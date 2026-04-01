Húsvéti ételszentelés Sepsiszentgyörgy főterén

A híveket vasárnap reggel várják Sepsiszentgyörgy főterére, hogy az egyházi elöljárók megszentelhessék a kosarukban lévő étkeket. A húsvéti ételszentelést idén ötödik alkalommal szervezi meg a Magyar Erdélyért Egyesület (MERT).

Farkas Orsolya 2026. április 01., 18:092026. április 01., 18:09

A húsvét vasárnapján, április 5-én reggel fél nyolckor esedékes ételszentelésre felekezeti hovatartozástól függetlenül várnak mindenkit. Tavaly több mint ezren vonultak ki a főtérre, hogy az otthonról hozott, kosarakba helyezett étkeikre áldást kérjenek.

Az áldást – mivel az ételszentelésre román ajkú híveket is várnak – idén is két nyelven fogják elmondani.