Egy kis felmelegedés, egy kis lehűlés – ez áll most előttünk

Képünk illusztráció • Fotó: Borbély Fanni

Képünk illusztráció

Fotó: Borbély Fanni

Április 13. és 26. között országszerte kismértékű hőmérséklet-ingadozásra lehet számítani – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) hétfőn közölt előrejelzéséből.

2026. április 13., 15:49

2026. április 13., 15:502026. április 13., 15:50

Az ország legtöbb régiójában az időszakra jellemző hőmérsékleti értékekhez közel álló értékek várhatók, a csapadék valószínűsége a második hét elején megnő, és a továbbiakban végig magas marad – ismerteti az Agerpres.

Erdélyben a hét első két napján a nappali csúcsértékek regionális átlaga megközelíti a 16 Celsius-fokot, de aztán felmelegszik az idő,

szerdán és csütörtökön 18 Celsius-fokos maximumok várhatók.

Pénteken ismét enyhe lehűlés következik, amely nyomán szombattól jövő hét csütörtökig 16 fokos csúcsértékekre lehet számítani regionális átlagban. A második hét végén újabb enyhe felmelegedés jön, 17 fok körüli maximumokkal.

Az éjszakai minimumok fokozatosan nőnek ezen a héten, a hét végén 4 Celsius-fok várható, és ez kitart a második hét végéig.

Csapadékra április 16-áig csak elszórtan lehet számítani, azt követően megnő az esőzések valószínűsége.

A hegyvidéken a nappali csúcsértékek végig 7 fok körül alakulnak, enyhe ingadozásokkal, a minimumok pedig 0 fok körül.

Április 17-e után megnő a csapadék valószínűsége a hegyekben.

Magyar Péter: a magyar emberek történelmet írtak

Magyarország és a magyar emberek történelmet írtak, a Tisza Párt óriási felhatalmazást kapott, ami óriási felelősséget jelent – mondta Magyar Péter, a választáson győztes Tisza Párt elnöke hétfőn Budapesten tartott nemzetközi sajtótájékoztatóján.

Kijöttek az adatok a friss átlagnyugdíjról

Idén márciusban 4 684 474 nyugdíjast tartottak nyilván Romániában, 3618-cal kevesebbet, mint az előző hónapban; az átlagnyugdíj 2782 lej volt -– derül ki az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) hétfőn közzétett adataiból.

Megérkeztek az első külképviseleti urnák az NVI-hez

Megérkeztek az országgyűlési választás első külképviseleti urnái a Nemzeti Választási Irodához (NVI) hétfő délelőtt.

Az Urbana Rt. veszi át a köztisztasági és hóeltakarítási feladatokat Székelyudvarhelyen

Az önkormányzati tulajdonban lévő Urbana Rt.-re bízták Székelyudvarhelyen a köztisztasági és hóeltakarítási feladatokat, miután egy tanulmány szerint jogi, gazdasági, működési és közérdeki szempontból is ez bizonyult a legelőnyösebb megoldásnak.

Magyar országgyűlési választások: alig több, mint 381 ezer szavazat vár még feldolgozásra

A 2026-os magyar országgyűlési választás után már alig több, mint 381 ezer szavazat feldolgozása van hátra. A külképviseletekről és átjelentkezéssel érkező voksok száma viszonylag alacsony, így a végeredményhez már közel jár a számlálás.

Tánczos Barna: elkerülhetetlen a magyar-magyar kapcsolatok újragondolása

A bukaresti kormány RMDSZ-es miniszterelnök-helyettese szerint elkerülhetetlen a magyar-magyar kapcsolatok újragondolása a Tisza Párt választási győzelmét követően.

Bíró Barna Botond és Antal Lóránt is gratulált Magyar Péter győzelméhez

Facebook-bejegyzésben gratulált Magyar Péter választási győzelméhez Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke.

Bolojan gratulált Magyar Péternek a magyarországi parlamenti választásokon elért győzelméhez

Ilie Bolojan miniszterelnök hétfőn gratulált Magyar Péternek a magyarországi parlamenti választásokon elért győzelméhez.

Magyar Péter: a Tisza-kormány minden magyar ember kormánya lesz

A Tisza-kormány minden magyar ember kormánya lesz – közölte Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a Facebook-oldalán a pártja választási győzelmét hozó napot követő hétfőn.

Fagyos reggelre ébredt Székelyföld hétfőn

Csíkszereda ismét rekordot döntött a mínuszok tekintetében: az ország lakott települései közül ott mérték a legalacsonyabb hőmérsékletet hétfő hajnalban – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) adataiból.

