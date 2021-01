Egy hétvégén négy síbaleset Háromszéken

• Fotó: Kovászna Megyei Hegyimentő-közszolgálat

Sugásfürdőn mind a három baleset vasárnap történt. Egy 33 éves nő ereszkedés közben sérült meg, esés során kificamodott a jobb térde. A hegyimentők elsősegélyben részesítették, majd átadták a helyszínre érkező mentősöknek.

Egy tízéves kislány azért sérült meg, mert túl gyorsan siklott, elesett és kificamodott a bokája. Őt is a hegyimentők látták el a helyszínen, majd mentő szállította kórházba. Egy kiskorú fiú is elsősegélyre szorult, miután elájult, és megütötte a jobb kezét. Őt az édesapja vitte be a sepsiszentgyörgyi kórház sürgősségi osztályára.

Ebben a szezonban Háromszéken összesen öt síbaleset történt, a hegyimentő-közszolgálat munkatársai arra kérik a sízőket, hogy a pályákon tartsák be az előírásokat és óvintézkedéseket.