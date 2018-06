Egyre több háziszárnyast pusztítanak el a rókák

Nem ritka látvány a róka a települések közelében, falvak utcáin, portáin. Archív • Fotó: Kristó Róbert

amely 25 százalékkal több mint a tavaly volt ‒ számolt be az igazgató.

‒ az ügynökség már kiadta az idei kilövési engedélyeket a vadásztársulatoknak a rókákra vonatkozóan is. A víz- és erdőgazdálkodási minisztérium 540-es számú rendelete alapján

A téma kapcsán felhívtuk Domokos Lászlót, a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség vezetőjét, aki érdeklődésünkre elmondta, a rókák számának megnövekedését ‒ amennyiben valóban növekedésről van szó ‒ elsősorban a rágcsálók elszaporodása okozhatja. Mivel az utóbbi ciklikusan fordul elő, így a növekedést valószínűleg csökkenés fogja követni, mikor a rágcsálók száma jelentősen visszaesik. Arról is tájékoztatott az intézményvezető, hogy

írásos kárbejelentést az elmúlt években egyet sem nyújtottak be az önkormányzathoz.

Kencse Előd, Csíkszentimre polgármestere megerősítette, községükben valóban gyakran emlegetett probléma a falu között fel-felbukkanó rókák. S habár szóban többen is jelezték a problémát neki,

Hasonló problémával küszködnek a csíkszentimreiek is, ahol a megemelkedett támadások száma miatt már-már oda jutottak az emberek, hogy egy ember egész nap a tyúkokra kell vigyázzanak.

‒ rendszerint esős időben, napközben támadt. A télen kimaradoztak a hasonló események, az elmúlt hetekben azonban újra felbukkant a róka a falu lakott területén, újabb szárnyasokat pusztítva el. Csíkszentmártonban is hasonló a helyzet, egy, a falu közé beszokott róka nemcsak korábban, hanem a napokban is végzett több család tyúkjainak egy részével. A károsultak elmondása szerint

Csíkszéken több település lakóitól hallani, hogy egyre gyakrabban pusztítja el róka a háziszárnyasokat, még a falvak központi részeinek udvaraiban is. Csíkbánkfalván például

Többen jeleztek már rókák okozta problémát Bencze Istvánnak, a Csíkszeredai Horgász és Vadász Egyesület elnökének is, aki szerint amiatt látni több rókát a lakott területeken és közelükben, mivel a fiatal rókák ebben az időszakban járják be környezetüket. Azt is elmondta, kollégáival próbálják tizedelni az állományt, de a legnagyobb problémájuk, hogy

a lakott területtől legkevesebb kétszáz méterre avatkozhatnak be,

miközben őket akkor értesítik, ha a róka már elpusztította a szárnyasokat, netán rendszeresen visszajár egy portára. A törvényi előírások azonban nem engedik, hogy lakott területen vadásszanak. A lehetőségeikhez mérten igyekeznek javítani a helyzeten, az előírt számú egyedet levadásszák, s hajtásokat is szerveznek. Ez utóbbinak az a hátránya, hogy hiába hajtják el pár kilométert a vadállatokat, azok könnyű szerrel visszatalálnak előző helyükre.

Kérdésünkre, hogy mit tehetnek a gazdák a nagyobb baj megelőzése érdekében, Bencze István elmondta, a területen illetékes vadásztársulatok munkatársait már akkor érdemes felkeresni, mikor a róka megjelenik a környéken, de még nem szokott be a lakott területre. Persze ez nem jelenti azt, hogy mindig mindenhol ott tudnak lenni a vadőrök, hiszen több ezer hektárnyi területért felelnek. Illetve, ha róka nem rendszeresen tűnik fel ugyanott, akkor szintén nehéz a nyomára bukkanni. Kérdésünkre azt is kifejtette, hogy törvénytelen a rókákat csapdába ejteni, megmérgezni.

Nem volt veszettségi eset



Ladó Zsolt, a Hargita Megyei Állat-egészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság vezetője arról tájékoztatott, hogy ők a rókák veszettség elleni oltásáért felelnek. Igaz ugyan, hogy a csalik kihelyezése után egy megadott egyedszámot ki kell lőniük, hogy az oltás hatékonyságát felmérjék, de ezt évente legfentebb kétszer teszik meg. A rókapopuláció változásáért nem felelnek. Azt viszont megjegyezte, hogy az oltási kampányok bevezetése óta nem volt veszettségi probléma a rókák esetében a megyében.