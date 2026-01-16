Hatalmas mennyiségű cigarettát és készpénzt foglaltak le Hargita és Maros megyében

Kilenc helyszínen tartott házkutatást a rendőrség pénteken. A Hargita és Maros megyékben végrehajtott akciók során jelentős értékű készpénzt, cigarettát, valamint mobiltelefonokat foglaltak le.

A Hargita megyei rendőrség pénteki beszámolója szerint a zárjegy nélküli vagy hamis zárjeggyel ellátott árucikkek birtoklása, illetve azokkal való kereskedés gyanúja miatt végzett házkutatások közül négyet Maros, ötöt Hargita megyében hajtottak végre.

Az akció alkalmával 8805 szál cigarettát, 94 300 lejt és 2200 eurót, két mobiltelefont, valamint különböző iratokat találtak és foglaltak le, ugyanakkor öt személyt előállítottak a rendőrök.