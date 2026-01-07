Rovatok
Fiatal férfi sérült meg egy szovátai lakástűzben

Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Képünk illusztráció

Fotó: Pinti Attila

Tűz ütött ki szerda este egy lakóházban a szovátai Gyár utcában. Egy 21 éves férfi könnyebb égési sérüléseket szenvedett.

Gergely Imre

2026. január 07., 22:382026. január 07., 22:38

2026. január 07., 22:392026. január 07., 22:39

A lángok egy körülbelül 30 négyzetméteres lakóházat teljes egészében elborítottak. A beavatkozó szovátai hivatásos tűzoltók és a helyi önkéntes egység gyors fellépésének köszönhetően a tüzet sikerült lokalizálni, majd teljesen eloltani.

Az incidens során egy 21 éves férfi szenvedett könnyebb égési sérüléseket a karjain.

A sérültet a helyszínen ellátták, majd a marosvásárhelyi sürgősségi osztályra szállították további orvosi ellátásra.

Marosszék Szováta Tűzeset
