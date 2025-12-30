Ha holnap indul útra, minimum két kellemetlen körülménnyel számolni kell

A várható szilveszteri forgalomról még nem is beszéltünk...
Fotó: Pinti Attila
Erős szélre és havazásra figyelmeztető sárga jelzésű riasztásokat adott ki kedden az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).
Az első riasztás Olténia nyugati és déli, Munténia délnyugati részére érvényes, ahol kedden este nyolc óráig 50–70 km/órás sebességgel fújhat a szél. A Déli-Kárpátokban és a Kárpát-kanyarban 60–85 km/órás, 1700 méteres magasság fölött pedig 90–120 km/órás széllökésekre is számítani lehet. Ugyanitt havazás várható, a viharos szél miatt pedig hóviharok keletkeznek.
Erdélyben, Máramarosban és Moldvában szintén heves szél (40–45 kilométer/órás sebességű széllökések) és enyhe havazás várható.
Ugyanakkor kedden este nyolc órától szerda reggel nyolc óráig hóviharokra lehet számítani Moldva északi felében, ahol a széllökések sebessége elérheti az 50–65 kilométeres sebességet. A Déli- és a Keleti-Kárpátokban óránként 60–85 kilométeres, 1700 méter fölötti régiókban pedig 90–120 kilométeres sebességgel fújhat a szél, a látótávolság jelentősen lecsökken a hóvihar miatt.
Olténia déli és nyugati és Munténia délnyugati részében szintén 50–70 kilométer/órás sebességgel fújhat a szél. A Déli- és a Keleti-Kárpátokban továbbra is óránként 60–85 kilométeres, 1700 méter fölötti régiókban pedig 90–120 kilométeres sebességgel fújhat a szél, a látótávolság alacsony marad a hóvihar miatt – írja az Agerpres hírügynökség a meteorológiai szolgálat előrejelzésére hivatkozva.
A szerdai nap folyamán Erdély többi részén is feltámadhat helyenként a szél, a széllökések sebessége elérheti a 40–45 kilométer óránként.
A hivatásos tűzoltóknak hétfőn országos szinten több mint 1800 bevetésük volt; 1490 esetben sürgősségi orvosi ellátást kellett nyújtaniuk, ugyanakkor 95 tüzet oltottak el, 265 esetben pedig a közösségek és azok tulajdonának védelmében léptek fel.
Kéz-, arc- és szemsérülésekkel kerülnek gyakran kórházba gyerekek az ünnepi időszakban petárdák és hibás tűzijátékok miatt. A balesetek másodpercek alatt megtörténnek, és akár maradandó következményekkel is járhatnak.
A karácsony előtti ellenőrzések eredménye jobb, mint a korábbi években, de ennek nem örömteli ok áll a hátterében.
Az elmúlt 24 órában 23 riasztás érkezett a hegyimentő szolgálathoz, amelynek munkatársai 26 személynek nyújtottak segítséget – tájékoztatott kedden a Salvamont.
Fagyosan indult az év utolsó előtti reggele, Székelyföld-szerte mínusz 10 fok közelébe csökkent a hőmérséklet keddre virradóan. A leghidegebb ezúttal a háromszéki Bodzafordulón volt – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat adataiból.
A kártya története legalább háromezer éves múltra tekint vissza, Európában a 14. századtól kezdett elterjedni. Az ördög bibliájának, merthogy így is nevezték, 190 éve magyar változta is ismert, amelynek napját 2013 óta december 29-én tartjuk.
Cáfolta hétfőn az oktatási minisztérium azokat a nyilvánosságban megjelent információkat, amelyek szerint a 2025–2026-os tanévben az előző tanévhez képest mintegy 30 ezerrel csökken a tanári állások száma.
Gyergyószentmiklósra hazatérve nagyszabású koncerttel zárta a 2025-ös évet a 4S Street zenekar szombaton.
Nehéz hetek előtt áll a torjai férfi, akinek házában december 27-én tűz keletkezett. A baj pillanatok alatt bekövetkezett: előbb az áram ment el, röviddel ezután robbanást hallott, ekkor gyúlt meg otthonának tetőtere.
Január első napjaiban érkezik a Quadrantidák meteorraj, továbbá egy látványos négyes együttállás is megfigyelhető lesz az éjszakai égbolton – közölte a Svábhegyi Csillagvizsgáló hétfőn az MTI-vel.
