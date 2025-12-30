Ha holnap indul útra, minimum két kellemetlen körülménnyel számolni kell

Az első riasztás Olténia nyugati és déli, Munténia délnyugati részére érvényes, ahol kedden este nyolc óráig 50–70 km/órás sebességgel fújhat a szél. A Déli-Kárpátokban és a Kárpát-kanyarban 60–85 km/órás, 1700 méteres magasság fölött pedig 90–120 km/órás széllökésekre is számítani lehet. Ugyanitt havazás várható, a viharos szél miatt pedig hóviharok keletkeznek.

Erdélyben, Máramarosban és Moldvában szintén heves szél (40–45 kilométer/órás sebességű széllökések) és enyhe havazás várható.

Ugyanakkor kedden este nyolc órától szerda reggel nyolc óráig hóviharokra lehet számítani Moldva északi felében, ahol a széllökések sebessége elérheti az 50–65 kilométeres sebességet. A Déli- és a Keleti-Kárpátokban óránként 60–85 kilométeres, 1700 méter fölötti régiókban pedig 90–120 kilométeres sebességgel fújhat a szél, a látótávolság jelentősen lecsökken a hóvihar miatt.