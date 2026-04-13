Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Fagyos reggelre ébredt Székelyföld hétfőn

Képünk illusztráció

Fotó: Székelyhon

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Csíkszereda ismét rekordot döntött a mínuszok tekintetében: az ország lakott települései közül ott mérték a legalacsonyabb hőmérsékletet hétfő hajnalban – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) adataiból.

Székelyhon

2026. április 13., 10:41

2026. április 13., 11:03

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Bár az elmúlt hetekben egyre inkább tavasziasra fordult az időjárás, a fagyok még nem értek véget. Hétfőn hajnalban Székelyföld teljes területén fagypont alá süllyedt a hőmérők higanyszála.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat friss hőtérképe szerint

a leghidegebb lakott települések között ismét kiemelkedett Csíkszereda, ahol az éjszakai minimum az országos élmezőnybe tartozott.

A Hargitai megyeszékhely a maga mínusz 7,2 Celsius-fokos hőmérsékletével ezúttal is csak a magashegyi mérőállomások tudták „megelőzni”: a Omu-csúcs környékén mértek ennél is alacsonyabb értéket, mínusz 8,5 Celsius-fokot.

A térség többi részén – így például Gyergyószéken, Háromszéken, Udvarhelyszéken és Marosszéken – szintén mínusz tartományba süllyedt a hőmérők higanyszála: Gyergyóalfaluban mínusz 5-öt, Székelyudvarhelyen mínusz 0,6-ot, Sepsiszentgyörgyön mínusz 2,8-at, Marosvásárhelyen pedig mínusz 1,4 Celsius-fokot mértek a hajnali órákban.

Székelyföld Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Háromszék Időjárás
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. április 13., hétfő

Bolojan gratulált Magyar Péternek a magyarországi parlamenti választásokon elért győzelméhez

Ilie Bolojan miniszterelnök hétfőn gratulált Magyar Péternek a magyarországi parlamenti választásokon elért győzelméhez.

2026. április 13., hétfő

2026. április 13., hétfő

Magyar Péter: a Tisza-kormány minden magyar ember kormánya lesz

A Tisza-kormány minden magyar ember kormánya lesz – közölte Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a Facebook-oldalán a pártja választási győzelmét hozó napot követő hétfőn.

2026. április 13., hétfő

2026. április 13., hétfő

A becsapódás utáni állapotok a csíkszeredai tömbháznál

Hatalmas robajjal csapódott be egy tömbház bejáratába egy személyautó szombaton este Csíkszeredában, a Tető utcában. Fotókat kaptunk, amelyek az becsapódás után nem sokkal készültek.

2026. április 13., hétfő

2026. április 13., hétfő

Nemzetközi gratulációk érkeztek Magyar Péter választási győzelmére

Számos európai és nemzetközi politikai vezető gratulált Magyar Péter győzelméhez a 2026-os magyarországi választásokat követően, hangsúlyozva az eredmény európai jelentőségét.

2026. április 13., hétfő

2026. április 13., hétfő

Magyarul is gratulált Nicușor Dan Magyar Péter választási győzelméhez

Közösségi oldalán gratulált vasárnap este Nicusor Dan román államfő a Tisza Pártnak és Magyar Péternek az országgyűlési választáson aratott, „mérföldkőnek számító” győzelemhez.

2026. április 13., hétfő

2026. április 13., hétfő

Magyar Péter: a következő időszak legfontosabb feladata az ország egységének helyreállítása

A Tisza-kormány minden magyart képviselni fog - jelentette ki Magyar Péter vasárnap este Budapesten, pártja eredményváró rendezvényén. Magyar Péter távozásra szólította fel a köztársasági elnököt.

2026. április 13., hétfő

2026. április 13., hétfő

Kelemen Hunor is gratulált Magyar Péter győzelméhez

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke is gratulált Magyar Péter választási győzelméhez a magyar országgyűlési választásokon.

2026. április 13., hétfő

2026. április 13., hétfő

Tisza-kétharmad: így néz ki a parlamenti patkó az eredmények több mint 98 százalékos feldolgozottságánál

Kétharmaddal kormányozhat a Tisza-párt az elkövetkező négy évben a magyar országgyűlési választások eredményeinek közel száz százalékos feldolgozottsága szerint.

2026. április 13., hétfő

2026. április 13., hétfő

Magyar Péter: megcsináltuk!

A Tisza és Magyarország megnyerte ezt a választást, nem kicsit, hanem nagyon, sőt nagyon nagyon – jelentette ki a Tisza Párt elnöke vasárnap este Budapesten.

2026. április 13., hétfő

2026. április 12., vasárnap

Lemondott Dobrev Klára a DK éléről

A párt gyenge teljesítménye miatt az országgyűlési választáson, lemondott a Demokratikus Koalíció elnöke, Dobrev Klára.

2026. április 12., vasárnap

Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!