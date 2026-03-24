Húsvét előtt jön a nyugdíj, de az egyszeri támogatás késhet

Az áprilisi nyugdíjakat még húsvét előtt megkapják a jogosultak, a nyugdíjasoknak szánt egyszeri támogatás kifizetése azonban késhet – jelentette ki kedden Florin Manole munkaügyi miniszter.

Székelyhon

2026. március 24., 13:272026. március 24., 13:27

A parlamentben nyilatkozó tárcavezetőt arról faggatták az újságírók, hogyan befolyásolja a nyugdíjasoknak megítélt egyszeri támogatás kifizetését az, hogy a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) megtámadta az alkotmánybíróságon az idei állami költségvetésről szóló törvény tervezetét.

A miniszter azt mondta, a nap folyamán lesz egy egyeztetésük erről a kormánynál, és igyekeznek mindent megtenni, hogy a nyugdíjasok áprilisban megkapják az egyszeri segélyt, ennek folyósítása azonban késhet, mivel az AUR akadályozza a költségvetési törvény kihirdetését.

Az áprilisi nyugdíjakat viszont még húsvét előtt megkapják a jogosultak

– szögezte le Florin Manole az Agerpres beszámolója szerint.

2026. március 24., kedd

Gyümölcsoltó Boldogasszony: a magyar nők igazi ünnepére készülnek Csinódon

Csinódon már javában készülődnek a Gyümölcsoltó Boldogasszony-napi búcsúra. Sepsiszéki Nagy Balázs néprajzos szerint a hagyományok alapján nem a kommunista időkben felfuttatott március 8-a, hanem ez a magyar nők igazi ünnepe.

2026. március 24., kedd

2026. március 24., kedd

Átalakul a rezidensképzés: figyelembe veszik, hány orvos megy nyugdíjba

Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter szerint ezután a rendszer demográfiai adatainak figyelembe vételével döntenek majd az évente meghirdetett rezidensorvosi helyek számáról.

2026. március 24., kedd

2026. március 24., kedd

Kéthetes időjárás-előrejelzés: nagyhéten még havazhat is

Közzétette az Országos Meteorológiai Szolgálat a március 23. és április 5. közötti időszakra vonatkozó kéthetes időjárás-előrejelzését. Esőre most péntekig nem nagyon lehet számítani.

2026. március 24., kedd

2026. március 24., kedd

Az energiaárak miatt tovább drágulhatnak az alapélelmiszerek

A magas energia- és szállítási költségek miatt az év végéig tovább nőhet több alapvető élelmiszer ára Romániában. A előrejelzések szerint főként a nagy energiaigényű termékek drágulnak, miközben az infláció lassulására csak mérsékelt esély látszik.

2026. március 24., kedd

2026. március 24., kedd

Tízszeres ár, milliós kár: fertőtlenítőkkel és maszkokkal trükköző hálozatra csaptak le

Bukarestben és nyolc megyében több mint 30 helyszínen tartanak házkutatásokat a rendőrök és ügyészek; több céget is azzal gyanúsítanak, hogy fiktív számlázással a valós ár tízszeresére növelték bizonyos fertőtlenítőszerek és orvosi maszkok árát.

2026. március 24., kedd

2026. március 24., kedd

Andreea Mihnea csatlakozik az eMAG menedzsment csapatához HR-alelnökként
2026. március 24., kedd

2026. március 24., kedd

Szünetel az ivóvízszolgáltatás Székelyudvarhelyen

Tűzcsap kicserélésére készül a szolgáltató, így több utcában szünetel az ivóvíz-szolgáltatás kedd reggel kilenc és délután egy óra között – tájékoztat Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala.

2026. március 24., kedd

2026. március 24., kedd

Próbaérettségi: a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból vizsgáznak a diákok

A szaknak megfelelő kötelező tantárgy írásbeli vizsgájával folytatódik kedden a próbaérettségi.

2026. március 24., kedd

2026. március 23., hétfő

Magyar nemzetiségű az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság új elnöke

Kinevezte az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság (ANPC) elnökét Ilie Bolojan kormányfő.

2026. március 23., hétfő

2026. március 23., hétfő

Megyei szintű döntések az erdélyi A8-as autópályaépítés érdekében

Néhány Hargita megyei útszakaszt töröltek a megye közvagyonából az A8-as autópálya építése miatt, ugyanis az autósztráda nyomvonala egybeesett egyes szakaszokon a megyei útakkal. Hétfőn ülésezett Hargita Megye Tanácsa.

2026. március 23., hétfő

