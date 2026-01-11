Egy hét alatt 313 SIS-jelzés hatálya alatt álló személyt azonosítottak a rendőrök az ország területén

Képünk illusztráció
Fotó: 123RF
A január 1. és 8. közötti héten a SIRENE irodák közötti információcserének köszönhetően 453 olyan személyt azonosítottak Európában, akik figyelmeztető jelzéssel szerepeltek a Schengeni Információs Rendszerben (SIS), közülük 313-at Románia területén.
A Román Rendőrség vasárnapi közleménye szerint a hazai hatóságok 12 európai elfogatóparancsot hajtottak végre, és 32 olyan személyt tartóztattak fel, akiknek a tagállamok megtagadták a belépését schengeni területre.
Románia területén 21 okmányt és 30 járművet foglaltak le, amelyeket valamely schengeni tagállam hatóságai akartak lefoglalni vagy bizonyítékként használni büntetőeljárások keretében – ismerteti az Agerpres.
A SIRENE-irodán keresztül történő információcserének köszönhetően a szóban forgó időszakban a román hatóságok által körözött 140 személyt azonosítottak a partnerországok területén. Közülük
18 személyt a hazai rendőrség európai elfogatóparancs alapján keresett,
18-nak a tagállamok megtagadták a belépését schengeni területre,
további 43 személyt büntetőeljárásban való érintettségük miatt köröztek,
11-et pedig a román hatóságok korábban eltűntnek nyilvánítottak.
Ugyanakkor a külföldi partnerek 152 olyan dokumentumot azonosítottak országuk területén, amelyeket a román hatóságok lefoglalás céljából vagy büntetőeljárási bizonyítékként való felhasználásra kerestek.
Négy székelyföldi városban lesz premier előtti vetítése a Káel Csaba filmügyi kormánybiztos által rendezett Magyar mennyegző című filmnek, amelyet kalotaszegi és más erdélyi helyszíneken is forgattak.
A kormány vasárnap egy sor pontosítást közölt az ingatlanokra (épületek, telkek) és járművekre megszabott adók és illetékek emeléséről szóló döntéssel kapcsolatban.
A Maros és Hargita megyéket is átszelő 15-ös országúton átfogó megelőző rendőrségi akció zajlott vasárnap. Az akció célja a közúti biztonság növelése és a közlekedési balesetek fő kiváltó okainak megelőzése volt.
Közel 550 sofőr gépkocsivezetői jogosítványát vonták be szombaton a rendőrök, ezek közül 129-et gyorshajtás, 58-at alkohol hatása alatti vezetés miatt – közölte vasárnap az Országos Rendőr-főkapitányság (IGPR).
Az elmúlt 24 órában 121 riasztás érkezett a hegyimentő szolgálathoz, amelynek munkatársai 123 személynek nyújtottak segítséget – tájékoztatott szombaton a Salvamont.
Értesítsék a helyi rendőrséget vagy az éjjeli menedékhelyet, ha hajléktalan embereket észlelnek az utcán – hívja fel a marosvásárhelyiek figyelmét a polgármesteri hivatal, tekintettel a következő napok rendkívül alacsony hőmérsékletére.
A központi költségvetési intézmények tartozása tavaly novemberben 28,05 százalékkal 859,4 millió lejre nőtt az októberi 671,1 millió lejről – derül ki a pénzügyminisztérium szombaton közzétett adataiból.
Többnapos havazás után vastag hóréteg borítja Csíkszék minden szegletét. A fehér tájak minden bizonnyal még egy ideig velünk maradnak, hiszen a bőséges szilárd csapadék után még napokig kitartó dermesztő hideg érkezett a térségbe.
Tavaly az előző évhez képest 2,6 százalékkal csökkent a gépkocsigyártás Romániában, összesen 545 510 jármű gördült le a gyártósorról – derül ki a Romániai Gépkocsigyártók Egyesületének (ACAROM) szombaton közzétett adataiból.
A Fidesz-KDNP 65 régi és 41 új jelölttel indul az országgyűlési választáson – jelentette be Orbán Viktor, a Fidesz elnöke a párt szombaton Budapesten tartott 31. kongresszusán.
