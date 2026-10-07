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Három medve rontott rá egy férfire, miközben tehenét védte – turisták mentették meg

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

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Három medve támadt rá egy férfire kedden a Hunyad megyei Puj községhez tartozó Fégyéren, amikor megpróbálta megmenteni a vadállatok által megtámadott tehenét.

Székelyhon

2026. október 07., 19:302026. október 07., 19:30

A férfi életét a közelben tartózkodó turisták mentették meg: a segítségére siettek, és

hangos zajjal elriasztották a medvéket

– számol be az Agerpres. A Hunyad megyei környezetvédelmi igazgatóság szakemberei súlyosnak minősítették a keddi esetet, mivel tudomásuk szerint korábban még nem fordult elő, hogy három medve támadjon egy emberre. Az intézmény vezetője, Georgeta Barabaș szerint

a medvék általában egyedül támadnak, ezért azt feltételezik hogy egy anyamedvéről és két, legfeljebb kétéves bocsáról volt szó.

A tehén belepusztult a sérülésekbe. Gazdája az önkormányzathoz és a környezetvédelmi igazgatósághoz fordult kártérítésért. Ilyen helyzetekben a környezetvédelmi, illetve a mezőgazdasági igazgatóság képviselőiből, valamint egy állatorvosból álló bizottság méri fel a károkat.

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A Hunyad megyei környezetvédelmi igazgatóság idén mintegy 70, főként medvék és farkasok által okozott károkkal kapcsolatos ügyet vizsgált ki.

A megyében 2026-ra 37 medve kilövését engedélyezték 31 vadászterületen.

A kvótát a 2025-ben feljegyzett támadások és károk alapján állapították meg.

Belföld medve
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