Három medve rontott rá egy férfire, miközben tehenét védte – turisták mentették meg

Képünk illusztráció
Fotó: Tuchiluș Alex
Három medve támadt rá egy férfire kedden a Hunyad megyei Puj községhez tartozó Fégyéren, amikor megpróbálta megmenteni a vadállatok által megtámadott tehenét.
A férfi életét a közelben tartózkodó turisták mentették meg: a segítségére siettek, és
– számol be az Agerpres. A Hunyad megyei környezetvédelmi igazgatóság szakemberei súlyosnak minősítették a keddi esetet, mivel tudomásuk szerint korábban még nem fordult elő, hogy három medve támadjon egy emberre. Az intézmény vezetője, Georgeta Barabaș szerint
A tehén belepusztult a sérülésekbe. Gazdája az önkormányzathoz és a környezetvédelmi igazgatósághoz fordult kártérítésért. Ilyen helyzetekben a környezetvédelmi, illetve a mezőgazdasági igazgatóság képviselőiből, valamint egy állatorvosból álló bizottság méri fel a károkat.
A Hunyad megyei környezetvédelmi igazgatóság idén mintegy 70, főként medvék és farkasok által okozott károkkal kapcsolatos ügyet vizsgált ki.
A kvótát a 2025-ben feljegyzett támadások és károk alapján állapították meg.
A bukaresti törvényszék szerdán megalapozatlannak találta és elutasította Călin Georgescu kérelmét, amellyel mogoșoaiai villája zár alá vételének feloldását kérte. A határozat jogerős.
Egy feltételezett 2036-os budapesti olimpia és paralimpia támogatottsága kétharmados Magyarországon – a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet legfrissebb, szeptemberi felmérése szerint.
Terrorista célú fenyegetés gyanújával őrizetbe vette szerdán a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) Cosmin Tudorant, aki tavaly Bukarestben bántalmazott egy bangladesi futárt.
Csütörtökön 12 óra 30 perckor megnyitják a közúti forgalom előtt a Máramarossziget közelében épült, Romániát Ukrajnával összekötő új Tisza-hidat és határátkelőt.
A Călin Georgescu előzetes letartóztatását elrendelő bírák szerint a volt elnökjelölt arra készült, hogy elhagyja Romániát és kivonja magát a büntetőeljárás alól.
Befogadhatatlanként elhárította a román alkotmánybíróság szerdán azt az alkotmányossági óvást, amelyet a bírák és ügyészek felhalmozott bérhátralékainak kifizetése ügyében terjesztett be az Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök vezette kormány.
Kilenc sürgősségi esetnél kellett beavatkozniuk kedden a Hargita megyei katasztrófavédelem egységeinek: a SMURD mentőegységei nyolc, különböző kritikus helyzetben lévő személynek nyújtottak orvosi segítséget, és egy tűzeset is történt.
A kilométerarányos útdíjrendszer (TollRo) bevezetése az előzetes számítások szerint mintegy 10-25 százalékkal emelheti a belföldi fuvarozás díját.
A képviselőházban szerdán döntő házként elfogadott törvényjavaslat szerint a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok (robogók) a tömegközlekedésnek fenntartott forgalmi sávokon is közlekedhetnek.
A képviselőház szerdán döntő házként elfogadta azt a törvényt, amely háztartásonként évi 50 literről 200 literre emeli a saját fogyasztásra készített hagyományos alkoholos italok jövedékiadó-mentes mennyiségét.
szóljon hozzá!