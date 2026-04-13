Csíkszereda ismét rekordot döntött a mínuszok tekintetében: az ország lakott települései közül ott mérték a legalacsonyabb hőmérsékletet hétfő hajnalban – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) adataiból.

Bár az elmúlt hetekben egyre inkább tavasziasra fordult az időjárás, a fagyok még nem értek véget. Hétfőn hajnalban Székelyföld teljes területén fagypont alá süllyedt a hőmérők higanyszála.

a leghidegebb lakott települések között ismét kiemelkedett Csíkszereda, ahol az éjszakai minimum az országos élmezőnybe tartozott.

A Hargitai megyeszékhely a maga mínusz 7,2 Celsius-fokos hőmérsékletével ezúttal is csak a magashegyi mérőállomások tudták „megelőzni”: a Omu-csúcs környékén mértek ennél is alacsonyabb értéket, mínusz 8,5 Celsius-fokot.

Hirdetés

A térség többi részén – így például Gyergyószéken, Háromszéken, Udvarhelyszéken és Marosszéken – szintén mínusz tartományba süllyedt a hőmérők higanyszála: Gyergyóalfaluban mínusz 5-öt, Székelyudvarhelyen mínusz 0,6-ot, Sepsiszentgyörgyön mínusz 2,8-at, Marosvásárhelyen pedig mínusz 1,4 Celsius-fokot mértek a hajnali órákban.