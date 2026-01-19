Rovatok
Kilátástalan helyzetben a kovásznai önkormányzat

Archív • Fotó: Tuchiluș Alex

Archív

Fotó: Tuchiluș Alex

A kovásznai önkormányzatnak is csökkentenie kell a személyzetét, de turisztikai településként és fürdővárosi minőségében plusz alkalmazottakat igénylő feladatai vannak. Vagyis kevesebb emberrel kell még többet felmutatnia.

Bodor Tünde

2026. január 19., 09:58

A kormány hosszú ideje lebegteti azt az előírását, miszerint az önkormányzatoknak a maximális alkalmazotti keretszám 30 százalékával kell csökkenteniük a személyzetüket, így elérnék azt, hogy legalább 10 százalékkal csökkenjen a közigazgatásban dolgozók száma.

A törvénytervezet most egy újabb változatban éppen közvitán van, ez alternatív megoldásként azt is megengedné, hogy a személyzeti kiadásokat csökkentsék 10 százalékkal. Kovászna számára mindkettő körülbelül ahhoz hasonló helyzettel érne fel, mint amikor

egy embernek le kell vágnia a saját kezét...

A fürdővárosban a nagy gondot az okozza, hogy mivel 20 kilométeres körzetben nincs hivatásos tűzoltóság, a polgármesteri hivatalnak kell biztosítani az állandó ügyeletet egy sofőrrel és egy tűzoltó egységgel (akiket meg kell fizetnie), ami legalább nyolc embert jelent – ennyi kell ahhoz, hogy a szabadnapokat, szabadságokat is ki lehessen adni.

Jelenleg csak hét fő van állásban, egyvalaki betegnyugdíjba ment, így pedig már problémás a kötelező szabadnapok és szabadságok kiadása, de új embert alkalmazni nem lehet. Másfelől a szolgálatot nem működtetni bűncselekménynek minősül, emiatt a polgármester felelősségre vonható.

Egy fürdővárosnak több a feladata

Ugyanakkor, mivel az önkéntes tűzoltók is alkalmazottaknak számítanak, ez azzal jár, hogy az adminisztrációs személyzetből le kell építeni, holott már így is a létszám alsó határát súrolják, és

a betöltetlen állásokat már 2025-ben is úgy fedték le, hogy a meglévő alkalmazottakra ruháztak át újabb feladatokat

– magyarázta Gyerő József polgármester. A közigazgatási munka mennyisége és minősége megköveteli a jelenlegi személyzeti létszámot, a tűzoltóknak kötelező biztosítani az ügyeletet, és a leépítés is kötelező.

Ezt a problémahalmazt tetézi, hogy mivel egy fürdőváros a saját lakosságánál sokkal nagyobb számú embert szolgál ki, az ezzel adódó pluszfeladatokat is el kell látnia (pl. városszépítés, takarítás).

Gyerő József, Kovászna polgármestere • Fotó: Tuchiluș Alex

Gyerő József, Kovászna polgármestere

Fotó: Tuchiluș Alex

Turisztikai jellegű városként egy információs irodát is működtetnie kell két alkalmazottal. A polgármester már tavaly kérte a kormánytól, a kormányfőtitkárságtól és a prefektúrától, hogy

az önkéntes tűzoltókat is vegyék be a kivételezett kategóriák közé.

A leépítések ugyanis nem vonatkoznak a polgármesteri hivatal azon alkalmazottjaira, akik oktatásban, egészségügyben dolgoznak (pl. iskolaorvosok, asszisztensek).

„Ezzel a kéréssel eddig süket fülekre találtunk, zárt ajtókon kopogtatottunk” – közölte a polgármester, akinek a Kovászna megyei települések elöljárói közül egyedül kell szembenéznie ilyen helyzettel.

Országos szinten is kevés város küzd hasonló gondokkal, de a Turisztikai Városok Egyesülete és a Fürdővárosok Egyesülete egyaránt hasonló folyamodvánnyal fordult a kormányhoz. Az RMDSZ miniszterei is támogatták a javaslatot, de Bolojan miniszterelnök nem akarja csökkenteni a kivételezett alkalmazotti kategóriák számát – magyarázta a városvezető.

Erre a gondra csak (nagyon) hosszú távon mutatkozik megoldás: a város már korábban átadott a belügyminisztériumnak egy telket a város szélén, és a Kovászna Megyei Készenléti Felügyelőség már abba a szakaszba jutott, hogy hamarosan meghirdetheti az oda tervezett tűzoltóbázis építésének tervezésére a közbeszerzést.

A költségcsökkentés sem megoldás

Arra is van magyarázat, miért nem működne a tízszázalékos személyzeti költségcsökkentés sem. Az elöljáró elmondta, a városvezetők és alpolgármesterek fizetését befagyasztották a 2021-es szinten, azóta viszont a minimálbérek sokat nőttek, de az egyéb pótlékokat és az utalványok formájában nyújtott támogatásokat már tavaly jelentősen megvágták.

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Ennek következményeképpen érezhetően csökkent a különbség a szakértelmet és felelősséget feltételező, valamint a végrehajtói pozícióban levők bérei között, és míg a minimálbérekhez a törvény nem enged hozzányúlni, a magasabb, de már egyáltalán nem magas béreket sem lehet úgy megvágni, hogy ne legyen nagyon igazságtalan a végeredmény. Így

a tízszázalékos személyzeti költségcsökkentést is csak létszámleépítéssel lehet megoldani.

Hogy milyen eredménnyel zárul a jelenleg közvitán levő tervezet, azt még nem tudni, a koalíción belül ugyanis sok vita folyik ennek kapcsán, de mihelyt elfogadják a törvényt, alkalmazni kell, és jó megoldás, úgy tűnik, nincs – közösség és egyén egyaránt megissza majd a levét a takarékoskodásnak.

Kovászna megye Háromszék
