Húsvét előtt jön a nyugdíj, de az egyszeri támogatás késhet

Az áprilisi nyugdíjakat még húsvét előtt megkapják a jogosultak, a nyugdíjasoknak szánt egyszeri támogatás kifizetése azonban késhet – jelentette ki kedden Florin Manole munkaügyi miniszter.

A parlamentben nyilatkozó tárcavezetőt arról faggatták az újságírók, hogyan befolyásolja a nyugdíjasoknak megítélt egyszeri támogatás kifizetését az, hogy a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) megtámadta az alkotmánybíróságon az idei állami költségvetésről szóló törvény tervezetét.

A miniszter azt mondta, a nap folyamán lesz egy egyeztetésük erről a kormánynál, és igyekeznek mindent megtenni, hogy a nyugdíjasok áprilisban megkapják az egyszeri segélyt, ennek folyósítása azonban késhet, mivel az AUR akadályozza a költségvetési törvény kihirdetését.