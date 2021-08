Gyergyószentmiklós: most a lakókon múlik, hogy haladhat az útépítés

Két héten belül csatlakozzanak az új szennyvízhálózatra – ezt kéri a gyergyószentmiklósi Békény utca lakóitól a városvezetés. Írásban is értesítették az érintetteket, de kedden lakossági fórumot is tartottak ezzel kapcsolatban. Amíg a rácsatlakozások nem történnek meg, az út felújításával nem tudnak haladni.

Lakossági fórum kérdésekkel és válaszokkal • Fotó: Gergely Imre

A lakossági fórumon Csergő Tibor polgármester kijelentette, október végéig be kellene fejezni az útépítést, és novemberben már visszatérhetne ide az autós közlekedés, beleértve a városon áthaladó teherautók tranzitforgalmát is. Ennek feltétele azonban, hogy a föld alatti munkálatok, közműépítések minél hamarabb megtörténjenek. A legsürgősebb ezek közül az lenne, hogy megtörténjenek a rácsatlakozások a korábban kiépített és már működő új szennyvízvezetékre.

Ezt mindenképpen javasolja a szolgáltató vezetője, aki elmondta, hogy a negyvenéves csövek eltömődtek a lerakódások miatt, és nem lesznek alkalmasak arra, hogy megfelelő mennyiségű vizet biztosítsanak. Sürgeti az embereket erre is, mondván, hogy további utcákban is dolgozniuk kell még a tél beállta előtt, hogy az ivóvízhálózaton létező problémákat megoldhassák.

Várják azt is a lakóktól, hogy az új ivóvízhálózatra is rácsatlakozzanak. Azonban, amint Erős János, a HVCSK igazgatója elmondta, itt

Az útépítést végző cég az elmúlt időszakban a Békény utca 700 méteres szakaszán felásta és eltávolította a réteget 30 centi mélységben, most, amíg a közművekkel kapcsolatos munkák be nem fejeződnek, nem tudnak tovább haladni – közölte Moldován József, a kivitelező cég vezetője, aki azt is elmondta, hogy azon is gondolkodtak már, hogy felmondják a kivitelezési szerződést a veszteségeket okozó késedelmek és az építkezési anyagok árának emelkedése miatt.

Lakossági kérdések

A lakók részéről számos kérdés és aggály felmerült, néha hangzavar uralkodott a teremben. Mint kiderült,

nem értik, miért kell a rácsatlakozásokhoz az ő költségükön készíttetni terveket.

Ilyés Szilárd, az egyik érintett lakó felvetette, hatékonyabb lenne, ha a városháza kérné egyszerre minden házra vonatkozóan a szintén szükséges urbanisztikai engedélyt, és az alapján egy tervező egyben készítené el a terveket. Ha kétszáz lakos jár sorra az illetékes irodába, ott az problémákat fog okozni – vetítette előre. Hozzátette, ő már megkeresett egy tervezőt, de az annyira elfoglalt, hogy már nem tud ezzel foglalkozni.

Félő, hogy a szükséges dokumentációk nem készülnek el időben

– lehetett levonni a következtetést. Ilyés javaslatára (legalábbis a helyszínen) nem született válasz.