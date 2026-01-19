Kilátástalan helyzetben a kovásznai önkormányzat

Archív
Fotó: Tuchiluș Alex
A kovásznai önkormányzatnak is csökkentenie kell a személyzetét, de turisztikai településként és fürdővárosi minőségében plusz alkalmazottakat igénylő feladatai vannak. Vagyis kevesebb emberrel kell még többet felmutatnia.
A kormány hosszú ideje lebegteti azt az előírását, miszerint az önkormányzatoknak a maximális alkalmazotti keretszám 30 százalékával kell csökkenteniük a személyzetüket, így elérnék azt, hogy legalább 10 százalékkal csökkenjen a közigazgatásban dolgozók száma.
A törvénytervezet most egy újabb változatban éppen közvitán van, ez alternatív megoldásként azt is megengedné, hogy a személyzeti kiadásokat csökkentsék 10 százalékkal. Kovászna számára mindkettő körülbelül ahhoz hasonló helyzettel érne fel, mint amikor
A fürdővárosban a nagy gondot az okozza, hogy mivel 20 kilométeres körzetben nincs hivatásos tűzoltóság, a polgármesteri hivatalnak kell biztosítani az állandó ügyeletet egy sofőrrel és egy tűzoltó egységgel (akiket meg kell fizetnie), ami legalább nyolc embert jelent – ennyi kell ahhoz, hogy a szabadnapokat, szabadságokat is ki lehessen adni.
Jelenleg csak hét fő van állásban, egyvalaki betegnyugdíjba ment, így pedig már problémás a kötelező szabadnapok és szabadságok kiadása, de új embert alkalmazni nem lehet. Másfelől a szolgálatot nem működtetni bűncselekménynek minősül, emiatt a polgármester felelősségre vonható.
Ugyanakkor, mivel az önkéntes tűzoltók is alkalmazottaknak számítanak, ez azzal jár, hogy az adminisztrációs személyzetből le kell építeni, holott már így is a létszám alsó határát súrolják, és
– magyarázta Gyerő József polgármester. A közigazgatási munka mennyisége és minősége megköveteli a jelenlegi személyzeti létszámot, a tűzoltóknak kötelező biztosítani az ügyeletet, és a leépítés is kötelező.
Ezt a problémahalmazt tetézi, hogy mivel egy fürdőváros a saját lakosságánál sokkal nagyobb számú embert szolgál ki, az ezzel adódó pluszfeladatokat is el kell látnia (pl. városszépítés, takarítás).
Gyerő József, Kovászna polgármestere
Fotó: Tuchiluș Alex
Turisztikai jellegű városként egy információs irodát is működtetnie kell két alkalmazottal. A polgármester már tavaly kérte a kormánytól, a kormányfőtitkárságtól és a prefektúrától, hogy
A leépítések ugyanis nem vonatkoznak a polgármesteri hivatal azon alkalmazottjaira, akik oktatásban, egészségügyben dolgoznak (pl. iskolaorvosok, asszisztensek).
„Ezzel a kéréssel eddig süket fülekre találtunk, zárt ajtókon kopogtatottunk” – közölte a polgármester, akinek a Kovászna megyei települések elöljárói közül egyedül kell szembenéznie ilyen helyzettel.
Országos szinten is kevés város küzd hasonló gondokkal, de a Turisztikai Városok Egyesülete és a Fürdővárosok Egyesülete egyaránt hasonló folyamodvánnyal fordult a kormányhoz. Az RMDSZ miniszterei is támogatták a javaslatot, de Bolojan miniszterelnök nem akarja csökkenteni a kivételezett alkalmazotti kategóriák számát – magyarázta a városvezető.
Erre a gondra csak (nagyon) hosszú távon mutatkozik megoldás: a város már korábban átadott a belügyminisztériumnak egy telket a város szélén, és a Kovászna Megyei Készenléti Felügyelőség már abba a szakaszba jutott, hogy hamarosan meghirdetheti az oda tervezett tűzoltóbázis építésének tervezésére a közbeszerzést.
Arra is van magyarázat, miért nem működne a tízszázalékos személyzeti költségcsökkentés sem. Az elöljáró elmondta, a városvezetők és alpolgármesterek fizetését befagyasztották a 2021-es szinten, azóta viszont a minimálbérek sokat nőttek, de az egyéb pótlékokat és az utalványok formájában nyújtott támogatásokat már tavaly jelentősen megvágták.
Fotó: Tuchiluș Alex
Ennek következményeképpen érezhetően csökkent a különbség a szakértelmet és felelősséget feltételező, valamint a végrehajtói pozícióban levők bérei között, és míg a minimálbérekhez a törvény nem enged hozzányúlni, a magasabb, de már egyáltalán nem magas béreket sem lehet úgy megvágni, hogy ne legyen nagyon igazságtalan a végeredmény. Így
Hogy milyen eredménnyel zárul a jelenleg közvitán levő tervezet, azt még nem tudni, a koalíción belül ugyanis sok vita folyik ennek kapcsán, de mihelyt elfogadják a törvényt, alkalmazni kell, és jó megoldás, úgy tűnik, nincs – közösség és egyén egyaránt megissza majd a levét a takarékoskodásnak.
Eddigi működésének legjobb évét zárta a sepsiszentgyörgyi Művész mozi, a legsikeresebb film pedig 4000-rel rávert a korábban jegyzett legmagasabb nézőszámra, amit a Kincsem ért el. Külön öröm, hogy a rekorder is magyar produkció.
Brassóban indítja, majd több erdélyi helyszín után Budakalászon zárja januári előadássorozatát a Háromszék Táncszínház. Ugyanakkor vendég produkciókat is fogadnak sepsiszentgyörgyi termükben.
Az 1940-es második bécsi döntéssel Székelyföld határvidékéről nem minden magyar került a visszacsatolt Észak–Erdélybe. Sokan a befagyott Olt jegén átszökve jelentkeztek a haza szolgálatára, és voltak, akik sosem tértek vissza a fagyos Szibériából.
„Ma, amikor újra háborog a világ, amikor a szomszédban háború darál, álljunk meg egy percre a Donnál.” Iochom Zsolt versének sorai a 83 évvel ezelőtti tragédia szereplőire való szombati megemlékezésen hangzottak el a katrosai kettős keresztnél.
Nyomozást indított a Kovászna megyei rendőrség minősített lopás gyanúja miatt, miután a szitabodzai rendőrök több falopási esetről értesültek.
Megpróbált elmenekülni az őt kereső rendőrök elől egy autólopásért elítélt kézdivásárhelyi fiatal, de elfogták. Javítóintézetbe szállították, hogy hároméves büntetését letöltse.
Januárban megérkezett az igazi tél, és habár ilyenkor a többség törekedik védelmezni az élőlényeket, most is találni kidobott kutyákat az út szélén. Állatvédő egyesületet kérdeztünk a téli kutyatartásról, valamint a gazdátlan ebek helyzetéről.
Négyzetméterenként 10 euróra csökkentik a garázsok éves bérleti díját, de csak akkor, ha a tulajdonos felújítja azt az előírt szabványok alapján. Ha ezt nem végzi el, a koncessziós díj összege 2027-től jelentősen megemelkedik.
A közösség segítsége kell ahhoz, hogy leküzdhesse az életveszélyt az Erdővidékről származó Dimény István. A férfi súlyos betegséggel küzd, munkaképtelenné vált, így az orvosi vizsgálatok és beavatkozások költségeit önerőből már nem tudja fedezni.
Halálos baleset történt Kézdisárfalva és Ozsdola között a 2D jelzésű országúton, szerdán.
