is lesz.

Kovács Attila 2026. április 08., 12:252026. április 08., 12:25

Egy évvel ezelőtt már úgy volt, hogy nyáron elkezdik az építkezést, a közbeszerzési eljárás után a szakhatósági jóváhagyások és az építkezési engedély beszerzésénél tartottak, nyáron viszont következtek a megszorítások. Utána arról is döntött a kormány, hogy

az Országos Beruházási Társaság (CNI) több alprogramját meg fogják szüntetni, így a sportcsarnokok, tornatermek építését is.

Csíkcsicsó esetében viszont ez a döntés nem jelentette a beruházás ellehetetlenítését, mert

a kivitelezéshez szükséges közbeszerzési eljárást lefolytatták, a kiválasztott céggel szerződést írtak alá, az pedig a típustervet a helyi területi adottságoknak megfelelően átalakította.

Az egy év kényszerszünet után várhatóan az év második felében elkezdődhet a munka – tájékoztatott kérdésünkre Péter Lukács csicsói polgármester. Mint elmondta, noha még hivatalos tájékoztatás nem érkezett a finanszírozásról, Cseke Attila, a fejlesztési tárca vezetője egy korábbi egyeztetés során arra tett ígéretet, hogy

a minisztérium biztosítja a beruházáshoz szükséges összeget.

Ezért azt várják, hogy kiderüljön, mikor lehet munkához látni. A létesítményt a községhez tartozó Csaracsó közelében építik fel, ahol

a község a későbbiekben egy sportbázist, szabadidőközpontot szeretne létrehozni, lelátóval ellátott labdarúgópályával együtt

– ismertette korábban Péter Lukács. Mivel a községbeli iskola diákjai számára ez a helyszín távolabb van, őket az iskolabusszal, illetve a polgármesteri hivatal mikrobuszával tudják majd szállítani, az odajutás néhány percbe telik. A csíkszentsimonihoz és csíkszentmihályihoz hasonló sportcsarnok fémvázas, könnyű szerkezetű építmény lesz,

három oldalának jelentős felülete hőszigetelt üvegből készül, így külső fényt is kap a játéktér.