Egy kis felmelegedés, egy kis lehűlés – ez áll most előttünk

Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Április 13. és 26. között országszerte kismértékű hőmérséklet-ingadozásra lehet számítani – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) hétfőn közölt előrejelzéséből.
Az ország legtöbb régiójában az időszakra jellemző hőmérsékleti értékekhez közel álló értékek várhatók, a csapadék valószínűsége a második hét elején megnő, és a továbbiakban végig magas marad – ismerteti az Agerpres.
Erdélyben a hét első két napján a nappali csúcsértékek regionális átlaga megközelíti a 16 Celsius-fokot, de aztán felmelegszik az idő,
Pénteken ismét enyhe lehűlés következik, amely nyomán szombattól jövő hét csütörtökig 16 fokos csúcsértékekre lehet számítani regionális átlagban. A második hét végén újabb enyhe felmelegedés jön, 17 fok körüli maximumokkal.
Csapadékra április 16-áig csak elszórtan lehet számítani, azt követően megnő az esőzések valószínűsége.
A hegyvidéken a nappali csúcsértékek végig 7 fok körül alakulnak, enyhe ingadozásokkal, a minimumok pedig 0 fok körül.
Április 17-e után megnő a csapadék valószínűsége a hegyekben.
szóljon hozzá!