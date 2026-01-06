Egész évben szerencse kísérheti azt a román fiatalt, aki elsőként kihozta a Dunából a keresztet

Öt fiatal jelentkezett arra, hogy visszaszerezze a keresztet a Duna jeges vizéből, azonban végül csak hárman ugrottak a folyóba Giurgiuban vízkeresztkor. A románok úgy tartják, hogy aki elsőként éri el a keresztet, egész évben szerencse kíséri.

A 29 éves, giurgiui Marian Trifu hozta ki elsőként a Dunából a megszentelt keresztet, amelyet az idei vízkereszt alkalmából Giurgiu püspöke dobott a vízbe.

A vízkereszt napi ünnepségek kedden délelőtt kezdődtek a helyi templomban, ahol Ambrozie püspök celebrálta az ünnepi szertartást. A biztonság kedvéért idén kordonokat helyeztek ki a templom körül és a szentelt vizes hordók mellett, amelyeket csendőrök őriztek.

A püspök a templom előtt összegyűlt hívekhez vonult, hogy megáldja őket és szentelt vízzel hintse meg. Néhány gyermek azonban átbújt a kordonok között, így egészen közel jutottak a püspökhöz, elsőként kapva a szentelt vízből.

Ezt követően a helyi ortodox egyház teljes kísérete, hivatalosságok és a hívek Giurgiu kikötőjébe vonultak, hogy megnézzék,