Egy hét alatt 313 SIS-jelzés hatálya alatt álló személyt azonosítottak a rendőrök az ország területén

A január 1. és 8. közötti héten a SIRENE irodák közötti információcserének köszönhetően 453 olyan személyt azonosítottak Európában, akik figyelmeztető jelzéssel szerepeltek a Schengeni Információs Rendszerben (SIS), közülük 313-at Románia területén.

A Román Rendőrség vasárnapi közleménye szerint a hazai hatóságok 12 európai elfogatóparancsot hajtottak végre, és 32 olyan személyt tartóztattak fel, akiknek a tagállamok megtagadták a belépését schengeni területre.

Ugyanakkor őrizetbe vettek 153 személyt, akik ellen büntetőeljárás van folyamatban, és azonosítottak öt eltűntnek nyilvánított személyt is.

Románia területén 21 okmányt és 30 járművet foglaltak le, amelyeket valamely schengeni tagállam hatóságai akartak lefoglalni vagy bizonyítékként használni büntetőeljárások keretében – ismerteti az Agerpres.

A SIRENE-irodán keresztül történő információcserének köszönhetően a szóban forgó időszakban a román hatóságok által körözött 140 személyt azonosítottak a partnerországok területén. Közülük

18 személyt a hazai rendőrség európai elfogatóparancs alapján keresett,

18-nak a tagállamok megtagadták a belépését schengeni területre,

további 43 személyt büntetőeljárásban való érintettségük miatt köröztek,

11-et pedig a román hatóságok korábban eltűntnek nyilvánítottak.

Ugyanakkor a külföldi partnerek 152 olyan dokumentumot azonosítottak országuk területén, amelyeket a román hatóságok lefoglalás céljából vagy büntetőeljárási bizonyítékként való felhasználásra kerestek.