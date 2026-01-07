Fiatal férfi sérült meg egy szovátai lakástűzben

Tűz ütött ki szerda este egy lakóházban a szovátai Gyár utcában. Egy 21 éves férfi könnyebb égési sérüléseket szenvedett.

A lángok egy körülbelül 30 négyzetméteres lakóházat teljes egészében elborítottak. A beavatkozó szovátai hivatásos tűzoltók és a helyi önkéntes egység gyors fellépésének köszönhetően a tüzet sikerült lokalizálni, majd teljesen eloltani.

Az incidens során egy 21 éves férfi szenvedett könnyebb égési sérüléseket a karjain.