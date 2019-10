Emlékházat avattak, a nemzetgyűlésre emlékeztek Agyagfalván

a mostani esemény azért is különleges a helyiek számára, mert először ünnepelhetik a magyarországi Országgyűlés által tavaly törvénybe iktatott székely-magyar összetartozás napját.

A székelység az agyagfalvi réten fogalmazta meg az egységes magyar nemzetet megtestesítő király, illetve a mindenkori magyar kormány melletti hűségét, ez a fogadalom pedig ma is érvényes – jelentette ki a szerdai megemlékezésen Farkas Mózes polgármester. Rámutatott,

– fogalmazott. Közölte, a nemzet közös céljai mellett az sem mindegy, hogy ezeket miként valósítjuk meg, hiszen megvan az ideje a felkészülésnek és a küzdelemnek is. „Nekünk ma feladatunk van. Nem csupán magyarok szeretnénk maradni, hiszen az máshol is lehetséges.

Markó Béla, az RMDSZ korábbi szövetségi elnöke kijelentette, nemhogy egy nemzet, de még egy család életében sem mindegy, hogy miként emlékezünk, hiszen a hibák állandó felemlegetése legalább annyira rossz, mintha mindig mindent elnéznénk egymásnak. Úgy érzi, hogy az Agyagfalván történtek nincsenek eléggé benne még a székelység emlékezetében sem, ezért is örül a kis múzeum létrehozásának, amely Antal István, volt parlamenti képviselő munkáját dicséri.

„A belső harcok nem dúlhatják szét közösségünket, nem adhatunk teret a pártoskodásnak és azoknak, akik újra és újra viszályt szítanak” – magyarázta Péter Ferenc, Maros Megye Tanácsának elnöke. Kiemelte, a székelyföldi megyék között ma is szoros együttműködések vannak több téren is: például fejlesztésekben és a kulturális örökség védelmében. Rámutatott, nemzetünk csak akkor tud megmaradni, ha vigyázunk egyediségünkre, ezért ez ma a közös cél.

Antal István, az Agyagfalva 1848 alapítvány elnöke elmondta, már ezelőtt több mint száz évvel is szerettek volna létrehozni egy emlékházat a helyiek, ám próbálkozásaik akkor meghiúsultak. A mostani siker ugyanakkor az összefogásnak köszönhető, legyen szó intézményekről, cégekről, illetve a projektet támogató emberekről. Felidézte, még 2013-ban készítették el az épület alapját, két évre rá viszont majdnem le kellett álljanak a munkával, hiszen nehéz helyzetbe kerültek. Akkor éppen egy ifjúsági szervezet mentette meg a projektet. Ez is bizonyítja, hogy a székelységnek jövője is van.

Legfiatalabb felszólalóként Bíró Barna Botond, az RMDSZ udvarhelyszéki szervezetének elnöke úgy vélte, hogy

csak akkor lehet jövőt építeni a szülőföldünkön, ha az kölcsönös tiszteleten és elfogadáson alapul a többségi nemzet tagjaival.

Köszönetet mondott mindazoknak, akik küzdöttek azért, hogy ma magyarul beszélhessünk Székelyföldön, hogy magyar nyelven tanulhatott és hogy szabadon emlékezhetünk, ráadásul van hová hazamenjünk. „Olyan sokat küzdött a nemzet, olyan sokat harcoltunk, hogy talán nekünk fiataloknak most már az lenne a feladatunk, hogy jó békéket is kössünk” – zárta beszédét.