Húsvét előtt jön a nyugdíj, de az egyszeri támogatás késhet

Az áprilisi nyugdíjakat még húsvét előtt megkapják a jogosultak, a nyugdíjasoknak szánt egyszeri támogatás kifizetése azonban késhet – jelentette ki kedden Florin Manole munkaügyi miniszter.
A parlamentben nyilatkozó tárcavezetőt arról faggatták az újságírók, hogyan befolyásolja a nyugdíjasoknak megítélt egyszeri támogatás kifizetését az, hogy a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) megtámadta az alkotmánybíróságon az idei állami költségvetésről szóló törvény tervezetét.
A miniszter azt mondta, a nap folyamán lesz egy egyeztetésük erről a kormánynál, és igyekeznek mindent megtenni, hogy a nyugdíjasok áprilisban megkapják az egyszeri segélyt, ennek folyósítása azonban késhet, mivel az AUR akadályozza a költségvetési törvény kihirdetését.
– szögezte le Florin Manole az Agerpres beszámolója szerint.
Csinódon már javában készülődnek a Gyümölcsoltó Boldogasszony-napi búcsúra. Sepsiszéki Nagy Balázs néprajzos szerint a hagyományok alapján nem a kommunista időkben felfuttatott március 8-a, hanem ez a magyar nők igazi ünnepe.
Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter szerint ezután a rendszer demográfiai adatainak figyelembe vételével döntenek majd az évente meghirdetett rezidensorvosi helyek számáról.
Közzétette az Országos Meteorológiai Szolgálat a március 23. és április 5. közötti időszakra vonatkozó kéthetes időjárás-előrejelzését. Esőre most péntekig nem nagyon lehet számítani.
A magas energia- és szállítási költségek miatt az év végéig tovább nőhet több alapvető élelmiszer ára Romániában. A előrejelzések szerint főként a nagy energiaigényű termékek drágulnak, miközben az infláció lassulására csak mérsékelt esély látszik.
Bukarestben és nyolc megyében több mint 30 helyszínen tartanak házkutatásokat a rendőrök és ügyészek; több céget is azzal gyanúsítanak, hogy fiktív számlázással a valós ár tízszeresére növelték bizonyos fertőtlenítőszerek és orvosi maszkok árát.
Tűzcsap kicserélésére készül a szolgáltató, így több utcában szünetel az ivóvíz-szolgáltatás kedd reggel kilenc és délután egy óra között – tájékoztat Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala.
A szaknak megfelelő kötelező tantárgy írásbeli vizsgájával folytatódik kedden a próbaérettségi.
Kinevezte az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság (ANPC) elnökét Ilie Bolojan kormányfő.
Néhány Hargita megyei útszakaszt töröltek a megye közvagyonából az A8-as autópálya építése miatt, ugyanis az autósztráda nyomvonala egybeesett egyes szakaszokon a megyei útakkal. Hétfőn ülésezett Hargita Megye Tanácsa.
